Норвегия прицелится в Кольский полуостров, танкер РФ вспыхнул после атаки дронов, а в ранних арбузах нашли новую угрозу. Что нового к утру 30 мая
Иран предоставит России особые условия прохода через Ормузский пролив
Россия будет пользоваться «особым подходом и благоприятными условиями» прохода через Ормузский пролив, пообещал глава комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
Эти условия будут действовать как для торговых судов, так и для танкеров. Такой же подход Иран будет применять и к Китаю.
Оба государства всегда сотрудничали с Тегераном и оставались с ним «в самые трудные периоды», подчеркнул Азизи.
Иран закрыл Ормузский пролив в начале марта, в первые дни конфликта с США и Израилем. Открытие водной артерии — один из пунктов мирного соглашения, которое обсуждают США и Иран. Стороны уже достигли принципиального согласия, но сделка пока не подписана.
Тегеран планировал сделать проход через водную артерию платным. Однако теперь власти страны говорят, что судам нужно будет оплачивать только операционные расходы, связанные с безопасностью на море, охраной окружающей среды и управлением судоходством.
Путин ответил на угрозы Литвы атаковать Калининград. Что он сказал
Россия может «сровнять с землей» всех, кто попытается уничтожить ее базы, сказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции во время визита в Астану.
Так он отреагировал на заявление главы МИД Литвы Кестутиса Будриса о том, что существует идея атаковать Калининград силами НАТО. Литовский министр говорил, что страны Балтии должны опровергнуть миф о неспособности защитить себя.
Будрис подчеркнул, что у альянса есть средства, чтобы уничтожить российские базы в Калининграде.
«У Российской Федерации есть все средства сровнять с землей всех, кто попытается это сделать», — сказал на это Путин.
Норвегия захотела нацелить дальнобойное оружие на Кольский полуостров. Что ответили в РФ
Норвежские военные собираются разместить на севере страны ударные вооружения, которые будут нацелены на российские объекты на Кольском полуострове, заявили в российском посольстве в Осло.
Речь идет в том числе про южнокорейские реактивные системы залпового огня дальностью до 500 км, сказали дипломаты.
Такие действия Норвегии — непосредственная угроза национальной безопасности России, поэтому Москва не оставит их без «адекватного военно-технического ответа», подчеркнули в посольстве.
Параметры этого ответа находятся в ведении Минобороны, добавили там.
Россию за ночь атаковали 127 беспилотников: есть погибшие
В Белгородской области три человека погибли после удара украинских беспилотников по региону, сообщили местные власти. Все они — жители поселка Октябрьский.
Двое мужчин погибли, когда дрон атаковал их автомобиль. Еще один был смертельно ранен, когда БПЛА сдетонировал.
Минувшей ночью дроны атаковали и Ростовскую область. В морском порту Таганрога в результате загорелись танкер и резервуар с топливом, а также административное здание.
По данным Минобороны, в ночь на 30 мая дроны ВСУ атаковали более десятка российских регионов. Их сбили:
- над Белгородской областью;
- Брянской областью;
- Волгоградской областью;
- Воронежской областью;
- Курской областью;
- Орловской областью;
- Ростовской областью;
- Рязанской областью;
- Смоленской областью;
- Тульской областью;
- Ульяновской областью;
- Краснодарским краем;
- Крымом;
- Азовским морем.
Работающим пенсионерам проиндексируют пенсии. В Госдуме напомнили когда
Пенсии работающих пенсионеров, которые трудились в 2025 году, проиндексируют с 1 августа, заявила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Выплаты проиндексируют на сумму заработанных индивидуальных пенсионных коэффициентов, но не более чем на три балла.
В России начинается прием заявок на новую семейную выплату
Речь идет про ежегодную выплату, которая полагается работающим родителям с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума, а также родителям детей до 18 лет или до 23 лет, если дети учатся очно в колледже или вузе.
Заявления на семейную выплату начнут принимать с 1 июня.
Какую выплату получит конкретная семья, зависит от величины НДФЛ, который работающий родитель заплатил за прошлый год. Фактически выплата уменьшит сумму НДФЛ с 13 до 6%
Подать заявление можно через «Госуслуги», МФЦ или отделение Соцфонда. Сделать это нужно до 1 октября.
Роскачество назвало главный риск ранних арбузов. Это не нитраты
Любителям ранних арбузов стоит опасаться вовсе не нитратов (в процессе созревания они остаются только в корке), а бактерий, которые появляются, если не соблюдать условия хранения и правила гигиены, предупредили в Роскачестве.
Что делать, чтобы не отравиться ранним арбузом:
- покупать его только в санкционированных торговых точках;
- не брать разрезанные плоды и плоды с дефектами;
- перед употреблением тщательно вымыть теплой водой с щеткой;
- надрезанный арбуз хранить только в холодильнике.
Тем, кто уже хочет полакомиться сезонными плодами, стоит помнить, что ранние арбузы, по сравнению с теми, которые дозревают к августу, менее сладкие и с более плотной и менее зернистой мякотью, отметили специалисты.