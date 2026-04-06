07:53, 6 апреля 2026Экономика

Российские бренды столкнулись с проблемами из-за войны в Иране

CORE.XP: Более 50 % российских брендов приостановили работу на Ближнем Востоке
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Многие российские бренды, представленные на рынках ближневосточных стран, столкнулись с проблемами из-за войны в Иране. Об этом заявил директор подразделения представления интересов арендаторов CORE.XP Евгений Домашенко. Его слова приводит «РИА Недвижимость».

Пока что прямых подтверждений массовых уходов российских компаний с Ближнего Востока нет, пояснил он. Однако более половины представленных в охваченном войной регионе отечественных брендов приостановили работу своих торговых объектов. На этот шаг компании пошли в целях безопасности, констатировал Домашенко.

До войны на Ближнем Востоке в странах этого региона, а также в государствах Северной Африки работали в общей сложности примерно 100-120 российских компаний, добавил он. Подавляющее число фирм вело бизнес-деятельность в Дубае. Угрозы ракетных обстрелов поставили работу многих отечественных фирм на паузу, резюмировал Домашенко.

Ранее аналитики Macquarie Group оценили вероятность затягивания войны в Иране в 40 процентов. Речь шла в том числе об угрозе длительной блокады Ормузского пролива. Если ключевая в регионе логистическая артерия будет закрыта для судов из многих стран, полагают эксперты, США и Израиль вряд ли завершат военную операцию в Иране в скором времени.

