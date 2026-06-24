Стало известно о планах запретить рекламу криптовалют

На ПМЮФ объявили о возможном запрете рекламы криптовалют в России

Согласно планам властей, о которых рассказал на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в России будет запрещена реклама криптовалют, но организации смогут информировать, что задействованы на этом рынке. Слова депутата приводит Frank Media.

«Мы меняем законодательство, связанное с рекламой. Мы запрещаем рекламирование криптовалют, но при этом даем возможность организациям, которые работают на этом рынке, говорить о том, что они работают на этом рынке», — сказал, в частности, парламентарий.

В апреле стало известно, что правительство внесло в Госдуму законопроект о криптовалютах, принятие которого потребует от посредников, бирж, брокеров и криптообменников получения лицензий в Центробанке и соответствия ряду требований, в том числе касающихся капитала. Только через таких посредников гражданам будет разрешено проводить криптовалютные операции.

На фоне этого в ЦБ уточнили, что регулятор по-прежнему считает криптовалюты высокорисковым активом, но рынок достиг тех масштабов, когда пора говорить о введении регулирования. По словам директора департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерины Лозгачевой, такой подход «не меняет характер самого актива», но при этом криптосфере нужно, чтобы посредники, которые работают на рынке, понимали, что находятся в правовом поле, а потребители, инвесторы, в зависимости от их целей, знали, к кому обратиться, чтобы получить услугу, связанную с криптовалютами.

Ранее замглавы Минфина Иван Чебесков оценил ежедневный оборот операций с криптовалютами в России примерно в 50 миллиардов рублей.