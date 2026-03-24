10:28, 24 марта 2026Силовые структуры

Оксимирону вынесли приговор в России

В Петербурге суд приговорил рэпера Оксимирона к обязательным работам
Варвара Митина (редактор)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд заочно приговорил рэпера Мирона Федорова (внесен Минюстом России в список иностранных агентов), известного под псевдонимом Оксимирон, к 320 часам обязательных работ. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Ему также запретили на два года заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов. Музыканта признали виновным по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»). Он заочно арестован.

В 2023 году Оксимирон дважды привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах. Несмотря на это, он продолжил размещать материалы без плашки иноагента.

Ранее сообщалось, что прокуратура запрашивала для рэпера 400 часов обязательных работ.

