Открытый для друзей Ирана Ормуз, отсрочка без личной явки и самая дешевая курица. Что нового к утру 26 марта
Иран открыл Ормузский пролив для России и Китая
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран разрешил российским судам проходить через Ормузский пролив. По его словам, такое решение принято в отношении стран, которые республика считает дружественными — в их числе Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан.
Министр подчеркнул, что Иран не намерен предоставлять доступ к стратегически важной транспортной артерии своим противникам и придерживается «принципиальной и твердой» позиции.
Тем временем издание The Wall Street Journal пишет, что США планируют начать наземную операцию в Иране в ближайшее время. Axios со ссылкой на источники сообщил также, что администрация президента США Дональда Трампа не исключает захват или блокаду острова Харк, чтобы заставить Тегеран вновь открыть Ормузский пролив.
Тегеран, в свою очередь, угрожает закрыть еще и Баб-эль-Мандебский пролив. Это важная транспортная артерия на Ближнем Востоке, через которую проходит значительная часть мировой торговли.
Атаки дронов на российские регионы: что произошло за ночь
В Брянской области женщина погибла из-за удара дрона. Инцидент произошел в селе Зерново Суземского района, сообщил глава региона Александр Богомаз.
В селе Кленово в Троицком административном округе Москвы обломки беспилотника упали в частном секторе. В результате пострадал один человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
За ночь на регионами сбили всего 125 БПЛА. Дроны уничтожили в том числе над Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями.
Военкоматы смогут давать отсрочку без явки призывника
Военкоматы в России теперь смогут давать отсрочку или освобождать от службы без личного присутствия призывника — по данным из реестра воинского учета. Такое постановление подписал Михаил Мишустин.
Отсрочку могут получить студенты, аспиранты, сотрудники силовых ведомств и IT-компаний, а также люди, ухаживающие за родственниками или временно негодные по здоровью.
Россиян предупредили о подорожании зарубежных товаров на маркетплейсах
Иностранные товары, которые россияне покупают через маркетплейсы, могут заметно подорожать из-за возможного введения НДС, рассказал эксперт компании Pronline Дмитрий Трепольский. По его словам, продавцы вряд ли будут компенсировать налог за свой счет, поэтому рост цен почти полностью переложат на покупателей.
Предполагается, что налог будут вводить постепенно: около 7% в 2027 году, 14% в 2028-м и до 22% к 2029 году. Окончательное решение по срокам и ставкам должно принять правительство.
Эксперт отметил, что в результате зарубежные товары могут подорожать примерно на размер вводимой ставки. При этом часть дешевых товаров из-за границы может исчезнуть с маркетплейсов, так как их продажа станет менее выгодной.
В Амурской области начнут отстрел лис из-за случаев бешенства
В Амурской области планируют провести отстрел диких лисиц после нескольких случаев бешенства, сообщили в региональном управлении по охране животного мира.
Выборочный отстрел проведут в пяти округах: Благовещенском, Тамбовском, Константиновском, Михайловском и Серышевском. Добытых животных отправят в ветеринарную лабораторию, чтобы проверить их на наличие инфекции.
По данным специалистов, в регионе обитает более 6,3 тысячи лис. Их численность растет, так как охотники редко интересуются этими животными.
В России планируют ввести квоты на иностранное кино
Президент Владимир Путин поручил Минкультуры как можно быстрее принять решение о введении квот на иностранные фильмы в российском прокате. Об этом он заявил на совещании, посвященном развитию киноотрасли.
Путин отметил, что подобная практика действует во многих странах, например во Франция и Китай, где квоты защищают национальный кинематограф и поддерживают местных производителей
Ну, а мы-то чего рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые и ненужные, и финансово не поддерживаем своего производителя.
Юниорские сборные России по гандболу допустили к турнирам
Совет Международной федерации гандбола (IHF) снял ограничения для юниорских и молодежных сборных России и Белоруссии. Теперь команды смогут участвовать в международных соревнованиях при выполнении ряда условий.
Для допуска спортсмены должны подписать декларацию о том, что не связаны с военными структурами или органами госбезопасности и не имеют отношения к текущим международным конфликтам.
В организации также сообщили, что дальнейшее обсуждение полноценного возвращения сборных двух стран на международные турниры пройдет 6 мая 2026 года.
Россия стала лидером G20 по доступности куриного мяса
Россия заняла первое место среди стран G20 по доступности куриного мяса. По данным РИА «Новости», килограмм курицы в стране в среднем стоит около 230,9 рубля.
Немного дороже курятина стоит в Индии и Индонезии — 243,5 и 269,8 рубля соответственно. Также относительно низкие цены отмечены в Китае и Бразилии.
Самая дорогая курица среди стран G20 продается в Франции, Германии, Италии, США и Канаде, где цена за килограмм превышает тысячу рублей.