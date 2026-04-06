10:47, 6 апреля 2026

Выжившему после двух месяцев в Охотском море россиянину запросили срок

В Бурятии потребовали срок для выжившего в Охотском море Михаила Пичугина
Владимир Седов
Владимир Седов

В Республике Бурятия государственное обвинение в ходе прений на судебной заседании запросило срок для местного жителя Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, прокурор потребовал приговорить Пичугина к трем годам колонии-поселения и оштрафовать на 50 тысяч рублей. Выживший обвиняется по статьям о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта и использовании заведомо подложного документа.

В начале августа 2024 года 46-летний Михаил Пичугин со своим старшим братом Сергеем и 15-летним племянником Ильей отправились в поход с Сахалина на Шантарские острова на лодке-катамаране «Байкат 470». На обратном пути у судна сломался мотор. Оказавшиеся без еды и воды путешественники выживали много дней. Первым ушел из жизни школьник, его отец, не выдержав страданий, скончался вскоре после него.

Через 67 дней лодку с последним выжившим Михаилом Пичугиным и привязанными телами родственников нашли рыбаки в 23 километрах от берегов Камчатки. К тому времени он похудел на 50 килограммов. Вскоре после этого выжившему вменили в вину поломку на судне и возбудили в отношении него уголовное дело. Пичугин признает вину лишь частично.

