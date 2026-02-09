Реклама

Выживший после двухмесячного дрейфа россиянин изменил показания

РИА: Выживший Михаил Пичугин частично признал вину в смерти брата и племянника
Михаил Пичугин (в центре). Кадр: Телекомпания АТВ / YouTube

Михаил Пичугин, который выжил после двух месяцев дрейфа на катамаране в Охотском море, изменил показания по делу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Пичугин частично признал вину по статьям 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном») и 327 («Использование заведомо подложного документа») УК РФ. Ранее он отвергал предъявленные ему обвинения.

46-летний Михаил Пичугин со своим старшим братом Сергеем и 15-летним племянником Ильей вышли в море от побережья Хабаровского края 9 августа 2024 года. Они хотели достичь Сахалина на лодке-катамаране «Байкат 470», но через три дня так и не доплыли до острова.

Путешественников искали больше месяца. Через 67 дней после старта экспедиции лодку-катамаран заметили рыбаки в 23 километрах от берегов Камчатки. На ней был Михаил, который к тому времени похудел на 50 килограммов, и два тела. Единственного выжившего доставили в больницу.

Позже Пичугина обвинили в нарушениях при подготовке к путешествию. Его дело сейчас рассматривает Октябрьский суд Улан-Удэ.

