13:57, 6 апреля 2026

Подросток выбросил в окно 40 тысяч долларов по заданию мошенников в Москве

В Москве подросток, обманутый мошенниками, выбросил в окно 40 тысяч долларов
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ElenaR / Shutterstock / Fotodom

В Москве подросток, обманутый мошенниками, выбросил в окно 40 тысяч долларов. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, 4 апреля 17-летний юноша приехал в гости к матери в Перово, пожаловался на самочувствие и сказал, что пойдет спать. Однако вскоре женщине написал сообщение неизвестный, прикрепив фотографию ее домашнего сейфа. Собеседник поинтересовался, не хочет ли женщина вернуть свои деньги.

Россиянка побежала проверять сбережения, но обнаружила, что они пропали. Тогда сын признался, что стал жертвой мошенников — пока мать была занята, он выбросил все деньги на улицу, где их ждали аферисты. Женщина обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что водителя из Подмосковья, протащившего полицейского на машине, задержали и взяли под стражу.

    Последние новости

    Иран атаковал десантный корабль США с пятью тысячами военных

    В России назвали способный приблизить окончание СВО приказ

    Политолог рассказал о новой стратегии Трампа в войне с Ираном

    Обнаружен неожиданный фактор риска болезней сердца

    ВСУ устроили охоту на мирных жителей Красноармейска

    В России продают редкую версию Toyota Land Cruiser 2013 года выпуска

    Российских операторов связи оштрафовали на миллионы рублей

    В Одессе введут трудовую повинность

    Серийный поджигатель уничтожил имущество россиян на несколько миллионов рублей

    В российском городе поплыли машины

    Все новости
