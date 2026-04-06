Утонувший Дагестан, бесплатные онковакцины и триллионы долгов россиян: главное за 6 апреля

Разгул стихии в Дагестане

5–6 апреля в Дагестане из-за обильных дождей вновь затопило Махачкалу, Дербент и Дагестанские Огни. В горах обваливались скалы в Гергебильском, Хунзахском и Гунибском районах.

На федеральной трассе «Кавказ» обрушился мост, а на Геджухском водохранилище прорвало дамбу. Поток воды смыл три легковых автомобиля в Дербентском районе между поселками Мамедкала и Геджух.

В поселке Мамедкала легковые машины ушли под воду почти по крышу. Один автомобиль унесло на два километра от трассы. Внутри находились бабушка и внучка — девочка погибла, а женщину ищут до сих пор.

Жертвы и пострадавшие

Помимо бабушки и внучки в Дагестане из-за наводнения и оползня погибли: