Поручение Путина по интернету, конец переговоров Ирана с США и новая выплата семьям. Главное за 1 июня
Путин поручил ФСБ обеспечить доступ к важнейшим сервисам при отключении интернета
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству и Федеральной службе безопасности (ФСБ) сохранить доступ к важным российским сервисам даже во время ограничений работы интернета. Среди этих сервисов:
- «Госуслуги»;
- платежные системы;
- сервисы оказания медицинской помощи.
Срок исполнения — до 1 июля. Ответственными за выполнение поручения Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина и директора ФСБ Александра Бортникова.
Поручение связано с тем, что власти хотят улучшить систему «белых списков», объяснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Именно это имеется в виду с тем, чтобы действительно важнейшие сервисы электронные нашли свое место в белых списках, и их работа была гарантирована», — сказал представитель Кремля.
В апреле Путин дал такое же поручение Минцифры. Тогда он отмечал, что у российских специалистов есть технологические возможности решить эту задачу.
В том же месяце президент объяснял, зачем в стране периодически ограничивают работу интернета.
Нечасто, но, к сожалению, такое происходит: имею в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета в крупных мегаполисах. Конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов, а мы знаем, что, к сожалению, мы иногда такие удары пропускаем, и, конечно, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей.
Тем временем цены на интернет в России выросли на 20%, сообщает «Газета.ru». Причин у этого несколько: например, увеличились траты из-за сложностей с поставками оборудования и необходимости перейти на отечественное программное обеспечение.
Заморозка переговоров Ирана с США и ответный удар по американской базе: конфликт на Ближнем Востоке
Иран остановил переговоры из-за атак Израиля на Ливан
Тегеран приостановил обмен посланиями с США — так он протестует против «преступлений сионистов», а именно — ударов израильской армии по Ливану. По условиям перемирия между Ираном и США Тель-Авив должен был соблюдать режим прекращения огня с Бейрутом.
Исламская республика также потребовала от Израиля прекратить агрессию не только в Ливане, но и в секторе Газа.
До тех пор, пока позиция Ирана и (фронта) сопротивления не будет удовлетворена, диалога не будет.
Тегеран готов полностью остановить судоходство в Ормузском проливе и повлиять на заморозку на других фронтах, например, в Баб-Эль-Мандебском проливе.
Израиль решил расширить операцию против движения «Хезболла» в Ливане и установить контроль в районе реки Летании, чтобы демилитаризировать эту зону. За сутки израильская авиация нанесла удары по 41 населенному пункту на юге и востоке Ливана.
Таким образом с начала марта число жертв атак превысило 3400 человек. Агрессию осудили даже западные страны, включая Германию и Великобританию. Франция запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН.
Иран ответил США на удар
Американские военные атаковали иранскую вышку связи на острове Сирик. В ответ на это Корпус стражей исламской революции (КСИР) ударил по американской авиабазе, с которой США и совершили налет на иранскую территорию.
Бойцы корпуса заявили, что все намеченные цели удалось ликвидировать, и пригрозили Вашингтону более масштабным ответом, если агрессия повторится.
Позже Центральное командование ВС США заявило, что две иранские ракеты, напротив, удалось перехватить, и никто не пострадал.
Рост цен на нефть на фоне конфликта
Мировые цены на нефть резко поднялись на фоне приостановки переговоров между Ираном и США. К 16:25 по Москве цена августовских фьючерсов на Brent выросла на 5% — до $95,68 за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 5,36%, до $92,07 за баррель.
Как отреагировали в России
В российском МИД отметили, что Иран и США должны в первую очередь думать о прекращении конфликта и не ухудшать ситуацию.
Очень важно избежать эскалации и не допустить нового сваливания в штопор военного противостояния.
Франция задержала в Атлантике российский танкер, и Кремль обвинил Париж в пиратстве. Подробности
Что произошло
31 мая 2026 года ВМС Франции задержали в открытом море нефтяной танкер «Тагор», который следовал из Мурманска. Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видео задержания и заявил, что судно попало под международные санкции.
На борт «Тагора» прибыла инспекция, которая обвинила моряков в нарушении Конвенции ООН по морскому праву. После этого танкер под конвоем отправили на стоянку для дальнейшей проверки.
Как отреагировали в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил Францию в пиратстве.
Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с международным пиратством. <...> Вы знаете, что Россия принимает ряд мер для обеспечения сохранности своих грузов и продолжит принимать этот ряд мер с учетом имеющегося негативного опыта.
Он подчеркнул: Москва не согласна с утверждением, что Франция соблюдала международное право. Посольство России в Париже сообщило, что, по предварительным данным, капитан «Тагора» — российский гражданин. Дипломаты запросили у МИД Франции информацию о россиянах на борту, но ответа до сих пор не получили. Париж вообще не уведомил российскую сторону о задержании.
За что задержали экипаж
Прокуратура французского Бреста начала уголовное расследование. Экипаж танкера обвинили в «неподтверждении государственной принадлежности судна», «отсутствии флага» и «отказе подчиниться».
Поскольку капитан танкера, заявивший о своем российском гражданстве, неоднократно отказывался выполнять указания французского Военно-морского флота, возникла необходимость в захвате судна.
Как отреагировали во Франции
Макрон «выпендривается в море перед воображаемым врагом», в то время как во Франции после победы «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов «царит полный хаос из-за тысяч дикарей», заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, президент ничего не делает для наведения порядка внутри страны.
Что еще важно: новая выплата для семей, возвращение жителей Курской области с Украины и конец секты «Великой Богини»
В России начали принимать заявления на новую выплату для малоимущих семей. Ее смогут получить родители и опекуны, которые:
- воспитывают двух и более детей до 18 лет (или до 23 — если ребенок учится очно);
- получают доход не более 1,5 МРОТ региона (на одного члена семьи);
- вовремя заплатили НДФЛ;
- не имеют долгов по алиментам.
Заявление можно подать до 1 октября в отделении Соцфонда, МФЦ или через «Госуслуги».
При формировании выплаты налог с доходов родителей будут удерживать в течение года. Потом его пересчитают по ставке 6% и вернут семье разницу.
Россия вернула еще 165 жителей Курской области, которых удерживали на Украине. Среди них — 16 детей, рассказала омбудсмен по правам человека Яна Лантратова.
Всего российским властям удалось помочь 80 семьям, которые были разлучены с детьми во время СВО.
Российское общество психиатров переработало перечень рекомендаций по профилактике посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Об этом пишет «Коммерсантъ».
Психическое расстройство, которое развивается в результате пережитого травматического события. Как правило, это ситуация, в которой человек ощутил настолько сильную угрозу жизни или здоровью, что это повлияло на его психическое состояние. Может появиться после боевых действий, насилия, трагической смерти близкого человека и других событий, которые вызвали сильные переживания.
В документе впервые прописали советы для армейского руководства по тому, как сберечь психику военных. Психиатры рекомендуют, например, проводить ротацию на передовой каждые 6 месяцев или чаще, а при непрерывных боях — хотя бы каждые 2 недели.
В Ленобласти силовики ликвидировали секту «посланницы высших сил» Валентины Кузнецовой. Женщина убедила несколько сотен человек в том, что знает, как спастись во время конца света. Большинство из них — пенсионеры.
Каждому члену секты «Исход» приходилось каждый месяц платить взнос в 7 тысяч рублей и закупать книги Кузнецовой еще на 10–15 тысяч.
Жила «Единая Великая Богиня» в отдельном доме под Всеволожском, в пристройках к нему жили ее «слуги». Среди них оказались украинцы, чьи родственники воюют за ВСУ.
Решается вопрос об открытии уголовного дела.
В Минеральных Водах ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Власти решились на это из-за последствий паводка — на прошлой неделе вода подтопила 36 домовладений в Минводах и селе Левокумка. Параллельно в регионе открывают пункты временного размещения на случай, если ситуация ухудшится.
Что еще интересно: «сортотюк» в эфире, подешевевший картофель и российские суперкоровы
«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 снова ожила и выдала в эфир новое загадочное слово — «сортотюк». Сигнал прозвучал в 16:04 по московскому времени и пока остается единственным за сегодня.
Ранее станция это слово не использовала, в отличие от «вигвама», который она запустила 28 мая — он уже засветился в эфире 15 июня 2023 года.
«Жужжалка» (или «Зуммер») — военная радиостанция из 1970-х, которая без перерыва передает короткий жужжащий сигнал, периодически транслирует загадочные слова и даже включает музыку.
Изначально станцию создали для передачи экстренных сообщений армии и на случай ядерной войны или масштабных катастроф, потому в названии и появился «Судный день».
Картофель стал самым подешевевшим продуктом в России за год — его стоимость рухнула почти на 40% в сравнении с майскими ценами 2025 года. Компанию ему составили капуста (–37,3%) и лук (–34,3%).
Сильнее всего за год подорожали говядина на кости (+15,5%), водка (+14,9%) и мороженая рыба (+14,1%).
Российские ученые вывели первых суперкоров, которые смогут игнорировать климатические изменения. В Федеральном исследовательском центре животноводства им. академика Эрнста сообщили, что получили 5 телят от скрещивания зебувидных коров с голштинской и симментальской породами. Малыши чувствуют себя хорошо и развиваются по возрасту — теперь им предстоит большая научная карьера.
Эксперимент опирается на советский опыт: еще во второй половине XX века в хозяйстве «Снегири» скрещивали черно-пестрых коров с быками зебу из Азербайджана, Кубы и Индии.
Те немногочисленные потомки, которые дожили до наших дней, сохранили ценные качества — жирность молока до 5% и устойчивость к лейкозу. Теперь их гены дадут начало новому поколению скота, которому не страшны ни жара, ни болезни.