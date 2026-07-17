Новые правила торговли, усложнение логистики и проблемы у общепита. Деловые итоги недели

Часть перевозчиков начала отказываться от дальних рейсов и переходить на короткие маршруты. Некоторые грузоотправители, в свою очередь, пытаются переключиться на железную дорогу и морской транспорт, но и там ставки тоже пошли вверх. А с рынка могут уйти до 30% грузоперевозчиков.

Правительство принимает меры по стабилизации ситуации: НПЗ работают на повышенной загрузке, а в июле запланирован импорт бензина. Но для мелкого бизнеса ситуация остается напряженной.