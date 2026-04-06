Утонувший Дагестан, бесплатные онковакцины и триллионы долгов россиян: главное за 6 апреля
Дагестан продолжает тонуть, гибнут женщины и маленькие дети. Что происходит в регионе
Разгул стихии в Дагестане
5–6 апреля в Дагестане из-за обильных дождей вновь затопило Махачкалу, Дербент и Дагестанские Огни. В горах обваливались скалы в Гергебильском, Хунзахском и Гунибском районах.
На федеральной трассе «Кавказ» обрушился мост, а на Геджухском водохранилище прорвало дамбу. Поток воды смыл три легковых автомобиля в Дербентском районе между поселками Мамедкала и Геджух.
В поселке Мамедкала легковые машины ушли под воду почти по крышу. Один автомобиль унесло на два километра от трассы. Внутри находились бабушка и внучка — девочка погибла, а женщину ищут до сих пор.
Жертвы и пострадавшие
Помимо бабушки и внучки в Дагестане из-за наводнения и оползня погибли:
- беременная женщина и ребенок — их унесло течением с дороги, их смогли достать из воды, но спасти уже не удалось;
- девочка 5–6 лет, тело которой нашли после спада воды;
- женщина в селе Кирки.
Три машины попытались преодолеть участок, который был заблокирован и изолирован. Попали в зону, по которой шел поток воды. Семь человек было спасено, которые оказались в этих уничтоженных потоками машинах. Но, к сожалению, двоих, девушку 17 лет и мальчика 12 лет, спасти не удалось, они умерли уже в больнице.
Эвакуация и разрушения
Из-за переполнения Геджухского водохранилища под угрозой затопления оказались семь населенных пунктов Дербентского района. Власти решили эвакуировать более 4000 человек, из них — 823 ребенка.
Людей вывозят из примерно 800 домохозяйств, часть — в пункты временного размещения с питанием и медицинской помощью. Часть смогла уехать к родственникам.
Также эвакуировали 119 пассажиров двух пригородных поездов Дербент — Махачкала из-за подтопления железнодорожного полотна — для них выделили пять автобусов.
Реакция властей
Следственный комитет возбудил два уголовных дела из-за причинения смерти по неосторожности. По данным следствия, водители двух машин приняли решение ехать по затопленным дорогам, несмотря на очевидную опасность. В итоге автомобили снесло в канал, а люди погибли.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что власти готовятся ввести в республике режим ЧС межрегионального характера. Это позволит использовать для компенсации пострадавшим и устранения последствий катастрофы не только региональные средства, но и федеральные.
Президент Владимир Путин поручил Меликову и главе МЧС Александру Куренкову оказать необходимую помощь пострадавшим и 7 апреля провести совещание, чтобы обсудить сложившуюся в республике ситуацию.
Онковакцины включили в программу ОМС, теперь их можно получить бесплатно. Подробности
В программу ОМС добавили лечение некоторых видов рака с использованием российских онковакцин.
Теперь бесплатно по полису ОМС можно будет пройти лечение с использованием российских онковакцин. Прежде всего персонализированных, которые разрабатываются индивидуально под конкретного пациента и обучают его иммунитет бороться с опухолью.
В Госдуме отметили, что новые методы лечения будут доступны тем, кто нуждается в них по медицинским показаниям.
Вместе с этим отмечу, что применение персонализированной мРНК-вакцины рассматривается как средство контроля над заболеванием, а также как дополнительный инструмент для врачей-онкологов.
Помимо этого по полису теперь можно будет пройти CAR-T-клеточную терапию. Во время этого лечения собственные Т-клетки пациента, которые отвечают за клеточный иммунитет, обучают распознавать и уничтожать раковые.
Процесс обычно занимает несколько недель, за это время врачи успевают собрать клетки, генномодифицировать их в лаборатории и ввести в организм заново. Такой подход применяется в основном при заболеваниях крови, включая рефрактерный лейкоз и лимфомы.
Раскрыты последствия атаки дронов на Новороссийск. Пострадали западные компании
В Новороссийске украинские дроны атаковали объекты «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) , рассказало Минобороны. Ночной налет устроили, чтобы нанести максимальный экономический ущерб крупнейшим акционерам КТК — энергетическим компаниям из США и Казахстана.
Это крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана и ведущих мировых добывающих компаний (включая американские Chevron и ExxonMobil).
Трубопровод соединяет месторождения Западного Казахстана и российский шельф Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Через него на экспорт уходит более 80% всей казахстанской нефти.
В результате ударов украинскими БПЛА были повреждены: трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, а также произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами.
Помимо порта под удар попала гражданская инфраструктура города: обломки повредили многоквартирные и частные дома, ранения получили мирные жители, включая детей. В Новороссийске в результате атаки получили повреждения 25 жилых домов.
Региональный оперштаб сообщил, что повреждения получили 10 многоквартирных и 15 частных зданий в Южном и Восточном районах города. В некоторых квартирах полностью выбило стекла.
Губернатор Вениамин Кондратьев уточнил, что врачи госпитализировали восемь человек, а общее число раненых достигло десяти. Сейчас специалисты осматривают каждое поврежденное здание, чтобы зафиксировать ущерб.
Житель Новороссийска пытался сбить беспилотник из ружья прямо с балкона многоэтажки. Очевидцы сняли на видео, как мужчина стреляет в небо над жилыми кварталами.
Начальник городского управления ГО и ЧС Игорь Васильев предупредил, что так делать нельзя, так как невозможно спрогнозировать, где упадет пораженный беспилотник.
Военные справляются, им не нужно мешать. Все, что входит в компетенцию граждан, это выполнение правил и рекомендаций гражданской обороны. Сирены гудят, но многие уже на них не обращают внимания.
Долги россиян достигли 45 трлн рублей, в кредитах отказывают большинству
Восемь из десяти россиян получили отказ по заявкам на кредит за прошлый год. Опрос финтехгруппы «Займер» показал, что банки говорили «нет» 85,3% соискателей.
Одобрение получил лишь каждый десятый. При этом большинство опрошенных считают, что в 2026 году получить деньги станет еще сложнее.
Суммарный долг жителей России по займам достиг рекордного значения mark>. РИА «Новости» проанализировало данные Центробанка и выяснило, что только за последний квартал сумма выросла почти на триллион рублей.
Почти половину долгов — 21,7 триллиона — пришлась на ипотеку. Еще 13,4 триллиона — на потребительские кредиты и 3 триллиона — на покупку авто.
Экономист спрогнозировал неумолимый рост числа личных банкротств из-за высокой ключевой ставки. Евгений Коган в эфире «Говорит Москва» связал раздувание долгов с популярностью льготной ипотеки и взлетом цен на жилье.
По словам специалиста, из-за высоких процентов по кредитам долги растут слишком быстро. Чтобы погасить старые займы, людям приходится брать новые под еще более высокий процент. По мнению Когана, такая пирамида неизбежно приведет к разорению.
Российский бизнес пожаловался на отсутствие прибыли — что с ним происходит на Ближнем Востоке и на родине
Более половины российских брендов на Ближнем Востоке приостановили работу из-за войны Ирана с США и Израилем. По данным CORE.XP, основная активность компаний сосредоточена в Дубае, где ретейлеры решили переждать обострение до осени.
Эксперты из Nikoliers подсчитали, что в ОАЭ сейчас работают 94 российских оператора, включая рестораны и магазины одежды. Ситуация в регионе заставила инвесторов и рестораторов скорректировать планы по расширению бизнеса.
Прямых подтверждений как массовых, так и точечных уходов российских брендов нет. Однако многие компании, больше половины, приостановили работу своих торговых объектов в целях безопасности.
Фермеры закрывают хозяйства из-за расходов на систему маркировки «Честный знак». Ассоциация «Народный фермер» пожаловалась в Минпромторг, что за полтора года затраты выросли на 30–50%, из-за чего малый бизнес перестал приносить прибыль.
Фермер может тратить на коды и оборудование до миллиона рублей в месяц, даже если его выручка — всего 2,5–3 млн рублей. В отдаленных районах к этому добавляются проблемы с интернетом: из-за сбоев товар не успевают вовремя оформить в системе, и продукты просто пропадают.
UPD. После выхода материала в ЦРПТ отметили:
Данные системы «Честный знак» также не показывают снижения активности КФХ. При оценке на основе данных за сентябрь–декабрь (маркировка началась в сентябре) годовой объем ввода в оборот молочной продукции КФХ и СПК в 2024 году можно оценить примерно в 67 тыс. т. В 2025 году этот показатель составил 72,9 тыс. т — то есть рост составил 8,8% год к году. В штуках — 9,25% год к году. По этим показателям нельзя сказать о сокращении активности фермерских хозяйств. Данные говорят о ее сохранении и уверенном росте.
Также там сказали, что маркировка не заменяет лабораторный контроль состава, но делает рынок прозрачнее, а оборот продукции — прослеживаемым.
Семьям в Новосибирской области начали платить за скот, который пришлось забить из-за вспышки пастереллеза. Первые 15,7 млн рублей уже получили 273 хозяйства.
Всего в бюджете региона на эти цели заложили 200 млн рублей. По всей России убытки фермеров из-за болезни животных уже превысили 1,5 млрд рублей. Помимо Новосибирской области потери понесли фермеры в Омской, Самарской и Пензенской областях, а также в Калмыкии и Удмуртии.
Мошенники стали рассылать письма от имени Минцифры. Что за схема
Мошенники рассылают письма от имени Минцифры и пугают людей «цифровыми доверенностями». В киберполиции объяснили, что цель аферистов — заставить жертву в панике позвонить по указанному номеру.
Дальше в игру вступают фальшивые сотрудники спецслужб. Они заявляют, что от имени человека якобы совершают преступления. Для убедительности преступники называют имена настоящих людей из реестра террористов — так жертве сложнее усомниться в реальности угрозы.
Дальше они могут развести жертву на деньги.
17-летний москвич выбросил из окна 40 тысяч долларов по приказу телефонных мошенников. Его семья лишилась всех накоплений. Подросток вскрыл домашний сейф и выкинул деньги на улицу — там их уже ждал курьер. Мать узнала о краже, когда мошенники прислали ей фотографию пустого сейфа. Только после этого сын во всем признался.
Теперь женщина пытается вернуть деньги через полицию.
Что еще важно: шкала оценок за поведение, плата за паспортный стол, регистрация электросамокатов и другое
Система оценок за поведение, которая появится в некоторых школах России 1 сентября 2026 г., будет трехбалльной. Учителя будут обозначать поведение как образцовое, допустимое или недопустимое. Именно эту модель признали наиболее успешной в Минпросвещения. С нового учебного года ее начнут тестировать в десяти школах каждого региона, а еще через год внедрят уже по всей стране.
Оценивать будут не только дисциплину, но и социальное взаимодействие, личностные качества и учебную активность школьника. Причем делать это будут коллективно классный руководитель, учителя-предметники и педагог-психолог.
ТСЖ и собственники жилья не должны платить за содержание паспортного стола в МФЦ. Информация о том, что с 10 апреля придется отдавать 15,50 рубля за лицевой счет, оказалась фейком.
Никаких официальных документов или объявлений от федеральных или региональных властей на эту тему не публиковалось. А по действующему законодательству собственники должны платить только за услуги по управлению многоквартирным домом (безопасную эксплуатацию и ремонт), а услуги паспортного стола к ним никак не относятся.
В Госдуме предложили ввести обязательную регистрацию электросамокатов и электровелосипедов в ГИБДД, чтобы навести порядок на улицах.
Серьезная проблема — это курьеры на электросамокатах и электровелосипедах. Они уже сегодня создают риски и для себя, и для окружающих. Здесь необходимы четкие правила: обязательное соблюдение ПДД, наличие прав и регистрация транспорта, пусть даже по упрощенной процедуре.
Позднее заняться придется и роботами-доставщиками, но с ними пока серьезных проблем нет, заявил депутат. Они двигаются аккуратно, соблюдают правила и не создают помех пешеходам и транспорту.
Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова приговорили к 14 годам колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере. Также ему назначили штраф 400 млн рублей, и это помимо того, что суд взыскал с него почти 21 млн рублей при конфискации взяток.
Бывшего главу региона лишили почетного звания «Заслуженный работник ЖКХ РФ» и права занимать госдолжности на 10 лет. В последнем слове экс-чиновник объяснил свое мздоимство тем, что у него «притупились грани дозволенного».
Экс-губернатора Курской области обвиняли в том, что он получил 20 млн рублей от различных компаний, в том числе и для содействия в строительстве. Так, с его подачи «Корпорация развития Курской области» заключила договор на строительство фортификационных сооружений стоимостью более 192 млн рублей.
Что еще интересно: небоскреб за 280 миллиардов, Поклонская-язычница и отказ Dior российской фигуристке
РЖД выставили на торги 63-этажный небоскреб в «Москва-Сити» за 280,8 миллиарда рублей. Компания продает комплекс Moscow Towers общей площадью более 376 тысяч квадратных метров.
Аукцион пройдет 21 мая. Вырученные деньги направят на улучшение финансового положения перевозчика и реструктуризацию долгов.
280,8 млрд рублей — начальная цена небоскреба Moscow Towers. Помещения передадут покупателю без отделки.
В Русской православной церкви сравнили языческую веру Натальи Поклонской с увлечением «Гарри Поттером» и «Властелином колец».Замглавы Синодального отдела Вахтанг Кипшидзе заявил «Ленте.ру», что бывший прокурор Крыма никогда не была подлинной христианкой.
Ранее в интервью Поклонская заявила, что прошла путь христианства от начала до конца.
Заявление Поклонской, что она прошла путь христианства от начала до конца, говорит само за себя. Потому что человек, который имеет хоть какое-то представление о христианстве, никогда не сделает подобного заявления. Кроме того, если формировать представление о так называемом христианском пути Поклонской по тем сообщениям, которые всем хорошо известны, которые были в медиа, то они все свидетельствуют о самом поверхностном представлении о христианстве.
По его мнению, то, что исповедует Поклонская, даже сложно назвать религией.
Фигуристке Аделии Петросян отказали в покупке украшений Dior и Louis Vuitton из-за российского паспорта. Участница Олимпиады-2026 в Италии рассказала в шоу Alekó in my bag, что консультанты в аэропорту Милана не продали ей серьги и кольцо.
Приятель фигуристки с паспортом Грузии также получил отказ, когда сотрудники бутиков узнали, что он летит в Москву.
18-летняя чемпионка призналась, что случившееся оставило у нее неприятный осадок.