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07:25, 6 августа 2026 (обновлено: 07:29, 6 августа 2026)Мир

В Польше разозлились на украинских депутатов

Fakt: Депутаты Рады захотели переименовать польские города на украинский лад
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Польше возмутились инициативой группы украинских парламентариев во главе с депутатом от Волынской области Игорем Гузем переименовать на польские города. Об этом пишет Fakt.

Отмечается, что депутаты Верховной Ради захотели изменить названия на украинский лад. Претензии у автора инициативы возникли из-за того, что Польша, использовала свои собственные названия для городов, которые ныне находятся на территории Украины.

«Депутат считает, что по тому же принципу украинцы могут использовать исторические украинские эквиваленты топонимов, расположенных в Польше. В этом контексте упоминаются, среди прочих, Пшемысль и Хелм», — говорится в статье.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что героизация УПА (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России) стала роковой ошибкой президента Украины Владимира Зеленского. При этом глава ведомства подчеркнул, что разногласия по вопросам исторической памяти не должны привести к отказу от поддержки Украины.

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