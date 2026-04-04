Эвакуация россиян с иранской АЭС, сетки против дронов и православие вместо обществознания. Главное за 4 апреля

Что известно об атаке на «Бушер»

Утром 4 апреля снаряд попал в забор рядом с территорией станции, сообщила организация по атомной энергии Ирана.

Взрывом повредило одно из вспомогательных зданий, основные не пострадали. В результате погиб охранник.

Это четвертая атака на АЭС с начала конфликта Ирана с Израилем и США. Первые три случились 17, 24 и 27 марта.

Российских сотрудников вывозят со станции

На сегодня была намечена основная волна эвакуации российских сотрудников АЭС. Примерно через 20 минут после удара оттуда отправился автобус с 198 работниками, рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Ранее с объекта уже эвакуировали около 400 человек.

Россияне отправятся домой через Армению. Они должны вернуться на родину в течение двух-трех суток, сказал Лихачев. По его словам, разорвавшийся снаряд задел контур защиты станции.