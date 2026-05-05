Режим тишины от Зеленского, запрет на продажу опасных растений и отключение интернета. Что нового к утру 5 мая

Президент Украины заявил, что Киев вводит режим перемирия с полуночи 6 мая.

По словам Зеленского, Украина не получала официальных предложений по условиям прекращения огня. Он решил объявить «режим тишины», подчеркнув приоритет сохранения человеческих жизней.

Зеленский добавил, что украинская сторона будет действовать зеркально и что за время, оставшееся до начала перемирия, реально обеспечить наступление тишины.

Ранее Россия объявила перемирие в зоне СВО на 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы.