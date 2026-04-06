В Госдуме раскрыли подробности получения онковакцины по ОМС

Депутат Леонов: Россияне могут получить онковакцину по ОМС при медпоказаниях

Российскую онковакцину, ставшую доступной по полису ОМС, могут получить граждане нашей страны, которые нуждаются в таком лечении по медицинским показаниям, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

«Вместе с этим отмечу, что применение персонализированной мРНК-вакцины рассматривается как средство контроля над заболеванием, а также как дополнительный инструмент для врачей-онкологов. Прежде всего это персонализированные вакцины, которые разрабатываются индивидуально под конкретного пациента», — рассказал депутат.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин во время оперативного совещания в правительстве сообщил, что в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) теперь включены персонализированные методы лечения онкологических заболеваний с использованием онковакцин.

До этого директор по научной работе НИЦ имени Гамалеи Владимир Гущин раскрыл срок разработки онковакцины для конкретного пациента. По его словам, создание препарата занимает три месяца, но в дальнейшем этот срок будет сокращаться.

