Подросток выбросил в окно 40 тысяч долларов по заданию мошенников в Москве

В Москве подросток, обманутый мошенниками, выбросил в окно 40 тысяч долларов. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, 4 апреля 17-летний юноша приехал в гости к матери в Перово, пожаловался на самочувствие и сказал, что пойдет спать. Однако вскоре женщине написал сообщение неизвестный, прикрепив фотографию ее домашнего сейфа. Собеседник поинтересовался, не хочет ли женщина вернуть свои деньги.

Россиянка побежала проверять сбережения, но обнаружила, что они пропали. Тогда сын признался, что стал жертвой мошенников — пока мать была занята, он выбросил все деньги на улицу, где их ждали аферисты. Женщина обратилась в полицию.

