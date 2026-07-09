Главное к утру 9 июля. Срыв масштабного теракта в Москве, подорожание товаров с маркетплейсов и обман в день рождения
Что известно о взаимных ударах США и Ирана за ночь
В ночь на 9 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) возобновило удары по территории Ирана. Американские военные били по береговым радарам, системам ПВО и позициям противокорабельных ракет в городах Конарак, Чабахар, Бендер-Аббас и Сирик.
Президент Дональд Трамп отметил, что перемирие больше не действует. По его словам, атака стала возмездием за действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
Трамп пригрозил, что в случае новых инцидентов с кораблями последствия для Исламской Республики станут «намного хуже».
Тегеран оперативно отреагировал на обострение конфликта. Иранские военные ударили ракетами и беспилотниками по американским базам в Кувейте, а также атаковали штаб-квартиру 5-го флота ВМС США в Бахрейне.
На фоне эскалации спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф предупредил, что Ормузский пролив теперь откроют для судов только на условиях Ирана, а не из-за давления со стороны Вашингтона.
Что Эрдоган предложил России и Украине для завершения конфликта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Анкаре в очередной раз предложил организовать переговоры российской и украинской сторон на турецкой территории. Политик подчеркнул, что при справедливом мире проигравших не будет.
Также турецкий лидер поддержал подход президента США Дональда Трампа к завершению кризиса. Анкара готова помочь составить списки приоритетных потребностей Украины и участвовать в дипломатической работе.
Турция поддерживает Киев, но при этом сохраняет прямые контакты с Москвой. Эрдоган уверен, что диалог с обеими сторонами помогает искать пути к миру.
Турецкий и российский президенты постоянно на связи, регулярно обсуждают ситуацию в Черном море и конфликт на Украине, отметил глава МИД Турции.
В Казахстане ответили на подозрения в запуске дронов по России
Министерство иностранных дел Казахстана опровергло слухи о запуске беспилотников по российской территории. В ведомстве подчеркнули, что такие заявления не имеют под собой никаких фактов.
Поводом для официального ответа стали обсуждения в российских СМИ и слова ведущего Первого канала Артема Шейнина. Журналисты предположили, что дроны для атаки на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Омске могли отправить со стороны Казахстана. Инцидент произошел 6 июля.
В казахстанском министерстве добавили, что Астана придерживается принципов добрососедства. Власти не разрешают использовать территорию республики для атак на другие государства.
ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного офицера Минобороны
Силовики задержали в Москве 25-летнюю соучастницу подготовки теракта, которую завербовали украинские спецслужбы, сообщило ведомство. Она собирала информацию о видеокамерах возле дома офицера и готовила квартиру для непосредственного исполнителя теракта.
Подозреваемая была уверена, что после покушения она продолжит романтические отношения со своим координатором на Украине.
В ФСБ рассказали, что это покушение планировалось как часть целой серии терактов на военных объектах РФ и в отношении российских военных.
В Тверской области после атаки ВСУ загорелась нефтебаза
Пожар начался минувшей ночью «в результате отражения атаки БПЛА», сообщил глава региона Виталий Королев. Загорелся один из резервуаров на предприятии «Тверская нефтебаза». Пожарные уже локализовали возгорание. По предварительным данным, ни местные жители, ни персонал нефтебазы не пострадали, уточнил глава региона.
Что происходит с ценами и инфляцией в России в начале июля
С 30 июня по 6 июля недельная инфляция в России ускорилась с 0,22 до 0,31%. При этом годовые темпы роста цен снизились с 6 до 5,61%.
В Минэкономразвития объяснили такую динамику переносом индексации тарифов ЖКХ с 1 июля на 1 октября.
— на столько выросли цены с начала года.
На ситуацию сильнее всего повлияла стоимость топлива. За неделю бензин подорожал на 2,1%, а дизель — на 3,4%.
В то же время темпы роста цен на овощи и фрукты замедлились. В магазинах заметно подешевели:
- огурцы — на 8,7%;
- помидоры — на 5,1%;
- бананы — на 0,5%.
Среди продуктов, которые за неделю прибавили в стоимости, оказались куриное мясо (плюс 2,3%) и сахар (плюс 0,7%).
Как вырастут цены на доставку товаров
Осенью цены на доставку заказов вырастут как минимум на 18%. Эксперты логистического рынка объяснили такой скачок тарифов сразу несколькими причинами.
С 1 сентября 2026 года власти могут ввести обязательное лицензирование служб доставки и сбор в 3% с каждой междугородней посылки. Компании потратят около 1,5 млн рублей на обновление компьютерных систем и еще 1 млн на госпошлину. Все эти расходы бизнес заложит в стоимость услуг.
Кроме того, повышение налогов и подорожание бензина с запчастями уже увеличили себестоимость перевозок на 20%.
Сильнее всего рост цен ударит по заказам с маркетплейсов — сейчас на них приходится 91% всех онлайн-доставок в стране.
Первыми в зоне риска окажутся:
- недорогие товары (бытовая химия, косметика, дешевая одежда);
- крупногабаритные вещи (мебель, техника, автомобильные шины);
- заказы в удаленные регионы (Сибирь и Дальний Восток).
Как мошенники обманывают россиян в день рождения
Злоумышленники массово рассылают именинникам фальшивые письма с подарками от имени известных банков, маркетплейсов и операторов связи. Жертва переходит по ссылке на поддельный сайт, вводит реквизиты карты якобы для активации бонуса, и аферисты сразу списывают со счета деньги.
Мошенники пользуются тем, что в праздник люди расслаблены и меньше вникают в детали.
Эксперты по безопасности советуют соблюдать простые правила:
- всегда проверять реальный адрес электронной почты отправителя;
- не переходить по ссылкам из писем со срочными призывами;
- искать информацию о реальных бонусах только в личном кабинете или официальном приложении компании.
Если вы все же оставили данные на сомнительном сайте, немедленно заблокируйте карту через банковское приложение и сообщите о случившемся в службу поддержки.
Как российские волейболисты вернутся на международные турниры
Международная федерация волейбола (FIVB) допустит российские сборные и клубы до соревнований. Организация полностью сняла ограничения со спортсменов и технических специалистов.
Такое решение приняли вслед за Международным олимпийским комитетом (МОК). Накануне комитет отменил запреты для россиян, которые действовали с 2022 года.
Волейбол стал вторым командным видом спорта, куда полноценно вернулись спортсмены из России всех возрастов. Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешила отечественным ватерполистам выступать на турнирах с национальным флагом и гимном.
Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев назвал снятие ограничений важным и закономерным шагом. Он отметил, что волейбольная ассоциация стала уже 11-й международной спортивной федерацией, которая открыла двери для россиян. Это произошло сразу после решения МОК восстановить статус ОКР.