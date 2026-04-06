13:23, 6 апреля 2026

Сообщение о введении для россиян платы за содержание паспортного стола оказалось фейком

Данные о необходимости платить за содержание паспортного стола не подтвердились
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Распространившееся в соцсетях сообщение о том, что с 10 апреля ТСЖ должно будет платить за содержание паспортного стола, оказалось фейком. Собственники обязаны платить только за услуги управления домом, что закреплено в российском законодательстве.

Утверждалось, что ТСЖ будет платить начисление за паспортный стол через МФЦ в размере 15,50 рубля за лицевой счет. Об этом граждан якобы «официально уведомили строчкой в квитанции».

Это намеренный вброс, чтобы вызвать недовольство среди населения. Не публиковались никакие официальные документы или объявления от властей по поводу введения платы за содержание паспортного стола. МВД, Госуслуги, МФЦ и региональные органы не объявляли ни о чем подобном.

Собственники обязаны платить только за услуги управления домом, это закреплено в ГОСТ Р 51929-2014 «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами». В их число входят работы и услуги, направленные на безопасную эксплуатацию дома, в том числе на проведение ремонтных работ. Услуги паспортного стола к услугам управления домом никак не относятся.

УК не имеет права включать в квитанцию на квартиру такие платежи, как обслуживание паспортного стола, расчетно-кассовое обслуживание и управление МКД, поскольку они не относятся к затратам на содержание общего имущества в многоквартирном доме и не предусмотрены законодательством. Если же оплата указана в квитанции на квартиру, собственник вправе обратиться к УК с запросом об исключении или же направить запрос в органы жилищного надзора или судебные.

С 2018 года управляющие организации и ТСЖ не обязаны вести полный паспортный учет, хранить поквартирные карточки и выдавать большинство справок, госуслуга по регистрации и снятию с учета перешла в ведение МВД и МФЦ. При этом, как отмечала Ассоциация компаний сферы ЖКХ (АКАТО), ТСЖ могут заключить договор с МФЦ для обмена данными. На 2018 год цена составляла порядка 6 рублей с человека в месяц, однако это были внутренние расходы организации, которые покрывались за счет тарифа на содержание и ремонт жилья. Это не прописывалось в квитанции отдельно.

Любая дополнительная услуга должна быть утверждена на общем собрании собственников, в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса РФ. Простые уведомления строчкой в квитанции абсолютно незаконны, граждане в таких случаях имеют право обращаться в Государственную жилищную инспекцию и прокуратуру.

Подобный фейк уже распространялся несколькими годами ранее. Примечательно, что указывалась такая же сумма за якобы оплату паспортного стола — 15,50 рубля.

Данные о начислениях ТСЖ за паспортный стол не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

