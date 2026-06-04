Германия, Франция и Великобритания совместно с Украиной работают над планом для возможных мирных переговоров с Россией, сообщили СМИ.

Утверждается, что европейские страны рассчитывают возобновить диалог между сторонами, чтобы конфликт не затянулся еще на одну зиму. При этом окончательное решение по вопросу переговоров останется за Владимиром Зеленским.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что СВО может закончиться в течение суток, если Владимир Зеленский даст приказ ВСУ покинуть территорию российских регионов. При этом Россия открыта для переговоров.