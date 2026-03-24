18:00, 24 марта 2026Экономика

В российском регионе обнаружили снежных блох

В Кировской области выявили глетчерных блох
Виктория Клабукова

Фото: GZS / imageBROKER.com / Globallookpress.com

В Кировской области выявили снежных блох. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Неизвестных насекомых в состоянии имаго обнаружили на снегу в деревне Боровые. Результаты выездного обследования показали, что найденные насекомые относятся к виду глетчерных, или снежных, блох. Снежная блоха — это мелкая ногохвостка, пик активности которой приходится на оттепельный период. При низких температурах насекомые выживают, впадая в глубокую спячку. Тогда же они размножаются, откладывая яйца в снег или лед. В оттепель их можно встретить на талом снегу и отпечатках следов животных. С потеплением они быстро прячутся в почву и воду, где питаются разлагающимися растительными веществами. Для людей и животных снежные блохи опасности не представляют.

Ранее в Подмосковье выявили первый в 2026 году случай укуса клеща. Обращение поступило из Сергиева Посада. Рано в этом году начнут просыпаться комары и слепни. Нашествие саранчи на фоне аномального тепла грозит Хакасии, Дагестану, Чечне, Волгоградской и Саратовской областям.

