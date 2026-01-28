Реклама

09:37, 28 января 2026

Появились подробности о деле выжившего после двухмесячного дрейфа в море россиянина

Владимир Шарапов
Владимир Шарапов

Кадр: Телекомпания АТВ / YouTube

Уголовное дело в отношении единственного выжившего после двух месяцев дрейфа на катамаране в Охотском море россиянина Михаила Пичугина передали в Октябрьский районный суд Улан-Удэ. Об этом пишет РИА Новости.

Изначально дело рассматривалось в суде Николаевска-на-Амуре, однако по ходатайству матери Пичугиных, признанной потерпевшей и проживающей в Бурятии, Верховный суд России изменил территориальную подсудность. Соответствующее решение было принято в декабре 2025 года.

По данным агентства, у судьи есть месяц на ознакомление с материалами, поэтому дата слушания еще не назначена.

9 августа 2024 года 46-летний Михаил Пичугин, 49-летний Сергей Пичугин (брат) и 15-летний Илья Пичугин (племянник) вышли в море на лодке-катамаране «Байкат 470». У них был план достичь Сахалина, стартовав от побережья Хабаровского края.

Начав путь 9 августа и планируя завершить его за три дня, они так и не достигли ранее оговоренного места. На их поиски потратили больше месяца, но тщетно. По истечении более двух месяцев лодку заметили рыбаки на судне «Ангел» в 23 километрах от берегов Камчатки, на борту находились выживший Михаил и два тела. За это время он похудел на 50 килограммов, его отправили в больницу.

Далее началось уголовное преследование выжившего. Он свою вину не признает.

