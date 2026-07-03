Россиян атакуют предложениями валюты от Roblox, психологическими тестами и нейрослоповой литературой. Главные новости будущего за неделю
Нейрослоп подменил россиянам популярную литературу
Российский книжный рынок захлестнула волна нейрослопа. Книги, полностью сгенерированные нейросетями с минимальной редактурой, обходят по популярности живых авторов. В 2025 году рост новых публикаций в самиздате увеличился на 70%, а объем рынка достиг 8,6 млрд рублей. К концу года, по прогнозам, сумма перевалит за 10 млрд.
Секрет успеха прост: алгоритмы онлайн-платформ продвигают тех авторов, чьи книги выходят регулярно. И тут у нейрослоперов, что называется, все карты на руках: романы, которое человек пишет годами, нейросеть может наштамповать пачками. Да, это будет не высоколитературное чтиво, но «авторы», пишущие с нейронками, уже убедились: «пипл хавает».
В итоге желающие почитать что-нибудь «похожее» на уже любимые прочитанные произведения проваливаются в кроличью нору, где один и тот же сюжет под разными соусами подается в десятках однотипных романчиках. Охвачены все топовые жанры: попаданчество, литРПГ, детективы, любовная фантастика и новеллы. Литературное мастерство не нужно, нужны знакомые архетипы, предсказуемые сюжеты и простой язык, чтобы заходить любой аудитории.
«Традиционные» авторы в ярости. Произведения ИИ-писателей призывают бойкотировать и заваливать негативными рейтингами. Но пока авторы возмущаются, алгоритмы продолжают делать свое дело. И судя по цифрам, массовому читателю, похоже, все равно, кто написал книгу — человек или машина. И это грустно.
Россияне испугались слежки через приложения
Три из четырех россиян опасаются утечки личных данных через мобильные приложения, а почти каждый второй боится возможной слежки, выяснила в ходе опроса IT-компания Edna. И не то, чтобы эта паранойя была необоснованной.
За последние два-три года число приложений на смартфонах выросло у 80% опрошенных. Чаще всего россияне пользуются мессенджерами, маркетплейсами (93%), банковскими приложениями (90%), навигацией (80%) и госуслугами (65%). При этом уровень недоверия к цифровым сервисам остается высоким.
При этом далеко не все понимают, какие разрешения запрашивают приложения и насколько защищена в них приватность или авторизация. Самый популярный способ входа — по СМС-коду (55%). Биометрию используют 43%, пароли — 40%. Только 10% пользуются менеджерами паролей. При этом 63% открывают приложениям доступ к геолокации, 53% — к камере и фотопленке, 48% — к микрофону и контактам. Лишь 18% сознательно ограничивают отслеживание своих действий.
Кибербезопасность по-русски: жаловаться на утечки и слежку, но активно раздавать доступ к камере, микрофону и геолокации своими руками.
Хакеры атакуют россиян под видом психологических тестов
Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили кампанию новой группировки Armored Likho, которая использует стилер BusySnake для кражи конфиденциальных данных и паролей из браузеров.
Жертве приходит электронное письмо с вложенным архивом. Предлоги разные: то предложение пройти психологический тест, то подача заявки на гуманитарную помощь. Название архива совпадает с темой письма, чтобы человек не заподозрил обман.
Когда жертва открывает архив и запускает файл, на экране появляется приложение-приманка — например, опросник или документ. Человек думает, что проходит тест, а в это время в фоне устанавливается вредоносный стилер BusySnake.
Стилер написан на Python с явной помощью ИИ и предназначен для Windows. Он крадет данные из буфера обмена, пароли из Firefox и браузеров на основе Chromium, конфиденциальные файлы, делает скриншоты — и отправляет все на сервер злоумышленников.
Главная цель кампании — кибершпионаж против госорганизаций и финансово мотивированные атаки на частных пользователей. Лишний повод не тратить время на сомнительные тесты, если, конечно, это не тесты на знание азов кибербезопасности.
В «чистых» репозиториях кода с GitHub обнаружили ловушку для ИИ-агентов
ИИ-агенты для разработчиков оказались идеальными посредниками для атак хакеров. Эксперты Mozilla показали схему, в которой Claude Code сам компрометирует машину программиста, пытаясь запустить проект с GitHub. Причем в репозитории нет вредоносного кода, который могли бы выявить сканеры, — ловушка в другом.
Сценарий:
- Агент получает задание клонировать репозиторий и установить зависимости.
- Одна из них отказывается работать, выдавая ошибку с предложением выполнить python3 -m axiom init.
- Claude Code воспринимает это как проблему настройки и автоматически запускает команду.
- Та запускает скрипт, который обращается к DNS-записи и скачивает оттуда вредоносный файл.
В итоге агент просто пытается исправить ошибку, а сам дает хакерам доступ к API-ключам и токенам. Злоумышленники могут распространять такие репозитории через фальшивые вакансии и обучающие материалы. Единственная защита — обязать ИИ-агентов показывать все команды до выполнения.
Россиян предупредили об опасности оплаты криптовалютой через QR
В России набирает обороты новая схема оплаты криптовалютой через QR-коды. Банки бьют тревогу: по их данным, эту схему используют не столько для расчетов цифровыми активами, сколько для маскировки карт дропов и сокрытия подозрительных операций.
Как это работает? Пользователь хранит, например, USDT на криптокошельке. Фотографирует QR-код для оплаты в магазине и отправляет его через телеграм-бота. Дроп в этот момент оплачивает покупку своей банковской картой, а с владельца крипты списываются USDT. Оплата занимает секунды и фактически работает как криптообменник.
Интерес к таким сервисам вырос после усиления контроля за переводами между физлицами. Главная цель схемы — не оплата криптовалютой, а создание дополнительной активности по картам дропов. Бытовые операции «прогревают» счет, позволяя подозрительным транзакциям растворяться в общем потоке. Это усложняет работу банковского мониторинга и продлевает жизнь таким картам.
Мошенники используют ажиотаж вокруг возвращения Roblox для взлома игроманов
Пока одни россияне радуются возвращению Roblox, другие уже придумали, как на этом заработать. Под ударом геймеры, среди которых немало детей и подростков, еще не умеющих отличать «бесплатно» от «сыра в мышеловке».
Схема примитивна: пользователю приходит реклама в Telegram — мол, дарим 1000 робуксов «в честь возвращения игры». Переходя по ссылке, чтобы забрать игровую валюту, человек попадает на подделку под официальный сайт. Дальше — авторизация, предлагают ввести номер телефона и код из СМС. Только код этот не для бонуса, а для входа в его же телеграм-аккаунт.
Дальше — классика: мошенники читают переписку, смотрят контакты и рассылают сообщения от имени жертвы, затягивая в схему новых людей. В F6 уже нашли больше десяти таких сайтов — все как под копирку. В общем, не ведитесь на «бесплатные бонусы» от любимых игр, не вводите код из СМС на левых сайтах. Иначе вместо игровой валюты можно обрести пачку проблем.
Любителей смартфонов припугнули «техношеей» и слабыми руками
Смартфоны не только сажают психику, но и меняют наше тело — причем физически. Врачи и ученые предупреждают: постоянное сидение в телефоне незаметно превращает человека в «смартфонного зомби» с искривленной шеей, слабыми руками и мутным зрением.
Главный виновник — «техношея". Когда вы смотрите в экран, голова наклоняется вперед, и на шейный отдел позвоночника давит нагрузка до 27 килограммов. Со временем это изнашивает диски, портит осанку и даже может уменьшить объем легких.
Спастись просто: держите телефон на уровне глаз, монитор — на вытянутой руке и каждые полчаса делайте 20-минутные перерывы. Если осанка уже серьезно нарушена, поможет только гимнастика, но начинать ее надо с врачом.
А вот зрение, вопреки мифам, садится не столько от экрана, сколько от того, что люди перестали выходить на улицу. Яркий дневной свет стимулирует выработку дофамина в сетчатке — это защищает глаза. Так что гуляйте чаще. И не забывайте про солнцезащитные очки, если на улице солнце.
Еще одним признаком смартфонного тела стало уменьшение силы хвата — и она падает у целого поколения. Страдает и мелкая моторика от бесконечных свайпов и тапов. Простой тест: сожмите теннисный мяч изо всех сил и держите 15−30 секунд. Не вышло? Пора к врачу. Или хотя бы на улицу. Чтобы не потерять способность делать руками что-то помимо нажатий на кнопки, добавьте в свою жизнь ручной работы: готовку, рисование, игру на инструментов или хотя бы просто пишите от руки.
Нейросеть помогла жителю Индии найти потерянное наследство
Директор Amazon в Бангалоре Захид Хан с помощью ИИ Claude отыскал 25 фамильных участков земли, принадлежащих ему по праву наследования. История завирусилась в LinkedIn.
Имущество передавалось по наследству четыре поколения — от прадеда к деду, отцу и, наконец, к самому Хану. Но он не имел представления о точном расположении участков в деревне, где бывал всего пару раз в детстве. Власти оцифровали документы, но разобраться в них без местной бюрократической подготовки невозможно: записи на хинди с юридической терминологией разбросаны по разным системам, а поиск по имени требует точного написания.
Хан поручил задачу Claude. ИИ пробился через реестры, нашел участки, конвертировал координаты из сложного формата в обычную карту и загрузил все в Google My Maps. В итоге — навигационная карта с точными границами родовой земли.
«Такие ИИ-агенты могут принести огромную пользу в госпроцессах», — пишут в комментариях. А кое-кто уже полез проверять, не завалялось ли какого имущества в реестрах на их имя.
В России появилась «красная кнопка» для остановки дронов
В России появилась система принудительной остановки гражданских беспилотников. Технологию от ГЛОНАСС и ГК «Элемент» уже протестировали на Сахалине.
Как это работает? Если дрон нарушает границы полета или возникает чрезвычайная ситуация, власти через платформу «ЭРА-ГЛОНАСС» отправляют ему зашифрованную команду на безопасную посадку. Перехватить или подменить сигнал посторонним не получится — используется криптографическая защита.
В основе — специальный трекер с отечественным микроконтроллером. Система универсальна: в перспективе ее можно будет ставить не только на дроны, но и на беспилотные грузовики, а также наземный и водный транспорт. По словам разработчиков, такая «красная кнопка» нужна для контроля за воздушным пространством и предотвращения инцидентов.