20:06, 5 апреля 2026Россия

После потопа в Дагестане начали обваливаться скалы

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

После серьезного потопа в Дагестане случилось еще одно стихийное происшествие — в горах начали обваливаться скалы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot, опубликовавший видео очевидцев.

Как уточнил канал, камнями завалило дорогу на границе сразу районов: Гергебильского, Хунзахского и Гунибского. При этом, пишет издание, участок от села Гергебиль до Красного моста полностью заблокирован.

Ранее стало известно, что в селе Кирки в Дагестане сошел оползень. В результате пострадал мужчина и не выжила женщина.

Перед этим сообщалось об обрушении дома в Махачкале. Отмечалось, что из-за подтоплений фундамент дома на улице Газопроводной начал уходить в грунт. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).

    Последние новости

    Спасти рядового Райана: высадка спецназа, дезинформация ЦРУ и подрыв своих самолетов. Как США вытаскивали сбитого пилота из Ирана?

    Политолог объяснил желание Запада втянуть Прибалтику в конфликт с Россией

    Вероятность начала военной операции США против дружественной России страны оценили

    Парам объяснили опасность примирительного секса

    Тигр растерзал и сожрал пожилого мужчину

    Британию обвинили в причастности к атакам ВСУ на территории России

    В США раскрыли причины задержания самых опасных украинцев

    Стал известен неочевидный фактор ускорения старения мозга у людей по всему миру

    США использовали в Иране подлежащие к списанию штурмовики

    Одесса подверглась массированной атаке беспилотников

    Все новости
