Эвакуация россиян с иранской АЭС, сетки против дронов и православие вместо обществознания. Главное за 4 апреля
В Иране четвертый раз атаковали атомную электростанцию «Бушер». Оттуда эвакуируют россиян
Что известно об атаке на «Бушер»
Утром 4 апреля снаряд попал в забор рядом с территорией станции, сообщила организация по атомной энергии Ирана.
Взрывом повредило одно из вспомогательных зданий, основные не пострадали. В результате погиб охранник.
Это четвертая атака на АЭС с начала конфликта Ирана с Израилем и США. Первые три случились 17, 24 и 27 марта.
Российских сотрудников вывозят со станции
На сегодня была намечена основная волна эвакуации российских сотрудников АЭС. Примерно через 20 минут после удара оттуда отправился автобус с 198 работниками, рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев.
Ранее с объекта уже эвакуировали около 400 человек.
Россияне отправятся домой через Армению. Они должны вернуться на родину в течение двух-трех суток, сказал Лихачев. По его словам, разорвавшийся снаряд задел контур защиты станции.
Остается лишь гадать: это был случайный прилет или целенаправленный удар, но он был.
АЭС в Бушере — первая атомная станция не только в Иране, но и на всем Ближнем Востоке. Москва и Тегеран заключили соглашение о ее сооружении в 1992 году. В августе 2010 года при участии «Росатома» начался первый этап подготовки к пуску АЭС. В сентябре станцию подключили к энергосистеме Ирана, а спустя год энергоблок ввели в эксплуатацию.
12 марта 2014 года Россия и Иран предварительно согласовали сооружение двух новых ядерных энергоблоков на АЭС в Бушере.
Реакция Москвы
В российском МИД заявили, что восприняли сообщение о новых атаках на станцию «с возрастающей тревогой».
Эти незаконные и безрассудные действия — несмываемое грязное пятно на международной репутации тех, кто наводит ракеты на АЭС «Бушер» и другие находящиеся под гарантиями агентства иранские ядерные объекты и отдает команду на поражение.
Трамп поставил Ирану новый дедлайн
Президент США заявил, что у Тегерана есть 48 часов, чтобы принять условия Вашингтона по урегулированию ближневосточного конфликта. В противном случае его ждут последствия.
Время пошло — 48 часов до того, как на них обрушится настоящий ад.
Отмена 10–11-х классов, новые правила для абитуриентов и православие вместо обществознания. Что происходит в школах и вузах
Новости об отказе сибирских школ от старших классов оказались фейком. СМИ написали, что в Шегарском районе Томской области школы якобы отказываются от 10–11-х классов из-за острой нехватки педагогов.
В местном департаменте образования это опровергли. Там заявили, что в районе работает девять средних школ, в которых в 10–11-х классах учатся 218 детей. Оснований для закрытия старших классов там нет, подчеркнули чиновники.
Эти слухи появились на фоне недавнего заявления главы Российской академии наук (РАН) Геннадия Красникова о том, что 10 лет обучения в школах, по его мнению, достаточно. Правда, при этом академик оговорился, что он «не большой специалист в этом отношении».
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов ответил на это, что система образования в стране «уже выстроена и работает», а любые инициативы по ее изменению требуют «взвешенного подхода».
В РПЦ предложили заменить в школах обществознание православием. Предмет «основы православной культуры» изучают в 4-х классах. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заявил, что его нужно преподавать еще и старшеклассникам.
Если человек знает законы Божьи, он «не совершит тех преступлений, о которых рассказывают на уроках обществознания», сказал священнослужитель.
Вопросы, которые Бог открыл нам, гораздо важнее, чем вопросы этики, этикета или даже знания или незнания обществознания.
Российские вузы скорректировали правила приема абитуриентов. Несколько университетов поменяли перечень вступительных экзаменов.
Например, в МГТУ имени Баумана для поступления на инженерные специальности теперь обязательно нужно сдавать физику.
Российский государственный социальный университет (РГСУ) запретил отзывать согласие на зачисление в день издания приказа о приеме. МФТИ ужесточил условия поступления без экзаменов.
Что еще важно: сетки против дронов, запрет инструкций по ложному вызову спецслужб и взрыв в Питере
В Белгородской области растянут сетки против дронов. Они появятся на дорогах в трех округах — Шебекинском, Борисовском и Грайворонском. Власти региона попросили на это деньги из федерального бюджета, рассказал губернатор Вячеслав Гладков и выразил надежду, что заявку одобрят.
на такое расстояние хотят натянуть противодроновые сетки
В России заблокировали сайты с инструкциями по ложному вызову спецслужб. Такие ресурсы использовали для сваттинга.
Это форма интернет-троллинга или киберпреступления, когда злоумышленник сообщает в правоохранительные органы о несуществующей угрозе (например, о заложенной бомбе) по конкретному адресу, где живет жертва.
На сайтах были инструкции, как отправлять спецслужбам ложные сообщения о тяжких преступлениях. Авторы такого контента уверяли пользователей, что за такое нарушение им ничего не будет.
Страйкболист случайно устроил взрыв в жилом доме в Питере. Мужчина готовился к тренировке, и, предположительно, рядом с ним сдетонировал наполнитель для страйкбольной гранаты. Он серьезно пострадал и находится в коме. Его жена спала в соседней комнате и не пострадала, а вот кошка, которая была на кухне вместе с хозяином, получила травму глаз.
В Дагестане объявили экстренную вакцинацию от гепатита А. Власти опасаются вспышки инфекции на фоне сильного наводнения. В роднике Бекенез, крупнейшем источнике питьевой воды в республике, нашли кишечную палочку, а в Каспийске 30 человек попали в больницы с отравлением питьевой водой.
Мощные ливни обрушились на республику в конце марта. Несколько рек вышли из берегов, затопило больше тысячи домов в селах и городах.
Что еще интересно: домашний телефон по цене айфона и влияние НЛО на стоимость недвижимости
Установить домашний телефон может быть дороже, чем купить айфон. Инфраструктура для стационарных телефонов ограничена, поэтому затраты на них могут быть сопоставимы с расходами на мобильную связь за три-четыре года, заявил эксперт в сфере информационных технологий Сергей Маликов. Домашний телефон может стать предметом роскоши для жителей частного сектора. Им это может обойтись в сотни тысяч рублей.
В российском селе подешевели дома из-за неактивности инопланетян. Цены на жилье в районе села Молебки в Пермском крае упали примерно в два раза — с 1 млн до 500–600 тысяч рублей. Все потому, что там давно не замечали следов пришельцев, хотя раньше местные жители регулярно рассказывали о шарообразных объектах в небе и огромных существах без лица, которые якобы попадались им на пути. В 2021 году на въезде в деревню даже поставили памятник инопланетянину.
Населенный пункт находится на границе Пермского края и Свердловской области. Эту местность называют «нехорошей», потому что в прошлом в этих местах представители народа манси совершали ритуальные жертвоприношения. Местные жители регулярно рассказывали о всяческих аномалиях, которые замечали там. Из-за этого деревня стала пользоваться популярностью у уфологов и тех, кто верит в пришельцев.