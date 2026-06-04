Жертвы атаки ВСУ на Крым, новая выплата для пенсионеров и «черный взрыв» на Солнце. Что нового к утру 4 июня
СМИ: Европа помогает Украине подготовить план мирных переговоров с Россией
Германия, Франция и Великобритания совместно с Украиной работают над планом для возможных мирных переговоров с Россией, сообщили СМИ.
Утверждается, что европейские страны рассчитывают возобновить диалог между сторонами, чтобы конфликт не затянулся еще на одну зиму. При этом окончательное решение по вопросу переговоров останется за Владимиром Зеленским.
Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что СВО может закончиться в течение суток, если Владимир Зеленский даст приказ ВСУ покинуть территорию российских регионов. При этом Россия открыта для переговоров.
Три человека погибли в результате удара ВСУ по Крыму. Что известно об атаках за ночь
В Симферополе три человека погибли и семь ранены в результате атаки ВСУ, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что удар пришелся на нежилые объекты.
Над Севастополем ПВО сбила более 20 дронов, передал глава города Михаил Развожаев. Обломки упали на территории одного из СНТ, в одном из сел поврежден фасад частного дома.
Биткоин резко подешевел и опустился ниже $62 тыс.
Курс биткоина 4 июня резко снизился во время торгов на бирже Binance. Стоимость самой популярной криптовалюты в мире упала почти на 3% и впервые за долгое время опустилась ниже отметки в $62 тыс.
В ходе торгов курс опускался до $ 61,3 тыс., но позже восстановил свои позиции и вырос до $64,4 тыс.
Криптовалюта начала терять в стоимости после рекордного роста на фоне прихода к власти в США Дональда Трампа. Тогда цена биткоина достигала $ 126,2 тыс.
В России обновили стандарт лечения панических атак
Теперь при необходимости пациентов смогут направлять на обследование на ВИЧ, гепатиты B и C, а также другие инфекции.
Кроме того, в перечень возможных методов лечения добавили светотерапию — воздействие светом видимого спектра, которое помогает нормализовать биологические ритмы организма.
При этом в стандарте сохраняются психотерапия и транскраниальная магнитная стимуляция.
Мошенники активизировались перед ЧМ-2026 по футболу. Главные схемы
Число мошеннических сайтов, связанных с чемпионатом мира по футболу 2026 года, заметно выросло. Только в мае специалисты обнаружили около 8,4 тысячи фишинговых доменов, которые маскируются под ресурсы ФИФА, букмекерские конторы, сервисы продажи билетов и платформы для просмотра матчей, рассказали в сервисе Smart Business Alert.
Чаще всего злоумышленники предлагают:
- сделать ставки;
- купить билеты;
- установить приложения для просмотра трансляций.
На самом деле такие сайты и программы могут похищать деньги, личные данные, а также доступ к банковским приложениям, мессенджерам и «Госуслугам».
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года сразу в трех странах — впервые в истории турнира: в США, Канаде и Мексике.
В России предложили выплачивать 13-ю пенсию
По мнению депутата Николая Коломейцева, такая выплата станет дополнительной мерой поддержки для пожилых людей, особенно для тех, у кого пенсия — единственный источник дохода.
Дополнительные выплаты помогут пенсионерам покрывать повседневные расходы и поддержат внутренний спрос, уточнил парламентарий.
Он признал, что инициатива потребует дополнительных расходов бюджета, но считает, что социальный эффект от такой меры оправдает затраты.
На Солнце зафиксировали редкий «черный взрыв». Часть выброшенного вещества достигнет Земли
На Солнце произошла необычная вспышка, которую специалисты называют «черным взрывом». Ее зафиксировали в 10:00 3 июня.
Во время события в солнечной короне (самый внешний слой светила) разрывается облако нейтрального водорода, поэтому на снимках создается эффект черного пятна.
По словам ученых, часть выброшенного вещества уже направляется к Земле и может достичь нашей планеты в ближайшие сутки. Они добавили, что такие события — естественный результат солнечной активности.