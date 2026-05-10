Украина продолжает нарушать перемирие, Иран объявил себя сверхдержавой, а в России потеряли фуру с пчелами. Главное за 10 мая
Украина тысячи раз нарушила перемирие в зоне СВО. Как отреагировала Россия
Вооруженные силы Украины за сутки восемь раз пытались атаковать позиции российских войск, заявили в Минобороны РФ.
Несмотря на перемирие, которое Владимир Путин объявил в честь Дня Победы, ВСУ наносили удары беспилотниками и артиллерией по позициям российских Вооруженных сил и гражданским объектам в приграничье.
столько нарушений режима прекращения огня зафиксировали в зоне СВО
За сутки украинская армия 676 раз обстреливала позиции ВС РФ и нанесла 6331 удар с использованием дронов.
Реакция России
Вооруженные силы РФ не наносили ударов авиацией, артиллерией и беспилотниками по позициям ВСУ во время перемирия, подчеркнули в Минобороны.
При этом, когда ВСУ нарушали режим, российские войска реагировали зеркально.
Они наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, а также поражали пункты управления и места, откуда украинские войска запускали дроны.
Что известно о судьбе переговоров по Украине
Перемирие, объявленное в честь празднования Дня Победы, продлится до 10 мая. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что договоренность о нем «достигалась в ходе непростых переговоров» в течение двух дней.
Когда возобновятся трехсторонние переговоры по Украине, пока неизвестно, говорил Ушаков накануне.
Сегодня он сообщил, что в Москве рассчитывают на новый визит американских переговорщиков — спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера.
По его словам, он может состояться «достаточно скоро».
Иран объявил о новых мерах противостояния США и Израилю и назвал себя «четвертой сверхдержавой»
Тегеран готов ответить «быстро, интенсивно и мощно» на любую агрессию со стороны Тель-Авива и Вашингтона, заявил на встрече верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи с военным командованием командующий Центральным штабом Вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи.
Иранские дипломаты отправили жесткое поздравление пресс-секретарю Белого дома с рождением дочери. Посольство Исламской Республики в Армении напомнили Кэролайн Левитт об ударе США по школе для девочек в Минабе в первый день военного противостояния.
Те 168 детей, которых ваш босс убил в школе в Минабе и которых вы оправдали, тоже были детьми. Когда вы целуете своего ребенка, подумайте о матерях этих детей.
Удар по начальной школе для девочек в Минабе нанесли 28 февраля, в день начала военной операции Израиля и США против Ирана. Тегеран сообщил о 175 погибших, большинство из них — ученицы школы, а также преподаватели и родители.
Власти Ирана заявили, что по школе дважды ударили американскими крылатыми ракетами Tomahawk.
В Вашингтоне заявили, что американские военные не атакуют гражданские объекты. Президент США Дональд Трамп обвинил в ударе сам Тегеран.
В парламенте Ирана назвали страну «четвертой сверхдержавой». Все благодаря полному контролю над Ормузским проливом. Вице-спикер меджлиса (парламента) Хаджи Бабаи отметил, что по нему без разрешения не пройдет «ни одно судно или нефтяной танкер».
При этом, по данным американских СМИ, первое судно через Ормузский пролив уже провел Катар. Это первый случай экспорта из региона с начала конфликта Ирана и США.
Судно со сжиженным природным газом проследовало из Катара в Пакистан.
Представители самого Пакистана допускают, что прорыв на переговорах США и Ирана случится до 14 мая, то есть до того момента, как американский лидер Дональд Трамп отправится с визитом в Китай.
Посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи заявил, что текущий переговорный процесс «вселяет большую надежду».
Что еще важно: Москва хочет разъяснений от Еревана, россиянина оставили на «хантавирусном» лайнере, а Энгельс затопило фекалиями
Россия ожидает от Армении разъяснений из-за слов Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал ненормальным, что Ереван предоставил площадку для антироссийских высказываний и не сделал при этом заявлений, которые бы их сбалансировали.
Вот это ненормально, не вяжется с духом отношений наших с Ереваном.
4 мая на открытии саммита Европейского политического сообщества в Армении глава Украины заявил, что Киев может атаковать дронами парад Победы в Москве.
Россиянина не эвакуировали с лайнера, где произошла вспышка хантавируса. Он вместе с другими 30 членами экипажа отправится на корабле в Нидерланды, где судно будут дезинфицировать.
Власти Испании уже начали эвакуировать людей с круизного лайнера MV Hontius. Самолет с первыми пассажирами приземлился В Мадриде.
Всего на корабле хантавирусом заболели восемь человек, трое скончались.
Уровень миграции в Россию упал из-за детей, которые не знают русский. Иностранцы, которые не позаботились о том, чтобы их дети выучили язык, рассматриваются как «нежелательные», заявила член экспертного совета Главного управления по вопросам миграции МВД России Марина Галас.
За счет них миграция в России снизилась на 10%.
Она напомнила, что с конца февраля МВД обменивается с образовательными организациями данными о несовершеннолетних иностранцах.
В России полностью восстановили авиасообщение с южными регионами. 13 аэропортов на юге временно перестали принимать и отправлять рейсы 8 мая, после того как украинские дроны атаковали региональный центр управления воздушным движением в Ростове-на-Дону.
10 мая Минтранс России объявил о полном восстановлении авиаперевозок на юг.
При этом 10% рейсов пока еще выполняются по скорректированному расписанию, отметили в Ассоциации туроператоров.
- Астрахань;
- Владикавказ;
- Волгоград;
- Геленджик;
- Грозный;
- Краснодар;
- Махачкала;
- Магас;
- Минеральные Воды;
- Нальчик;
- Сочи;
- Ставрополь;
- Элиста.
В Саратовской области из-за аварии на коллекторе дворы заполнила зловонная жидкость. Коммунальная авария случилась в Энгельсе 29 апреля. Ситуацию усугубили сильные осадки. В результате дворы и первые этажи домов оказались подтоплены.
Местные жители несколько дней сидят не только без горячей, но и без холодной воды. Власти просят их не спускать ничего в унитазы и раковины, чтобы отходы не оседали в трубах.
В городе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.
Что еще интересно: потерянная фура с пчелами и метель в мае
На границе с Узбекистаном потерялась фура с сотнями пчел. Большегруз с насекомыми въехал на территорию России в начале апреля и сразу же должен был отправиться на карантин. Это обязательное условие, так как пчелы могут быть переносчиками опасных инфекций и паразитов.
было в пропавшем грузовике
Но до пункта назначения фура не доехала. Найти ее не могут уже месяц.
Пасечники бьют тревогу и пишут жалобы в разные инстанции: нелегальные пасеки опасны для местных пчелиных семей и создают угрозу для производства меда, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Shot.
На Ханты-Мансийск обрушилась майская метель. На дорогах нулевая видимость, движение всех видов транспорта временно ограничили, а часть местных жителей сидят без света из-за обрыва линий электропередачи.
Погода не улучшится до 11 мая, предупреждают синоптики.