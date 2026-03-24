Теракты против военных предотвратили, мобильный интернет в Москве вернулся, а Оксимирон* получил приговор. Главное за 24 марта
ФСБ предотвратила теракты в Москве и воинских частях в зоне СВО
Российские спецслужбы предотвратили попытку украинских агентов приобрести на одном из предприятий в Москве партию беспилотников на оптоволокне, способных переносить взрывчатку весом до 20 кг.
По данным ФСБ, преступники взломали аккаунты россиян в Telegram, на «Авито» и в «Яндекс Go» и через них обсуждали детали закупки с представителями столичной компании.
Дроны злоумышленники хотели использовать для терактов против полицейских, сотрудников Минобороны РФ и объектов критической инфраструктуры в Москве и Подмосковье.
Помимо того, российские силовики перехватили поставку 504 самодельных бомб из Польши, замаскированных под стельки для обуви с подогревом. Партия прибыла в РФ транзитом через Белоруссию. Вместе с грузом ФСБ задержала 32-летнего иностранца, которого, как утверждает ведомство, завербовали в Киеве.
грамма в тротиловом эквиваленте составила мощность каждой «стельки»
Украинские спецслужбы собирались переправить взрывные устройства в воинские части в зоне СВО под видом гуманитарного груза. Если бы кто-то воспользовался такой «стелькой», то силы взрыва хватило бы, чтобы оторвать ему ноги.
После инцидента ФСБ предупредила россиян, что украинские агенты могут маскировать бомбы под различные бытовые предметы, включая:
- маникюрные принадлежности;
- электроплиты;
- духи;
- тротуарную плитку;
- пауэрбанки;
- иконы;
- автозапчасти и многое другое.
Отмечается, что российские спецслужбы уже ранее перехватывали партии с подобными устройствами.
Сейчас полиция, Росгвардия и сотрудники ФСБ в Москве и Подмосковье ведут работу в усиленном режиме, чтобы предотвратить и другие возможные теракты.
В Москве ожил мобильный интернет, а в космос запустили российский аналог Starlink
В центре Москвы нормально заработал интернет. Москвичи снова могут поймать его у центральных станций метро.
С 7 марта интернет в центре столицы работал в ограниченном режиме. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял, что так сделали из соображений безопасности.
СМИ сообщали, что при этом в Москве заработали «белые списки» сайтов и сервисов.
…перечень сайтов и сервисов, которые остаются доступными даже при отключении мобильного интернета. Операторы используют систему DPI (глубокий анализ трафика), чтобы узнавать адрес ресурса и пропускать запрос, если он в списке разрешенных.
В перечень входят соцсети, банки, госуслуги, карты и маркетплейсы. Ограничения не касаются домашнего или публичного Wi-Fi — там интернет всегда работает в обычном режиме.
Сейчас более 120 различных сервисов входят в «белый список» Минцифры, ведомство его пополняет время от времени.
Российские ученые разработали алгоритм, который в четыре раза ускоряет общественный Wi-Fi. Специалисты МФТИ и РАН нашли способ компактно передавать технические данные между роутером и смартфонами. Обычно телефоны заваливают роутер технической информацией, из-за чего сеть тормозит. Новый алгоритм убирает этот барьер и делает соединение стабильнее.
Благодаря алгоритму мы повышаем точность передачи данных о канале. Это до четырех раз увеличивает его качество. В сетях нового поколения основная задача заключается в том, чтобы сделать соединения более стабильными и более надежными.
Осталось, чтобы технологию внедрили производители роутеров.
Российская компания успешно вывела на орбиту 16 спутников, аналогичных Starlink.. «Бюро 1440» запустило космические аппараты с космодрома Плесецк на ракете «Союз-2.1б».
В 2027 году «Бюро 1440» начнет продавать доступ к сети: пользователи получат возможность выходить в интернет через специальные терминалы на скорости до 1 Гбит/с.
Агентство Bloomberg назвало группировку «Рассвет» конкурентом проекта Илона Маска и частью плана по созданию суверенной интернет-сети.
Российские аппараты работают на высоте 800 км, тогда как спутники SpaceX находятся ниже — около 550 км. Большая высота позволяет охватывать больше абонентов меньшим числом аппаратов и продлевает срок службы техники из-за слабого влияния атмосферы.
К 2035 году на орбите должны находиться 900 российских спутников. Для сравнения: у Starlink их уже более 10 тысяч.
Минпросвещения обсуждает введение запрета на смартфоны для детей до определенного возраста. Министр Сергей Кравцов назвал ненормальной практику, когда гаджеты дают детям с трех лет, чтобы они не отвлекали родителей.
По его словам, это тормозит психологическое развитие ребенка. Нужно определить возраст, с которого ребенка можно допускать до телефона.
С декабря 2023 года в России уже действует закон, который запрещает школьникам использовать мобильные телефоны на уроках.
Оспа обезьян, снежные блохи и даже баня: что угрожает здоровью россиян
В Санкт-Петербурге положили в больницу еще одного пациента с оспой обезьян. Зараженного поместили в инфекционное отделение больницы имени Боткина, диагноз уже подтвердили.
Это пятый случай в России с начала года: два зафиксировали в Петербурге и три — в Подмосковье. В феврале врачи уже лечили туристов, которые привезли инфекцию из Таиланда.
Оспа обезьян передается при тесном контакте с зараженным человеком или животным, через биологические жидкости и загрязненные предметы.
Основные симптомы:
- лихорадка,
- слабость,
- увеличение лимфоузлов,
- сыпь.
Эксперты считают, что риск массового распространения вируса в России мал, но советуют внимательно следить за здоровьем людям с низким иммунитетом.
Российских мужчин отправят на спермограмму за регулярные походы в баню или сауну. Минздрав утвердил новые методические рекомендации по диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья. Если во время анкетирования мужчина ответит «да» на вопрос о частом посещении мест с высокой температурой, его направят на второй этап обследования — проверку качества спермы.
Помимо любителей бани, спермограмму назначат мужчинам, которые перенесли урологические заболевания, диабет или лечили опухоли с помощью химиотерапии.
Как объясняют врачи, проблемы с зачатием могут быть у мужчин, которые парятся в бане «с утра до вечера».
Тем временем в Подмосковье из-за аномально теплого марта проснулись клещи: первого укушенного пациента зарегистрировали в Сергиевом Посаде.
Что еще важно: для некоторых женщин запретили испытательный срок, а с легкоатлетов сняли санкции
В России запретят испытательный срок для матерей с детьми до 3 лет. Законопроект уже приняла в финальном чтении Госдума. Сейчас такой запрет действует для россиянок, детям которых не исполнилось 1,5 года. После согласования Совфедом и подписания президентом в статью 70 Трудового кодекса внесут изменения, которые расширят действие ограничений.
Авторы инициативы считают такое расширение необходимым, потому что сейчас испытательный срок создает лишний стресс, который мешает матери с трехлетним ребенком вернуться на работу.
Норма вступит в силу 1 сентября 2026 года.
Водителей могут начать проверять на опьянение без привлечения понятых. Сейчас для проверки их нужно как минимум двое. Если найти понятых не получается, то процесс фиксируют на видеокамеру.
По мнению депутата Госдумы Ярослава Нилова, понятые — «лишние участники» освидетельствования, которые, помимо прочего, иногда даже могут иметь свой интерес. Поэтому достаточно снимать все при помощи видеорегистратора либо автоматической системы видеозаписи «Дозор», которая установлена во всех патрульных машинах.
Если поправки примут, то съемка перестанет быть опциональной и станет обязательной.
World Athletics сняла все связанные с допингом санкции со Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев. За 3 года «карантина» ВФЛА пересмотрела стандарты управления, переформатировала региональные филиалы и выполнила все условия для снятия ограничений — это подтвердили независимые эксперты.
В 2015 году Международная ассоциации легкоатлетических федераций приостановила членство ВФЛА из-за отчета независимой комиссии, в котором говорилось, что российские спортсмены якобы массово и систематически принимали допинг, что поддерживалось на уровне государства.
В 2023-м членство ВФЛА восстановили, но обязали российскую федерацию в течение трех лет выполнять различные условия, чтобы полноценно вернуть доступ к турнирам World Athletics.
Что еще интересно: школьников заставили молиться Кришне, Оксимирону вынесли приговор
В Мытищах силовики накрыли подпольную школу кришнаитов. В незарегистрированном центре «Мир к лучшему» детей заставляли молиться Кришне, проводить обряды и носить вымышленные духовные имена. В самом здании полиция нашла нарушения санитарных и пожарных норм. На организаторов уже составили административные протоколы.
Суд в Петербурге приговорил рэпера Оксимирона* к обязательным работам. Мирона Федорова (включен Минюстом в реестр иноагентов) заочно наказали за уклонение от обязанностей иноагента.
Музыкант должен отработать 320 часов. Также ему на два года запретили администрировать сайты и публиковать информацию в интернете. Сейчас рэпер арестован заочно.
Российский рынок труда замер. Работодатели не диктуют условия из-за нехватки новых проектов, а соискатели не спешат принимать предложения.
Эксперт Владислав Быханов назвал это «рынком ожидания» — редким балансом, когда обе стороны решили переждать лето перед новым циклом активного найма.
*Мирон Федоров (Оксимирон) включен Минюстом в реестр иноагентов.