В соцсетях появились ложные данные о конвертации вкладов в военные облигации в России

Данные о конвертации в РФ вкладов в военные облигации — фейк

В соцсетях распространилось видео, на котором глава Центробанка России Эльвира Набиуллина якобы объявила о принудительной конвертации вкладов в военные облигации из-за «неоднозначной ситуации в стране». Согласно этим данным, получить прибыль по ним можно будет спустя три года после завершения спецоперации.

В действительности подобных заявлений Набиуллина не делала. Данное видео — дипфейк, что видно по ее неестественной мимике на ролике. Кроме того, в его аудиодорожке слышен шум непонятного характера. Для его создания был использован старый ролик с участием главы ЦБ РФ.

Кроме того, этих данных нет ни на сайте регулятора, ни у крупных российских СМИ.

При этом фейковое видео появилось в инфополе в тот же момент, когда начали распространять похожую недостоверную информацию — в сети появились слухи, будто российские чиновники в региональных правительствах всерьез обсуждают принудительную конвертацию банковских вкладов и их перевод в военные облигации.

Однако эти данные не соответствуют действительности: в мае этого года глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что правительство не занимается подготовкой заморозки банковских вкладов населения и не планирует повышать налоги для граждан в целях наполнения бюджета. Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин также подчеркнул, что заморозка вкладов невозможна ни при каких обстоятельствах, и назвал эти опасения абсурдной теорией.

Вероятно, ролик с Набиуллиной был сделан для того, чтобы попытаться сделать эту недостоверную информацию для россиян наиболее достоверной.

Данные о принудительной конвертации вкладов в военные облигации в России не получили распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».