Открытый для друзей Ирана Ормуз, отсрочка без личной явки и самая дешевая курица. Что нового к утру 26 марта

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран разрешил российским судам проходить через Ормузский пролив. По его словам, такое решение принято в отношении стран, которые республика считает дружественными — в их числе Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан.

Министр подчеркнул, что Иран не намерен предоставлять доступ к стратегически важной транспортной артерии своим противникам и придерживается «принципиальной и твердой» позиции.

Тем временем издание The Wall Street Journal пишет, что США планируют начать наземную операцию в Иране в ближайшее время. Axios со ссылкой на источники сообщил также, что администрация президента США Дональда Трампа не исключает захват или блокаду острова Харк, чтобы заставить Тегеран вновь открыть Ормузский пролив.

Тегеран, в свою очередь, угрожает закрыть еще и Баб-эль-Мандебский пролив. Это важная транспортная артерия на Ближнем Востоке, через которую проходит значительная часть мировой торговли.