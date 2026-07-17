Новые правила торговли, усложнение логистики и проблемы у общепита. Деловые итоги недели

Новые правила торговли, усложнение логистики и проблемы у общепита. Деловые итоги недели11–17 июля
Маркетплейсы, такси и доставка: кого коснется новый закон о платформах и зачем он нужен
Минэкономразвития опубликовало предварительный список из 12 цифровых платформ, которые первыми попадут в новый государственный реестр. Именно на них с 1 октября 2026 года распространится закон о платформенной экономике.
Кто вошел в предварительный список:
- Маркетплейсы: Wildberries, Ozon, Lamoda, «Яндекс маркет», «Магнит маркет», а также зарубежный Joom.
- Агрегаторы такси и доставки: Яндекс Go, «Яндекс еда», «Яндекс путешествия», Delivery Club и «Купер».
- Сервисы объявлений и услуг: Avito.
Платформенная экономика — это модель, в которой цифровые площадки соединяют продавцов (или исполнителей) и покупателей. Закон должен защитить права продавцов и покупателей. Совокупный оборот таких платформ в России уже достиг 18,3 трлн рублей, а это около 8,5% ВВП. За четыре года сектор вырос в шесть раз, количество заказов превысило 12 млрд.
Что изменится для продавцов и покупателей:
- Платформы будут обязаны идентифицировать продавцов через государственные информационные системы.
- Площадки должны будут проверять сертификаты и регистрацию товаров в системе маркировки.
- Закон создает единые правила для всех посредников — и маркетплейсов, и агрегаторов такси, и сервисов доставки.
Реестр пока предварительный и будет расширяться. Критерии попадания: среднесуточная аудитория — более 100 тыс. человек, а также наличие на платформе более 10 тыс. продавцов или исполнителей.
Топливный кризис добрался до грузоперевозок: тарифы растут, водители стоят в очередях
Транспортные компании предупреждают о росте цен из-за проблем с топливом. Самая сложная ситуация — на юге страны и на китайском направлении.
подорожали грузоперевозки из Китая в Россию за месяц
Суточный пробег фур сократился, рейсы стали менее предсказуемыми, а водители простаивают в очередях на АЗС.
Почему так:
- Проблемы с нефтепродуктами и потеря времени. Водители вынуждены стоять в очередях на АЗС, из-за чего увеличиваются сроки доставки. Некоторые мелкие перевозчики отказываются от дальних рейсов.
- Рост издержек. Помимо топлива, расходы растут из-за дефицита грузовиков, дорогого лизинга и страховки.
Топливо в структуре расходов на перевозку занимает около 30%. Небольшие перевозчики, работающие как ИП, оказались в особенно уязвимом положении: по корпоративным картам крупные компании могут заправить до 200 л, а индивидуальные предприниматели зачастую получают лимит всего 60 л — как обычные физлица.
Часть перевозчиков начала отказываться от дальних рейсов и переходить на короткие маршруты. Некоторые грузоотправители, в свою очередь, пытаются переключиться на железную дорогу и морской транспорт, но и там ставки тоже пошли вверх. А с рынка могут уйти до 30% грузоперевозчиков.
Правительство принимает меры по стабилизации ситуации: НПЗ работают на повышенной загрузке, а в июле запланирован импорт бензина. Но для мелкого бизнеса ситуация остается напряженной.
Первая отчетность по НДС на УСН: ФНС назвала ошибки, которые допускают чаще всего
С 1 января 2026 года бизнес на УСН с доходами более 20 млн рублей обязан платить НДС и сдавать по нему отчетность. Позади первая отчетная кампания за первый квартал. ФНС проанализировала поданные декларации и выделила частые промахи предпринимателей, которые приводят к проверкам и доначислениям.
Три главные ошибки, которые допускали компании:
- Не подали декларацию при льготных операциях. Если бизнес оказывает медицинские или образовательные услуги и не должен платить НДС, декларацию сдавать все равно нужно, а льготные операции обязательно отражать в разделе 7 с подтверждающими документами.
- Использовали несколько ставок НДС одновременно. В зависимости от доходов за 2025 год можно применять либо стандартные ставки (22, 10, 0%), либо пониженные (5, 7%). Совмещать их нельзя. При этом ставка должна быть единой для всех покупателей.
- Неверно оформили налоговые вычеты. Предприниматели, выбравшие спецставки 5 или 7%, пытались заявить к вычету «входной» НДС. Закон это запрещает: налоговый вычет доступен только тем, кто платит НДС по общеустановленным ставкам (22 или 10%).
ВАЖНО. Тех, кто первый раз не подал декларацию или подал с опозданием, штрафовать пока не будут — ФНС объявила мораторий на наказания за первую несданную декларацию по НДС.
За сейлерами усиливают контроль: с 1 сентября продавцы должны будут доказать подлинность товара
С 1 сентября 2026 года вступают в силу поправки к закону о защите прав потребителей. Продавцы должны будут добавлять в карточку товара ссылку на реестр, где покупатель сможет в один клик проверить подлинность сертификата или декларации соответствия.
Что нужно знать:
- Категории риска. Новые правила в первую очередь затронут электронику, косметику, детские товары и одежду — категории, где чаще всего встречается контрафакт.
- Если сертификат не нужен. Если товар по закону не подлежит обязательной сертификации, продавец должен четко написать об этом в описании, чтобы у покупателя не возникало ложных ожиданий.
- Исключения. Требования не распространяются на товары, которые перепродают физлица (например, на досках объявлений), и на традиционную офлайн-розницу.
Это не отдельная инициатива, а часть более широкой системы. С 1 октября 2026 года — когда заработает закон о платформенной экономике (о котором мы писали выше) — запустится единая многоуровневая система проверки того, что продавцы указывают в карточках товаров.
Что это значит на практике. Для крупных продавцов, которые работают с официальными поставщиками и уже ведут документацию, это скорее формальность. А вот для мелких сейлеров, которые закупаются на оптовых базах или через посредников, это может стать серьезным барьером: найти и приложить номер сертификата на товар без очевидного происхождения бывает непросто.
Что еще важно: коротко
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Путин поручил упростить переход между налоговыми режимами. Президент РФ поручил правительству вместе с ВЭБ.РФ разработать беспрепятственный переход бизнеса с одного налогового режима на другой к октябрю 2026 года. Кроме того, поручено закрепить сохранение порога доходов в 20 млн рублей для освобождения от НДС на упрощенке до 2029 года включительно, отложив его дальнейшее снижение. Это поможет малому бизнесу расти, не опасаясь резкого скачка налоговой нагрузки.
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Сейлерам хотят разрешить перенос карточек между площадками. Минэкономразвития предложило признать карточки товаров с накопленной историей продаж, отзывами и клиентской базой собственностью продавца, а не маркетплейса.
Сейчас при блокировке аккаунта или уходе на другую площадку сейлеру приходится начинать продвижение с нуля. Представители Wildberries и Ozon уже заявили о технических сложностях: по их словам, рейтинги и отзывы формируются алгоритмами самих площадок, поэтому перенести их один в один будет трудно. Идею детально обсудят во втором пакете мер регулирования платформенной экономики.
- Санкции добрались до Android: приложения VK и мессенджер «Макс» удалены из Google Play. Вслед за App Store приложения экосистемы VK (включая саму соцсеть, «Одноклассники», «Дзен» и почту Mail.ru), а также мессенджер «Макс» пропали из магазина Google Play.
Причина — новые санкции ЕС, введенные 13 июля против VK и разработчика «Макса». Уже установленные приложения продолжают работать. Для загрузки доступны альтернативные магазины — RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store.
- Россияне стали заметно реже ходить в кафе и рестораны. В первом полугодии 2026 года посещаемость заведений общепита в России просела на 6–10% в зависимости от сегмента. Сильнее всего пострадали пекарни и классические кафе.
Это объясняется желанием людей экономить из-за роста цен, а также жесткой конкуренцией со стороны сервивов готовой еды от супермаркетов. При этом общая выручка рестораторов выросла на 18% — но исключительно за счет инфляции и роста среднего чека.
- Владельцы частных АЗС начали массово продавать бизнес. За последний месяц на сайтах объявлений появилось более 150 предложений о продаже автозаправочных станций по всей стране.
Владельцы частных АЗС избавляются от активов из-за долгов и низкой рентабельности в условиях, когда крупные нефтяные компании обеспечивают топливом в первую очередь собственные сети, а частникам бензин и дизель достаются по остаточному принципу и по высоким оптовым ценам.