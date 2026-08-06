Fakt: Депутаты Рады захотели переименовать польские города на украинский лад

В Польше возмутились инициативой группы украинских парламентариев во главе с депутатом от Волынской области Игорем Гузем переименовать на польские города. Об этом пишет Fakt.

Отмечается, что депутаты Верховной Ради захотели изменить названия на украинский лад. Претензии у автора инициативы возникли из-за того, что Польша, использовала свои собственные названия для городов, которые ныне находятся на территории Украины.

«Депутат считает, что по тому же принципу украинцы могут использовать исторические украинские эквиваленты топонимов, расположенных в Польше. В этом контексте упоминаются, среди прочих, Пшемысль и Хелм», — говорится в статье.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что героизация УПА (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России) стала роковой ошибкой президента Украины Владимира Зеленского. При этом глава ведомства подчеркнул, что разногласия по вопросам исторической памяти не должны привести к отказу от поддержки Украины.