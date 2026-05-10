Украина продолжает нарушать перемирие, Иран объявил себя сверхдержавой, а в России потеряли фуру с пчелами. Главное за 10 мая

За сутки украинская армия 676 раз обстреливала позиции ВС РФ и нанесла 6331 удар с использованием дронов.

Реакция России

Вооруженные силы РФ не наносили ударов авиацией, артиллерией и беспилотниками по позициям ВСУ во время перемирия, подчеркнули в Минобороны.

При этом, когда ВСУ нарушали режим, российские войска реагировали зеркально.

Они наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, а также поражали пункты управления и места, откуда украинские войска запускали дроны.