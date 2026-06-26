Деньги
26 июня 2026, 16:00

Новые ипотечные каникулы, ажиотаж в обменниках и реальная доходность на бирже. Главное про деньги за неделю

Новые ипотечные каникулы, ажиотаж в обменниках и реальная доходность на бирже. Главное про деньги за неделю
Если у вас родился второй ребенок, вы скоро сможете поставить ипотеку на паузу почти на полтора года. А вот частным инвесторам сейчас не до радости — акции стремительно дешевеют. Также разбираем, почему в обменниках снова ажиотаж и какие еще события недели повлияют на наши кошельки.

Как изменятся правила ипотечных каникул при рождении второго ребенка

Госдума приняла закон, который дает родителям право на долгую отсрочку по ипотеке.

Если в семье рождается или усыновляется второй и последующий ребенок, не платить по кредиту можно до полутора лет (обычно каникупы дают только на полгода). Но главное новшество — больше не придется доказывать банкам падение доходов.

Как объясняют депутаты, льготу одобряли только при документально подтвержденном снижении зарплаты. При этом формально доходы семьи могли оставаться прежними, а вот расходы с появлением малыша всегда резко растут.

Теперь рождение ребенка признали особым обстоятельством, а бюрократию свели к минимуму — в банк достаточно принести свидетельство о рождении.

Как распределят платежи в льготный период

Каникулы длятся 18 месяцев или пока ребенку не исполнится 1,5 года.

  • Первые 6 месяцев проценты по кредиту вообще не начисляют.
  • С 7 до 18 месяца проценты капают, но платить их нужно не сразу. Выплаты переносят на самый конец срока ипотеки.

Старые штрафы и пени, если заемщик успел их накопить до каникул, тоже разрешили гасить в последнюю очередь.

Новые правила заработают 1 сентября 2026 года.

Закон имеет обратную силу. Отсрочку разрешат взять и тем, кто оформил ипотечный договор задолго до этой даты.

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута считает инициативу хорошей, но видит потенциальные риски для заемщиков. По его словам, Банку России и законодателям нужно четко прописать, что такие каникулы не портят кредитную историю. Иначе у банков появится соблазн считать заемщиков на отсрочке неблагонадежными, из-за чего в будущем оформить новый кредит семье будет сложнее.

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Зачем россияне массово скупают иностранную валюту

В конце весны рубль заметно окреп, и люди начали активно закупаться валютой впрок — в крупных банках объем обмена увеличился на 31% по сравнению с началом года.

Аналитики «Банки.ру» подтвердили, что россияне стали гораздо активнее переводить рубли в валюту. В мае количество заявок на обмен подскочило почти в пять раз к апрелю и в 12 раз — к январю.

На 10%

подешевел доллар с начала 2026 года. Евро потерял 9,5% и показал самые сильные скачки курса. Китайский юань просел почти на 8%.

В структуре спроса уверенно лидирует доллар, но его доля постепенно падает: с 78% в январе до 68% в мае.

Зато стремительно растет интерес к евро (с 16 до 24%). Доля юаня прыгает от 1% до 11% в зависимости от новостей.

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Если в январе почти 60% заявок в обменниках приходилось на суммы от 1 млн рублей, то к маю картина перевернулась. Теперь 90% операций проходят с суммами до 100 тысяч рублей.

Еще один тренд: люди перестали менять все деньги в один клик. Они ставят уведомления на нужный курс в банковских приложениях и скупают валюту небольшими порциями, выжидая идеального момента.

Сколько реально зарабатывают инвесторы на бирже и почему акции падают

Большинство людей получают от торговли ценными бумагами довольно скромную прибыль, которая едва дотягивает до ставок по депозитам. По данным Центробанка, средняя доходность частных инвесторов составляет около 3% годовых.

Регулятор изучил портфели россиян размером до 10 млн рублей за последние три года. Оказалось, что в плюс вышли 63% инвесторов. Однако 41% из них так и не удалось заработать больше, чем дают надежные государственные облигации — их доход составил от 0,1 до 6,7% в год.

Только 9%

инвесторов смогли обогнать общую доходность рынка.

Хуже всего дела шли у тех, кто пытался спекулировать и торговать производными финансовыми инструментами.

Что такое производные финансовые инструменты

По сути, это договор между продавцом и покупателем, стоимость которого напрямую зависит от цены базового актива — валюты, акций или нефти. Когда вы торгуете такими инструментами (самые известные из них — фьючерсы и опционы), вы покупаете не саму компанию или металл, а заключаете пари на то, как изменится их цена в будущем.

Деривативы манят спекулянтов возможностью быстро заработать, потому что позволяют торговать в долг на деньги брокера. Но риски здесь огромны: если ваш прогноз не сбудется, можно не только потерять все свои вложения, но и остаться должным бирже. Именно поэтому регулятор и опытные инвесторы советуют новичкам обходить такие контракты стороной.

Тем временем на неделе индекс Мосбиржи откатился к уровню 2200 пунктов — это минимумы за последние несколько лет. Только за один месяц рынок снизился на 10%, а за год просел почти на 18%.

Почему падает рынок, по версии «СберИнвестиций»

  • Ожидания по ставке. Регулятор снизил ставку до 14,25%. Это меньше, чем ждали инвесторы, поэтому они опасаются, что высокие ставки будут и дальше.

  • Геополитика. Неопределенность сохраняется, как и риски новых санкций, поэтому участники рынка предпочитают действовать осторожно.

  • Курс рубля. Более половины индекса Мосбиржи составляют компании-экспортеры. Пока рубль остается крепким, их финансовые результаты могут находиться под давлением.

  • Дешевая нефть. Цена Brent опустилась ниже $73 за баррель, а Urals — ещё ниже. Это давит на акции нефтегазовых компаний, которые занимают около 40% индекса Мосбиржи.

  • Эмоции инвесторов. Во время сильных изменений многие принимают решения на эмоциях, что усиливает волатильность и может привести к еще более резким колебаниям цен.

Депутаты предлагают забирать половину сверхдоходов у банков и МФО

Парламентарии хотят обязать банки, ломбарды, микрофинансовые организации и букмекеров отдавать 50% от своих сверхдоходов в бюджет. Инициаторы считают, что финансисты стремительно богатеют на фоне остальных граждан, поэтому должны активнее делиться.

Депутаты направили в правительство законопроект о новом спецналоге для финансового сектора. Авторы идеи указывают: пока обычные люди ограничивают себя в расходах, финансовые конторы бьют рекорды по прибыли.

3 трлн рублей

дополнительных доходов получили российские банки за последние три года. Прибыль МФО за это же время подскочила на 60%, а букмекеры и вовсе удвоили капиталы.

Новый налог хотят применять аккуратно. Платить 50% государству заставят только те компании, чья чистая прибыль превышает 1 млрд рублей в год или оказывается выше средней рентабельности по отрасли. Эти деньги хотят пустить на социальную поддержку граждан.

Инициатива сразу столкнулась с жесткой критикой. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уверен, что казна от этого только потеряет. Как только на бизнес начинают сильно давить налогами, он находит законные и незаконные способы скрыть свою прибыль.

Если закон примут, он может добить небольших игроков. Аналитики прогнозируют, что и без этого в 2026 году минимум четверть российских ломбардов вынужденно закроется.

На грани выживания балансируют почти 70% малых одиночных точек. Их бюджеты и так трещат по швам из-за строгих требований Центробанка и обилия отчетности, для ведения которой приходится нанимать отдельных специалистов.

Чем опасен уход ломбардов в тень

Если легальные точки закроются из-за налогов, кредитовать население начнут нелегалы. Переход ломбардов в серую зону несет огромные риски для клиентов. Если вы возьмете деньги у «черного» кредитора, защитить свои права в суде уже не получится. А при малейшей задержке платежа заложенную вещь просто оставят себе навсегда.

Что еще важно: долги россиян и целевые жилищные вклады

  • В 2025 году россияне потеряли 2,7 млрд рублей инвестиционного дохода из-за того, что досрочно перевели свои накопления в новые пенсионные фонды. Люди массово меняли страховщиков ради участия в программе долгосрочных сбережений, а также из-за того, что подать заявление стало проще — онлайн через «Госуслуги».

  • Налоговые долги россиян и бизнеса перед бюджетом за год выросли на треть и достигли 3,9 трлн рублей. Эксперты связывают это с дорогими кредитами и ужесточением контроля, при этом больше всего долгов накопили строители, продавцы и владельцы общепита.

  • В России запретят рекламу криптовалют, но легальным компаниям разрешат рассказывать клиентам о своей работе на этом рынке. Власти готовят закон, по которому все криптобиржи и обменники должны будут получать лицензии Центробанка, чтобы индустрия стала прозрачной, а инвесторы знали, к кому они обращаются за услугами.

  • С 1 сентября 2026 года инвесторы смогут переводить ценные бумаги от одного брокера к другому буквально за пять минут. Система быстрых M2M-переводов избавит клиентов от бюрократии: нужно будет подать всего одно поручение на списание, а данные о расходах для вычета налогов поступят автоматически.

  • Россияне стали в 2,3 раза чаще вкладываться в драгоценные металлы на бирже. Безоговорочным выбором номер один среди частных инвесторов остается золото (на него приходится 76% вложений), а на втором месте уверенно держится серебро.

  • Микрофинансовым организациям с 1 июля запретили навязывать услуги и машинально проставлять галочки согласия за клиента. Теперь кредиторы обязаны честно раскрывать все условия займа, чтобы люди четко понимали свои риски и не переплачивали за скрытые подписки или страховки.

  • С 1 января 2027 года в банках появятся целевые жилищные вклады. На срок от трех лет там можно будет копить деньги для покупки квартиры, строительства дома или оплаты первоначального взноса по ипотеке. Главный плюс — государство застрахует такие сбережения на повышенную сумму до 10 млн рублей.

  • Правительство уточнило правила уплаты налога при обмене квартирами или домами. Если обмен носит бытовой, а не коммерческий характер, то налогом теперь будет облагаться просто разница между кадастровой стоимостью двух объектов и возможная денежная доплата одного из собственников.

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