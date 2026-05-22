Контроль за наличными, сильнейший рубль и скромные дивиденды. Топ-новости про деньги за неделю

Контроль за наличными, сильнейший рубль и скромные дивиденды. Топ-новости про деньги за неделю16–22 мая
Рубль стал самой сильной валютой в мире. Что это значит для нас
Курс доллара впервые с начала 2023 года опустился ниже 70 рублей. Аналитики агентства Bloomberg даже назвали рубль лучшей мировой валютой во втором квартале. Наша национальная валюта с начала апреля укрепилась к доллару больше чем на 12%.
Почему так
Из-за блокировки Ормузского пролива цены на нефть взлетели. Экспортеры получают огромную валютную выручку, которую нужно продавать внутри страны для уплаты налогов. При этом санкции и сложности с переводами тормозят импорт.
Получается, что долларов в стране много, а спрос на них низкий.
Дополнительно рубль поддерживает Центробанк своей жесткой политикой и высокими ставками.
Радоваться дешевому доллару могут обычные покупатели, но не Минфин. Экономисты посчитали, что укрепление курса всего на 1 рубль забирает из российской казны 100–150 млрд рублей доходов в месяц.
Слишком дорогой рубль бьет по отечественному бизнесу. Если курс упадет ниже 50 рублей, эксперты предрекают массовые банкротства компаний и сценарий кризиса 1998 года — производить товары в России и продавать их за рубеж станет совсем невыгодно.
Что делать со своими деньгами сейчас
Самый логичный шаг — купить бытовую технику или электронику. По словам экономистов, настало отличное время, чтобы обновить холодильник или смартфон. А вот бежать в обменник за бумажными долларами эксперты не советуют. Гораздо надежнее сохранить сбережения на рублевом вкладе.
Что будет с курсом дальше
Аналитики уверены: праздник дешевого доллара не продлится вечно. В ближайшие недели американская валюта еще может пощупать дно в 65 рублей. Но как только ситуация с поставками нефти на Ближнем Востоке успокоится, начнется спад напряженности, доллар вернется к привычным значениям — примерно 75–83 рубля
Почему мы массово переходим на наличные и как за нами будут следить банки
На руках у россиян скопилось рекордное количество купюр. По данным аналитиков «Платформы ОФД», в апреле доля платежей наличными в стране достигла 30%.
Чаще всего банковские карты мы убираем в карман при походе в продуктовый магазин, автомастерскую, а также при покупке мебели и стройматериалов.
ФАКТ
Только за апрель Центробанк зафиксировал прирост кеша на 679 млрд рублей. Больше этот показатель подскакивает только в декабре, перед новогодними праздниками. Всего у нас на руках купюр и монет на 20 с лишним трлн рублей.
Безналичные платежи через терминал обходятся бизнесу дорого: банк может забирать до 3% от суммы чека, что лишает мелких предпринимателей прибыли. Кроме того, терминалы часто не работают из-за перебоев с мобильным интернетом. Продавцам проще сделать для вас «скидку без чека», чем терять выручку.
Эксперты уверены, что доля расчетов наличными в ближайшее время меньше не станет.
Рост «серой» зоны не остался без внимания Центробанка. Регулятор выпустил новые методические рекомендации для банков по всей стране. Теперь они обязаны ежедневно искать сомнительные схемы пополнения счетов и проверять, откуда клиент взял деньги.
Служба безопасности банка начнет задавать вопросы, повысит уровень риска и может запросто заблокировать счет, если:
- Вы обычный человек и внесли на счет более 5 млн рублей за месяц (или сделали 10 взносов по 100 тысяч), а затем в течение 10 дней быстро перевели большую часть этих денег за границу. Также остановят операцию, если вы принесли миллионы наличными, чтобы оплатить счета за чужую компанию.
- У вас бизнес (ЮЛ или ИП) и вы вносите наличными от 30 млн рублей за месяц. Особенно если раньше ваша фирма работала только по безналу или сфера бизнеса вообще не предполагает приема купюр (например, IT-компания вдруг принесла мешки денег).
Центробанк отдельно подчеркнул: новые жесткие меры не затронут нормальных банковских клиентов. Если банк видит, что вы вносите свои кровные накопления, получаете официальную зарплату у понятного работодателя и у вас прозрачная финансовая история — лишних вопросов не будет.
Однако бдительность не помешает. Два совета, чтобы не остаться с заблокированной картой:
- Если вы продали дачу, квартиру или автомобиль за наличные и решили положить деньги на вклад — просто держите под рукой договор купли-продажи. Банк может формально попросить его показать, чтобы убедиться в легальности доходов. К таким документам у сотрудников отделений не должно быть сомнений — подписи и печати обязательны.
- Не соглашайтесь, если знакомые или посторонние люди просят вас закинуть их наличные на свой счет и перевести куда-то. Под «антиотмывочные» радары ЦБ сейчас в первую очередь попадают именно такие операции.
Цены пошли вниз. Ждать ли теперь дешевых кредитов и ипотеки
На неделе Росстат отчитался о дефляции — с 13 по 18 мая цены снизились на 0,02%. Это уже вторая такая неделя в 2026 году. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,6%, а месячная рекордный минимум с конца 2022 года.
Спасибо за это нужно сказать дешевеющим продуктам: огурцы стали доступнее почти на 11%, помидоры — почти на 9%, немного подешевели яйца.
Но если вам кажется, что в магазинах все только дорожает, вы не одиноки.
— именно так россияне оценивают реальную инфляцию, показывают недавние опросы Центробанка. Наблюдаемые людьми цены растут почти в три раза быстрее официальных отчетов.
ЦБ добивается инфляции 4% в год. Официальные значения уже близки к этой цифре. Поэтому аналитики полагают, что регулятор продолжит снижать ставку — скорее всего, в июне опустит ее до 14%. Следом подешевеют кредиты.
А вот во втором полугодии инфляционное давление может вырасти снова — осенью нас ждет очередное повышение тарифов ЖКХ.
Почему российские компании зажали дивиденды в 2025 году
Летний сезон дивидендов принесет российским инвесторам в фондовый рынок разочарование. Компании выплатят акционерам всего около 2,2 трлн рублей. Для сравнения: в прошлом сезоне акционеры получили 2,8 трлн рублей.
Виноваты высокая ключевая ставка Центробанка, возросшие налоги и падение прибыли у нефтяников. Бизнесу сейчас выгоднее гасить кредиты, чем радовать инвесторов.
Кто-то потерял прибыль из-за дорогих кредитов и высоких налогов. По кому-то ударили санкции, и здесь уже не до дивидендов.
Тем не менее средняя дивидендная доходность по рынку уверенно держится на отметке около 8%. Происходит это во многом из-за того, что сами акции за год подешевели.
— именно столько дивидендов в июне и июле придется на акции, которые находятся в свободном обращении у частных инвесторов. В прошлом году эта сумма была почти в два раза больше.
Аналитики советуют присмотреться к корпорациям, которые уже объявили финальные суммы или традиционно щедро делятся прибылью:
- МТС может выплатить 35 рублей на акцию (потенциальная доходность около 15,5%).
- «Транснефть» (привилегированные акции) обещает принести около 12,7%.
- Сбербанк и ДОМ.РФ уже гарантируют доходность 11,8% и 11,2% соответственно.
- X5 Group — компания анонсировала выплату в 245 рублей на акцию (доходность около 10%).
Почему новостройки начали дешеветь и есть ли смысл сейчас покупать квартиру
В апреле средняя стоимость «квадрата» на первичном рынке в старых границах Москвы снизилась на 2,2% — до 578 000 рублей. В Новой Москве падение составило 3,7%. В первую очередь подешевело элитное жилье, но даже обычные комфорт-классы скинули в цене.
Причина банальна: девелоперы борются за каждого покупателя. За первый квартал продажи рухнули сразу на 30%. Чтобы не сорвать финансовые планы, продавцам приходится корректировать ценники.
Скидки работают не везде. Пока в Москве цены буксуют, в регионах стремительно дорожают микроквартиры (до 32 квадратных метров). Абсолютным лидером стал Курск: за год крошечные студии там прибавили в цене 41,8%.
Если вы давно присматривали себе жилье, сейчас наступило отличное время для переговоров. Риелторы говорят, что рынок перешел в спокойную фазу. Вы можете спокойно выбить у застройщика хорошую рассрочку или найти специальные программы кредитования.
Удивительно, но почти 59% новых квартир в России сейчас покупают вообще без ипотеки. Инвесторы старше 40 лет просто переводят свои сбережения с банковских депозитов в квадратные метры. Они хотят сохранить капитал и зафиксировать цены. Причем люди выбирают не самые дешевые варианты, а дома с развитой инфраструктурой и хорошей ликвидностью.
Но ожидать дальнейшего падения цен не стоит. Строительные материалы и рабочая сила продолжают дорожать. Из-за дорогого финансирования девелоперы сократили вывод новых проектов на рынок на 16%.
Так что если вы ищете квартиру для жизни — берите сейчас, пока застройщики сговорчивы. Есть риск, что во второй половине года миллионы россиян начнут забирать деньги с закрывающихся вкладов и покупать квартиры, разгоняя цены.
накопили россияне на своих депозитах.
Огромная часть этих денег хлынет на понятный и надежный рынок недвижимости. Когда Центробанк начнет снижать ключевую ставку, ипотека станет доступнее, и этот ажиотажный спрос столкнется с нехваткой готовых домов. В итоге цены на квартиры снова взлетят.
Что лично меня волнует — смотрю на объявления, цены — я в шоке. Сколько надо зарабатывать, чтобы покупать…
Россиянам не дают банкротиться, а элитное жилье в Сочи обогнало Дубай. Что еще важно: коротко
Суды начали массово разворачивать россиян при попытке списать долги через банкротство. За первые три месяца года отклонили больше 2 тысяч таких заявлений — это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Теперь судьи строго проверяют должников и отказывают тем, кто изначально брал кредиты без цели их вернуть, создавал фиктивные долги перед родственниками или прятал имущество от приставов. Если вам отказали в списании долга, это решение уже нельзя будет отменить.
Коллекторские агентства забрали в работу рекордный объем просрочек — больше 355 млрд рублей. Причем долги по микрозаймам впервые обогнали банковские. На этом фоне Центробанк фиксирует всплеск жалоб на псевдоюристов-«раздолжнителей», которые обещают людям за деньги избавиться от кредитов, но по факту лишь усугубляют ситуацию. Регулятор напоминает: лучше честно договариваться с банком о кредитных каникулах, чем платить мошенникам.
Продажи новых люксовых автомобилей в России побили рекорд за последние 4,5 года. Только за апрель наши сограждане купили 81 такую машину. Самым популярным стал Rolls-Royce Cullinan — дилеры продали 21 авто. В тройку машин для очень богатых россиян также вошли Lamborghini Urus и Bentley Continental.
Сочи неожиданно обогнал Майами и Дубай по стоимости элитного жилья. Исследователи подсчитали, сколько премиальных квадратных метров можно купить за $1 млн в разных точках планеты. В Москве этой суммы хватит на 36 «квадратов», а в курортном Сочи — на 41. Для сравнения, в Дубае за эти же деньги вы купите жилье почти в три раза просторнее.
Cредняя доходность депозитов в десятке крупнейших банков остановилась на отметке 13,04% годовых. Это говорит о том, что банки замерли в ожидании следующего решения Центробанка по ключевой ставке и пока не готовы предлагать клиентам повышенную доходность.
Почти 40% россиян жалеют о покупках, которые они совершили поздно вечером или ночью. Аналитики выяснили, что к концу дня мы устаем беречь бюджет. Для многих вечерний онлайн-шопинг становится сеансом самопомощи и способом быстро снять стресс. Утром же люди становятся более прагматичными и часто понимают, что спонтанный заказ им был совершенно не нужен.
