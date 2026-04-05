После потопа в Дагестане начали обваливаться скалы

В Дагестане камнями завалило дорогу на границе трех районов

После серьезного потопа в Дагестане случилось еще одно стихийное происшествие — в горах начали обваливаться скалы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot, опубликовавший видео очевидцев.

Как уточнил канал, камнями завалило дорогу на границе сразу районов: Гергебильского, Хунзахского и Гунибского. При этом, пишет издание, участок от села Гергебиль до Красного моста полностью заблокирован.

Ранее стало известно, что в селе Кирки в Дагестане сошел оползень. В результате пострадал мужчина и не выжила женщина.

Перед этим сообщалось об обрушении дома в Махачкале. Отмечалось, что из-за подтоплений фундамент дома на улице Газопроводной начал уходить в грунт. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).