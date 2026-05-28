Сокращение срока больничного, схема с выпускным «под ключ» и микст-инфекции от клещей. Что нового к утру 28 мая

Дроны ударили по Сватовскому муниципальному округу и Северодонецку в ЛНР . По словам главы региона Леонида Пасечника, в Сватове беспилотники атаковали гимназию № 7. Повреждена крыша здания, из детей никто не пострадал.

Также в Сватове под удар попал автомобиль с людьми. В результате мужчина погиб, а еще два человека получили травмы. В Северодонецке после атаки ранены трое.

Под Донецком БПЛА атаковали рейсовый автобус Макеевка — Севастополь. Информации о пострадавших и повреждениях пока нет.

ПВО за ночь сбила 62 украинских беспилотника над российскими регионами , сообщили в Минобороны РФ. Дроны уничтожены над территориями:

Белгородской областью;

Брянской областью;

Воронежской областью;

Нижегородской областью;

Тамбовской областью;

над Крымом и акваторией Азовского моря.

О последствиях на земле и пострадавших не сообщается.