Россиян атакуют предложениями валюты от Roblox, психологическими тестами и нейрослоповой литературой. Главные новости будущего за неделю

Смартфоны не только сажают психику, но и меняют наше тело — причем физически. Врачи и ученые предупреждают: постоянное сидение в телефоне незаметно превращает человека в «смартфонного зомби» с искривленной шеей, слабыми руками и мутным зрением.

Главный виновник — «техношея". Когда вы смотрите в экран, голова наклоняется вперед, и на шейный отдел позвоночника давит нагрузка до 27 килограммов. Со временем это изнашивает диски, портит осанку и даже может уменьшить объем легких.

Спастись просто: держите телефон на уровне глаз, монитор — на вытянутой руке и каждые полчаса делайте 20-минутные перерывы. Если осанка уже серьезно нарушена, поможет только гимнастика, но начинать ее надо с врачом.

А вот зрение, вопреки мифам, садится не столько от экрана, сколько от того, что люди перестали выходить на улицу . Яркий дневной свет стимулирует выработку дофамина в сетчатке — это защищает глаза. Так что гуляйте чаще. И не забывайте про солнцезащитные очки, если на улице солнце.

Еще одним признаком смартфонного тела стало уменьшение силы хвата — и она падает у целого поколения. Страдает и мелкая моторика от бесконечных свайпов и тапов. Простой тест: сожмите теннисный мяч изо всех сил и держите 15−30 секунд. Не вышло? Пора к врачу. Или хотя бы на улицу. Чтобы не потерять способность делать руками что-то помимо нажатий на кнопки, добавьте в свою жизнь ручной работы: готовку, рисование, игру на инструментов или хотя бы просто пишите от руки.