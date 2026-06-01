Поручение Путина по интернету, конец переговоров Ирана с США и новая выплата семьям. Главное за 1 июня

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству и Федеральной службе безопасности (ФСБ) сохранить доступ к важным российским сервисам даже во время ограничений работы интернета. Среди этих сервисов:

«Госуслуги»;

платежные системы;

сервисы оказания медицинской помощи.

Срок исполнения — до 1 июля. Ответственными за выполнение поручения Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина и директора ФСБ Александра Бортникова.

Поручение связано с тем, что власти хотят улучшить систему «белых списков», объяснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Именно это имеется в виду с тем, чтобы действительно важнейшие сервисы электронные нашли свое место в белых списках, и их работа была гарантирована», — сказал представитель Кремля.

В апреле Путин дал такое же поручение Минцифры. Тогда он отмечал, что у российских специалистов есть технологические возможности решить эту задачу.

В том же месяце президент объяснял, зачем в стране периодически ограничивают работу интернета.