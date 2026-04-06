Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:47, 6 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме раскрыли подробности получения онковакцины по ОМС

Депутат Леонов: Россияне могут получить онковакцину по ОМС при медпоказаниях
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российскую онковакцину, ставшую доступной по полису ОМС, могут получить граждане нашей страны, которые нуждаются в таком лечении по медицинским показаниям, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

«Вместе с этим отмечу, что применение персонализированной мРНК-вакцины рассматривается как средство контроля над заболеванием, а также как дополнительный инструмент для врачей-онкологов. Прежде всего это персонализированные вакцины, которые разрабатываются индивидуально под конкретного пациента», — рассказал депутат.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин во время оперативного совещания в правительстве сообщил, что в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) теперь включены персонализированные методы лечения онкологических заболеваний с использованием онковакцин.

До этого директор по научной работе НИЦ имени Гамалеи Владимир Гущин раскрыл срок разработки онковакцины для конкретного пациента. По его словам, создание препарата занимает три месяца, но в дальнейшем этот срок будет сокращаться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok