Смытые потоками воды машины и разрушенные дороги Дагестана попали на видео

В Дагестане сняли на видео смытые потоками воды машины и разрушения после ливней

В Дагестане мощные потоки воды смыли машины и сильно разрушили дороги. Последствия ливней и прорыва дамбы в российском регионе сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Мой Дербент».

Кадры сняты в поселке Мамедкала. После прорыва дамбы на Геджухском водохранилище этот населенный пункт пострадал сильнее всего — дороги затопило, а легковые машины ушли под воду почти по крышу.

Один автомобиль унесло на два километра от трассы. Внутри находились бабушка и внучка, их спасатели искали всю ночь. В итоге девочка не выжила, а женщину найти так и не удалось.

Ранее жертвами разрушительных ливней в Дагестане стали беременная женщина и ребенок, их унесло течением реки.

Из-за ливней и резкого поднятия воды в российском регионе также рухнул мост на федеральной трассе «Кавказ». Это произошло на 917-м километре автодороги в районе населенного пункта Мамедкала.