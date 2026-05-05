Режим тишины от Зеленского, запрет на продажу опасных растений и отключение интернета. Что нового к утру 5 мая
Владимир Зеленский объявил перемирие
Президент Украины заявил, что Киев вводит режим перемирия с полуночи 6 мая.
По словам Зеленского, Украина не получала официальных предложений по условиям прекращения огня. Он решил объявить «режим тишины», подчеркнув приоритет сохранения человеческих жизней.
Зеленский добавил, что украинская сторона будет действовать зеркально и что за время, оставшееся до начала перемирия, реально обеспечить наступление тишины.
Ранее Россия объявила перемирие в зоне СВО на 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы.
Удары дронов по российской территории: что произошло за ночь
Три человека ранены в результате атаки ВСУ на Чебоксары (Чувашия), сообщил местный Минздрав. По данным СМИ, беспилотники повредили фасад и остекление торгового центра на юге города. Глава республики Олег Николаев заявил, что держит ситуацию в регионе на контроле.
Пожар в промышленной зоне начался после атаки на Кириши Ленинградской области, рассказал глава региона Александр Дрозденко. Информации о пострадавших нет.
Ракетную опасность этой ночью объявляли в Ханты-Мансийском автономном округе. Глава округа Руслан Кухарчук попросил жителей сохранять спокойствие. Регион находится в более чем двух тысячах километров от границы с Украиной.
сбили над российскими регионами
Над территориями:
- Брянской;
- Белгородской;
- Воронежской;
- Курской;
- Калужской;
- Смоленской;
- Орловской;
- Тверской;
- Тульской;
- Рязанской;
- Псковской;
- Новгородской;
- Ленинградской;
- Ростовской;
- Волгоградской области;
- Московским регионом;
- Крымом;
- Татарстаном;
- Краснодарским краем;
- над Азовским морем.
СМИ: Цена нефти Urals выросла до максимума за 12 лет
Стоимость российской нефти Urals достигла $94,9 за баррель — это максимум с 2014 года и на $ 36 выше уровня, заложенного в бюджет, сообщает Reuters со ссылкой на Минэкономразвития.
Рост связан с подорожанием нефти на мировом рынке из-за конфликта между США и Ираном. По словам Антона Силуанова, дополнительные доходы бюджета уже составили около 200 млрд рублей.
В Москве и Петербурге начались проблемы со связью
Жители российских столиц столкнулись с масштабными отключениями мобильного интернета. Проблема затронула нескольких провайдеров. По словам пользователей, ни страницы, ни приложения не грузятся, невозможно даже отправить СМС.
Как пояснила техподдержка одного из операторов сотовой связи, неполадки наблюдаются из-за внешних радиочастотных помех, которые считаются обстоятельствами непреодолимой силы — справиться с ними провайдер не может.
В России изменят правила сдачи на водительские права
Правительство обновило порядок сдачи экзаменов на водительские права. Теперь практический экзамен нужно будет сдать в течение 60 дней после теории (раньше давали до полугода). Если не уложиться с практикой в полгода — придется пересдавать теорию.
Также вводятся новые причины для остановки экзамена: например, использование телефона или других гаджетов. В этом случае результаты аннулируют, а пересдать можно будет только через год.
Кроме того, с 2027 года при подаче заявления через «Госуслуги» медсправку можно будет не приносить, если она уже есть в электронной базе.
Роспотребнадзор предупредил о вспышках зоонозных инфекций
Это болезни, которые передаются от животных человеку, в том числе:
- орнитоз (инфекция, вызываемая бактерией Chlamydia psittaci, передается от птиц человеку);
- микозы (грибковые инфекции);
- пастереллез (заболевание, вызываемое бактерией Pasteurella multocida, передается от животных);
- и другие.
Ведомство отмечает, что такие инфекции снова начинают распространяться и в некоторых случаях дают вспышки.
Это связывают с:
- изменениями климата;
- активным вмешательством человека в природу;
- развитием сельского хозяйства;
- более частыми контактами людей с дикими животными.
В России хотят ограничить продажу опасных растений
Онлайн-продажу семян инвазивных и ядовитых растений могут ограничить, сообщили в Россельхознадзоре.
чужеродный вид, который при попадании в новую среду начинает быстро разрастаться, вытеснять местные виды и вредить экосистеме.
Речь идет о таких видах как:
- борщевик Сосновского;
- «бешеный огурец»;
- аморфа кустарниковая.
С 1 марта владельцы участков обязаны уничтожать такие растения. За нарушение требований возможны штрафы и даже изъятие земли. При этом многие из этих культур до сих пор свободно продаются, в том числе на маркетплейсах.
В ведомстве предлагают ввести ограничения на продажу с октября 2026 года и обязать продавцов предупреждать покупателей о рисках.
В средней полосе России начался пик активности клещей
По словам научного сотрудника МГУ Вадима Марьинского, пик приходится на период после схода снега и подсыхания почвы — обычно это время майских праздников. В центральных регионах, включая Москву, этот этап уже наступил.
Эксперт напомнил, что иксодовые клещи могут переносить опасные заболевания, поэтому в этот период важно соблюдать меры предосторожности.