Главное к утру 9 июля. Срыв масштабного теракта в Москве, подорожание товаров с маркетплейсов и обман в день рождения

В ночь на 9 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) возобновило удары по территории Ирана. Американские военные били по береговым радарам, системам ПВО и позициям противокорабельных ракет в городах Конарак, Чабахар, Бендер-Аббас и Сирик.

Президент Дональд Трамп отметил, что перемирие больше не действует. По его словам, атака стала возмездием за действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе.