Полицейского протащили на машине по асфальту во время побега в Подмосковье

В Подмосковье задержали водителя, протащившего полицейского на машине. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчину подозревают в применении насилия в отношении представителя власти.

Установлено, что сотрудник Госавтоинспекции остановил автомобиль для проверки документов. Водитель машины занервничал и нажал на газ. Полицейский схватил его за плечо через открытое окно, однако автомобиль продолжал набирать скорость и протащил инспектора по асфальту несколько метров.

Была установлена личность водителя и его маршрут. Выяснилось, что он бросил машину на заправке, откуда поехал на такси в поселок Мирный, где пересел в другой автомобиль без номеров, пытаясь замести следы. Мужчину задержали на автомагистрали, он отказался от освидетельствования на алкогольное опьянение. Известно, что ранее его уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде. Он взят под стражу.

