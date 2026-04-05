Россия
19:33, 5 апреля 2026Россия

В Дагестане из-за наводнения эвакуируют четыре тысячи человек

Маргарита Щигарева
Фото: МЧС РФ по Республике Дагестан / РИА Новости

В Дербентском районе Дагестана началась эвакуация, планируют вывезти более четырех тысяч человек. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на МЧС по российскому региону.

Отмечается, что из-за переполнения Геджухского водохранилища присутствует угроза подтопления в Дербентском районе. «В превентивных целях проводится эвакуация населения. Всего планируется вывезти в безопасную зону 4165 человек, из них 823 ребенка», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в селе Кирки в Дагестане сошел оползень. В результате пострадал мужчина и не выжила женщина.

Перед этим сообщалось об обрушении дома в Махачкале. Отмечалось, что из-за подтоплений фундамент дома на улице Газопроводной начал уходить в грунт. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).

