Норвегия прицелится в Кольский полуостров, танкер РФ вспыхнул после атаки дронов, а в ранних арбузах нашли новую угрозу. Что нового к утру 30 мая

Россия может «сровнять с землей» всех, кто попытается уничтожить ее базы, сказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции во время визита в Астану.

Так он отреагировал на заявление главы МИД Литвы Кестутиса Будриса о том, что существует идея атаковать Калининград силами НАТО. Литовский министр говорил, что страны Балтии должны опровергнуть миф о неспособности защитить себя.

Будрис подчеркнул, что у альянса есть средства, чтобы уничтожить российские базы в Калининграде.