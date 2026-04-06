Дагестан вновь накрыли ливни. Беременную девушку и ребенка унесло течением, они погибли

В Дагестане беременную девушку и ребенка унесло течением с дороги, они погибли

В Дагестане беременная девушка и ребенок, спасенные из реки в Дагестане после того, как их унесло течением с дороги, умерли.

Представитель дагестанского центра медицины катастроф сообщил, что спасти людей, извлеченных из реки, не удалось — погибли беременная девушка и несовершеннолетний.

На фоне сильных подтоплений в районе была проведена масштабная эвакуация. Как отметил глава Дербентского района Эльман Аллахвердиев, из опасной зоны вывезли жителей примерно 800 домохозяйств. Людей разместили в пунктах временного размещения, где им предоставили питание, воду и медицинскую помощь, при этом часть эвакуированных отправилась к родственникам.

Сразу несколько городов Дагестана снова затопило

5 апреля сильные дожди, возобновившиеся в Дагестане, привели к повторному затоплению улиц нескольких городов республики. Уточнялось, что тяжелее всего ситуация сложилась в Махачкале, Дербенте и Дагестанских Огнях.

Кроме того, в селе Кирки в Дагестане сошел оползень, в результате погибла одна женщина. Позднее в Дербентском районе Дагестана началась эвакуация, по планам властей, вывезут более четырех тысяч человек. Из-за переполнения Геджухского водохранилища присутствует угроза подтопления в Дербентском районе.

В превентивных целях проводится эвакуация населения. Всего планируется вывезти в безопасную зону 4165 человек, из них 823 ребенка МЧС по Дагестану

Потопы вызвали обрушение скал, моста и дамбы

В результате сильных потопов в горах Дагестана начали обваливаться скалы сразу в нескольких районах: Гергебильском, Хунзахском и Гунибском. При этом участок от села Гергебиль до Красного моста оказался полностью заблокирован.

На Геджухском водохранилище также прорвало дамбу, в результате под угрозой затопления оказались семь населенных пунктов, власти региона приняли решение экстренно эвакуировать более 4 тысяч человек.

Кроме того, из-за сильных ливней произошло обрушение моста на федеральной трассе «Кавказ».