Контроль за наличными, сильнейший рубль и скромные дивиденды. Топ-новости про деньги за неделю

Курс доллара впервые с начала 2023 года опустился ниже 70 рублей. Аналитики агентства Bloomberg даже назвали рубль лучшей мировой валютой во втором квартале. Наша национальная валюта с начала апреля укрепилась к доллару больше чем на 12%.

Почему так

Из-за блокировки Ормузского пролива цены на нефть взлетели. Экспортеры получают огромную валютную выручку, которую нужно продавать внутри страны для уплаты налогов. При этом санкции и сложности с переводами тормозят импорт.

Получается, что долларов в стране много, а спрос на них низкий.

Дополнительно рубль поддерживает Центробанк своей жесткой политикой и высокими ставками.