Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:27, 6 апреля 2026Россия

Дагестан вновь накрыли ливни. Беременную девушку и ребенка унесло течением, они погибли

Марина Совина

Фото: РИА Новости

В Дагестане беременная девушка и ребенок, спасенные из реки в Дагестане после того, как их унесло течением с дороги, умерли.

Представитель дагестанского центра медицины катастроф сообщил, что спасти людей, извлеченных из реки, не удалось — погибли беременная девушка и несовершеннолетний.

На фоне сильных подтоплений в районе была проведена масштабная эвакуация. Как отметил глава Дербентского района Эльман Аллахвердиев, из опасной зоны вывезли жителей примерно 800 домохозяйств. Людей разместили в пунктах временного размещения, где им предоставили питание, воду и медицинскую помощь, при этом часть эвакуированных отправилась к родственникам.

Сразу несколько городов Дагестана снова затопило

5 апреля сильные дожди, возобновившиеся в Дагестане, привели к повторному затоплению улиц нескольких городов республики. Уточнялось, что тяжелее всего ситуация сложилась в Махачкале, Дербенте и Дагестанских Огнях.

Кроме того, в селе Кирки в Дагестане сошел оползень, в результате погибла одна женщина. Позднее в Дербентском районе Дагестана началась эвакуация, по планам властей, вывезут более четырех тысяч человек. Из-за переполнения Геджухского водохранилища присутствует угроза подтопления в Дербентском районе.

В превентивных целях проводится эвакуация населения. Всего планируется вывезти в безопасную зону 4165 человек, из них 823 ребенка

МЧС по Дагестану

Потопы вызвали обрушение скал, моста и дамбы

В результате сильных потопов в горах Дагестана начали обваливаться скалы сразу в нескольких районах: Гергебильском, Хунзахском и Гунибском. При этом участок от села Гергебиль до Красного моста оказался полностью заблокирован.

На Геджухском водохранилище также прорвало дамбу, в результате под угрозой затопления оказались семь населенных пунктов, власти региона приняли решение экстренно эвакуировать более 4 тысяч человек.

Кроме того, из-за сильных ливней произошло обрушение моста на федеральной трассе «Кавказ».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok