Новые ипотечные каникулы, ажиотаж в обменниках и реальная доходность на бирже. Главное про деньги за неделю

Госдума приняла закон, который дает родителям право на долгую отсрочку по ипотеке.

Если в семье рождается или усыновляется второй и последующий ребенок, не платить по кредиту можно до полутора лет (обычно каникупы дают только на полгода). Но главное новшество — больше не придется доказывать банкам падение доходов.

Как объясняют депутаты, льготу одобряли только при документально подтвержденном снижении зарплаты. При этом формально доходы семьи могли оставаться прежними, а вот расходы с появлением малыша всегда резко растут.

Теперь рождение ребенка признали особым обстоятельством, а бюрократию свели к минимуму — в банк достаточно принести свидетельство о рождении.