Новые ипотечные каникулы, ажиотаж в обменниках и реальная доходность на бирже. Главное про деньги за неделю
Как изменятся правила ипотечных каникул при рождении второго ребенка
Госдума приняла закон, который дает родителям право на долгую отсрочку по ипотеке.
Если в семье рождается или усыновляется второй и последующий ребенок, не платить по кредиту можно до полутора лет (обычно каникупы дают только на полгода). Но главное новшество — больше не придется доказывать банкам падение доходов.
Как объясняют депутаты, льготу одобряли только при документально подтвержденном снижении зарплаты. При этом формально доходы семьи могли оставаться прежними, а вот расходы с появлением малыша всегда резко растут.
Теперь рождение ребенка признали особым обстоятельством, а бюрократию свели к минимуму — в банк достаточно принести свидетельство о рождении.
Каникулы длятся 18 месяцев или пока ребенку не исполнится 1,5 года.
- Первые 6 месяцев проценты по кредиту вообще не начисляют.
- С 7 до 18 месяца проценты капают, но платить их нужно не сразу. Выплаты переносят на самый конец срока ипотеки.
Старые штрафы и пени, если заемщик успел их накопить до каникул, тоже разрешили гасить в последнюю очередь.
Новые правила заработают 1 сентября 2026 года.
Закон имеет обратную силу. Отсрочку разрешат взять и тем, кто оформил ипотечный договор задолго до этой даты.
Ипотечный брокер Дмитрий Ракута считает инициативу хорошей, но видит потенциальные риски для заемщиков. По его словам, Банку России и законодателям нужно четко прописать, что такие каникулы не портят кредитную историю. Иначе у банков появится соблазн считать заемщиков на отсрочке неблагонадежными, из-за чего в будущем оформить новый кредит семье будет сложнее.
Зачем россияне массово скупают иностранную валюту
В конце весны рубль заметно окреп, и люди начали активно закупаться валютой впрок — в крупных банках объем обмена увеличился на 31% по сравнению с началом года.
Аналитики «Банки.ру» подтвердили, что россияне стали гораздо активнее переводить рубли в валюту. В мае количество заявок на обмен подскочило почти в пять раз к апрелю и в 12 раз — к январю.
подешевел доллар с начала 2026 года. Евро потерял 9,5% и показал самые сильные скачки курса. Китайский юань просел почти на 8%.
В структуре спроса уверенно лидирует доллар, но его доля постепенно падает: с 78% в январе до 68% в мае.
Зато стремительно растет интерес к евро (с 16 до 24%). Доля юаня прыгает от 1% до 11% в зависимости от новостей.
Если в январе почти 60% заявок в обменниках приходилось на суммы от 1 млн рублей, то к маю картина перевернулась. Теперь 90% операций проходят с суммами до 100 тысяч рублей.
Еще один тренд: люди перестали менять все деньги в один клик. Они ставят уведомления на нужный курс в банковских приложениях и скупают валюту небольшими порциями, выжидая идеального момента.
Сколько реально зарабатывают инвесторы на бирже и почему акции падают
Большинство людей получают от торговли ценными бумагами довольно скромную прибыль, которая едва дотягивает до ставок по депозитам. По данным Центробанка, средняя доходность частных инвесторов составляет около 3% годовых.
Регулятор изучил портфели россиян размером до 10 млн рублей за последние три года. Оказалось, что в плюс вышли 63% инвесторов. Однако 41% из них так и не удалось заработать больше, чем дают надежные государственные облигации — их доход составил от 0,1 до 6,7% в год.
инвесторов смогли обогнать общую доходность рынка.
Хуже всего дела шли у тех, кто пытался спекулировать и торговать производными финансовыми инструментами.
По сути, это договор между продавцом и покупателем, стоимость которого напрямую зависит от цены базового актива — валюты, акций или нефти. Когда вы торгуете такими инструментами (самые известные из них — фьючерсы и опционы), вы покупаете не саму компанию или металл, а заключаете пари на то, как изменится их цена в будущем.
Деривативы манят спекулянтов возможностью быстро заработать, потому что позволяют торговать в долг на деньги брокера. Но риски здесь огромны: если ваш прогноз не сбудется, можно не только потерять все свои вложения, но и остаться должным бирже. Именно поэтому регулятор и опытные инвесторы советуют новичкам обходить такие контракты стороной.
Тем временем на неделе индекс Мосбиржи откатился к уровню 2200 пунктов — это минимумы за последние несколько лет. Только за один месяц рынок снизился на 10%, а за год просел почти на 18%.
Почему падает рынок, по версии «СберИнвестиций»
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Ожидания по ставке. Регулятор снизил ставку до 14,25%. Это меньше, чем ждали инвесторы, поэтому они опасаются, что высокие ставки будут и дальше.
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Геополитика. Неопределенность сохраняется, как и риски новых санкций, поэтому участники рынка предпочитают действовать осторожно.
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Курс рубля. Более половины индекса Мосбиржи составляют компании-экспортеры. Пока рубль остается крепким, их финансовые результаты могут находиться под давлением.
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Дешевая нефть. Цена Brent опустилась ниже $73 за баррель, а Urals — ещё ниже. Это давит на акции нефтегазовых компаний, которые занимают около 40% индекса Мосбиржи.
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Эмоции инвесторов. Во время сильных изменений многие принимают решения на эмоциях, что усиливает волатильность и может привести к еще более резким колебаниям цен.
Депутаты предлагают забирать половину сверхдоходов у банков и МФО
Парламентарии хотят обязать банки, ломбарды, микрофинансовые организации и букмекеров отдавать 50% от своих сверхдоходов в бюджет. Инициаторы считают, что финансисты стремительно богатеют на фоне остальных граждан, поэтому должны активнее делиться.
Депутаты направили в правительство законопроект о новом спецналоге для финансового сектора. Авторы идеи указывают: пока обычные люди ограничивают себя в расходах, финансовые конторы бьют рекорды по прибыли.
дополнительных доходов получили российские банки за последние три года. Прибыль МФО за это же время подскочила на 60%, а букмекеры и вовсе удвоили капиталы.
Новый налог хотят применять аккуратно. Платить 50% государству заставят только те компании, чья чистая прибыль превышает 1 млрд рублей в год или оказывается выше средней рентабельности по отрасли. Эти деньги хотят пустить на социальную поддержку граждан.
Инициатива сразу столкнулась с жесткой критикой. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уверен, что казна от этого только потеряет. Как только на бизнес начинают сильно давить налогами, он находит законные и незаконные способы скрыть свою прибыль.
Если закон примут, он может добить небольших игроков. Аналитики прогнозируют, что и без этого в 2026 году минимум четверть российских ломбардов вынужденно закроется.
На грани выживания балансируют почти 70% малых одиночных точек. Их бюджеты и так трещат по швам из-за строгих требований Центробанка и обилия отчетности, для ведения которой приходится нанимать отдельных специалистов.
Если легальные точки закроются из-за налогов, кредитовать население начнут нелегалы. Переход ломбардов в серую зону несет огромные риски для клиентов. Если вы возьмете деньги у «черного» кредитора, защитить свои права в суде уже не получится. А при малейшей задержке платежа заложенную вещь просто оставят себе навсегда.
Что еще важно: долги россиян и целевые жилищные вклады
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В 2025 году россияне потеряли 2,7 млрд рублей инвестиционного дохода из-за того, что досрочно перевели свои накопления в новые пенсионные фонды. Люди массово меняли страховщиков ради участия в программе долгосрочных сбережений, а также из-за того, что подать заявление стало проще — онлайн через «Госуслуги».
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Налоговые долги россиян и бизнеса перед бюджетом за год выросли на треть и достигли 3,9 трлн рублей. Эксперты связывают это с дорогими кредитами и ужесточением контроля, при этом больше всего долгов накопили строители, продавцы и владельцы общепита.
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В России запретят рекламу криптовалют, но легальным компаниям разрешат рассказывать клиентам о своей работе на этом рынке. Власти готовят закон, по которому все криптобиржи и обменники должны будут получать лицензии Центробанка, чтобы индустрия стала прозрачной, а инвесторы знали, к кому они обращаются за услугами.
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С 1 сентября 2026 года инвесторы смогут переводить ценные бумаги от одного брокера к другому буквально за пять минут. Система быстрых M2M-переводов избавит клиентов от бюрократии: нужно будет подать всего одно поручение на списание, а данные о расходах для вычета налогов поступят автоматически.
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Россияне стали в 2,3 раза чаще вкладываться в драгоценные металлы на бирже. Безоговорочным выбором номер один среди частных инвесторов остается золото (на него приходится 76% вложений), а на втором месте уверенно держится серебро.
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Микрофинансовым организациям с 1 июля запретили навязывать услуги и машинально проставлять галочки согласия за клиента. Теперь кредиторы обязаны честно раскрывать все условия займа, чтобы люди четко понимали свои риски и не переплачивали за скрытые подписки или страховки.
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С 1 января 2027 года в банках появятся целевые жилищные вклады. На срок от трех лет там можно будет копить деньги для покупки квартиры, строительства дома или оплаты первоначального взноса по ипотеке. Главный плюс — государство застрахует такие сбережения на повышенную сумму до 10 млн рублей.
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Правительство уточнило правила уплаты налога при обмене квартирами или домами. Если обмен носит бытовой, а не коммерческий характер, то налогом теперь будет облагаться просто разница между кадастровой стоимостью двух объектов и возможная денежная доплата одного из собственников.