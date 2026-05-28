Сокращение срока больничного, схема с выпускным «под ключ» и микст-инфекции от клещей. Что нового к утру 28 мая

В Минздраве предложили сократить длительность больничного для тех, кто часто болеет, — до трех дней. Таких пациентов планируют направлять на осмотр к врачебной комиссии, которая решит, продлевать справку или нет. Тем временем для комфорта водителей на всех федеральных трассах в стране через пять лет должна появиться стабильная мобильная связь. О прямых рейсах в Танзанию, линзе для лечения катаракты, новых уловках мошенников и других событиях читайте в нашем дайджесте.

Беспилотники атаковали здание гимназии: что известно об атаках за ночь

Дроны ударили по Сватовскому муниципальному округу и Северодонецку в ЛНР. По словам главы региона Леонида Пасечника, в Сватове беспилотники атаковали гимназию № 7. Повреждена крыша здания, из детей никто не пострадал.

Также в Сватове под удар попал автомобиль с людьми. В результате мужчина погиб, а еще два человека получили травмы. В Северодонецке после атаки ранены трое.

Под Донецком БПЛА атаковали рейсовый автобус Макеевка — Севастополь. Информации о пострадавших и повреждениях пока нет.

ПВО за ночь сбила 62 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. Дроны уничтожены над территориями:

  • Белгородской областью;
  • Брянской областью;
  • Воронежской областью;
  • Нижегородской областью;
  • Тамбовской областью;
  • над Крымом и акваторией Азовского моря.

О последствиях на земле и пострадавших не сообщается.

Прямые рейсы из России в Танзанию запустят со 2 июля

Перелеты по маршруту Дар-эс-Салам — Москва (Внуково) — Занзибар будет выполнять авиакомпания Air Tanzania, сообщил министр транспорта Андрей Никитин.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю на самолетах Boeing 787 Dreamliner. Первый полет состоится при достижении необходимой загрузки.

Air Tanzania ранее не выполняла рейсы в Россию. Разрешение на полеты уже выдано после межгосударственных консультаций.

Все федеральные трассы России обеспечат мобильной связью

По планам правительства это произойдет к 2031 году.

Минцифры совместно с операторами связи предстоит обеспечить связью все участки федеральных трасс, где есть необходимая инфраструктура. Мера направлена на повышение безопасности дорожного движения и комфорта автомобилистов.

Минздрав предложил сократить больничные для часто болеющих россиян

Речь идет о том, чтобы давать больничный максимум на три дня тем, кто за последние полгода оформлял листок нетрудоспособности четыре раза и более.

После открытия такого больничного пациента сможет дополнительно осмотреть врачебная комиссия. По ее решению листок нетрудоспособности могут продлить или закрыть, уточнил Минздрав.

Новые правила не затронут больничные по:

  • беременности;
  • уходу за родственниками;
  • карантину;
  • лечению социально значимых заболеваний;
  • а также случаи госпитализации.
Мошенники на связи: фиктивные договоры с постоплатой и выпускной «под ключ»

Мошенники стали обманывать компании с помощью поддельных договоров на поставку товаров с постоплатой, предупредили в МВД. Они заказывают оборудование и другую продукцию, договариваются об оплате после получения товара, а затем исчезают. Для убедительности они создают сайты-клоны известных компаний, используют фальшивые печати, штампы и гарантийные письма. После получения товара мошенники прячут его и перепродают через сообщников.

В России появилась новая схема мошенничества перед выпускными. Аферисты предлагают родителям организовать праздник «под ключ» со скидкой до 50%, получают предоплату и исчезают, рассказали в Роскачестве. Злоумышленники обещают полный пакет услуг — банкет, ведущего, фотографа и развлекательную программу. Чтобы поторопить клиентов, они ограничивают сроки действия «скидок» и требуют перевести деньги заранее. А после предоплаты исчезают и удаляют все чаты.

В Госдуме предложили передавать часть квартир в новостройках государству

Депутат Сергей Миронов предложил передавать государству часть квартир в новых жилых комплексах для формирования фонда социального жилья.

Такая мера поможет обеспечить жильем нуждающихся граждан и будет способствовать решению демографических проблем, объяснил парламентарий.

В качестве примера политик привел Францию, где под социальное жилье отводится часть новой недвижимости.

Миронов отметил, что значительное число квартир в новостройках пустует, потому что у россияне нет денег на его покупку. Он также выступил за расширение мер поддержки граждан, оформивших ипотеку.

В России начали выпуск отечественной линзы для лечения катаракты

Производство организовано на базе центра «Микрохирургия глаза» имени Федорова. На первом этапе планируется выпускать до 12 тысяч линз в год, позже объем увеличат до 25 тысяч.

Как сообщили в Минздраве, установить линзу «Ясень» можно будет бесплатно по программе государственных гарантий.

Линза заменяет удаленный хрусталик глаза после операции на катаракту. В Минздраве отмечают, что она помогает корректировать зрение на разных расстояниях, а многим пациентам после операции позволит отказаться от очков.

Россиян предупредили об опасности заражения несколькими инфекциями от одного клеща

Один клещ может одновременно переносить сразу несколько опасных инфекций и заразить ими человека за один укус, рассказала глава управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура.

По ее словам, клещи могут быть переносчиками клещевого энцефалита, боррелиоза, анаплазмоза и эрлихиоза. Если человеку передаются сразу несколько возбудителей, такое заражение называется коинфекцией или микст-инфекцией.

Специалист напомнила, что после укуса клеща важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью и при необходимости сдать насекомое на анализ.

