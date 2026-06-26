Резюме захотели обезличить, работники 40+ стали лучшими, а хироманты остались без клиентов. Главное о рынке труда за неделю
Рабочих рук все еще не хватает: где и почему
Сферы с наибольшей потребностью в кадрах определили в Минтруде. По словам главы ведомства Антона Котякова, особенно заметно рабочих рук не хватает в следующих отраслях:
- обрабатывающие производства;
- здравоохранение;
- социальное обслуживание;
- образование.
Министр убежден, что этот дефицит — не результат именно 2026 года.
По большому счету тот дефицит, который сегодня сформирован, он был сформирован в предыдущие периоды и создал существенный перекос в программах контрольных цифр приема на образовательных мероприятиях, то есть мы серьезно просели в предыдущие периоды.
В целом российская экономика нуждается в миллионах новых работников. По словам Котякова, к 2032 году ей понадобится 12 млн человек — или 1,7 млн в год.
Тем временем аналитики оценили нехватку кадров в рабочих профессиях. В исследовании «Работы.ру» и «СберПодбора» профессиями с наиболее заметным кадровым голодом назвали:
- электриков и разнорабочих (их выделили по 21% опрошенных представителей бизнеса);
- слесарей — 19%;
- продавцов — 17%;
- уборщиков — 15%;
- водителей, грузчики и сантехники — по 13%;
- строителей — 11%.
Основные причины дефицита рабочей силы участники исследования связывают с качеством предложения, то есть непосредственно с соискателями и их требованиями.
Чаще всего назывались нехватка специалистов с нужным образованием (54%) и не соответствующие ожидания кандидатов зарплаты (52%). В число возможных причин также вошли непривлекательные условия труда (28%) и недостаточно престижный статус профессий (26%).
Ждать перелома тренда не стоит: ситуация со специалистами рабочих профессий в ближайшее время вряд ли улучшится, считают эксперты.
Конкуренция за соискателей только растет: многие переходят в более выгодные профессии, и тех, кто готов работать на прежних условиях, не хватает. В ближайшее время проблема может усугубиться из‑за сокращения трудоспособного населения и оттока мигрантов, поэтому бизнесу нужно внедрять дополнительные системы поощрения.
Привлечь нужные кадры способна достойная зарплата и ее регулярная индексация, убежден эксперт. Не меньшую пользу окажут гибкий график, премии и расширенный социальный пакет.
Россиянам назвали способы гарантированно остаться без работы в 2026 году
Сопротивление переменам и отсутствие интереса к бизнесу вошли в топ-10 способов наверняка остаться без работы в 2026 году. Вредные советы для «Теперь вы знаете» собрала руководитель направления обучения и развития персонала, карьерный коуч и психолог Анна Бычкова.
Вот что еще она включила в список:
- нежелание учиться новому;
- регулярные напоминания о собственной незаменимости;
- убеждение «результаты говорят сами за себя»;
- жалобы без предложений что-то изменить;
- отказ от обратной связи;
- работа четко по должностной инструкции без исключений;
- акцент на выслугу лет, а не на реальные результаты;
- уход от обсуждения карьерных планов.
В 2026 году, когда рынок труда штормит, а наем во многих сферах заморозился, достаточно выполнить пару пунктов, чтобы остаться без места. Подробнее о том, как это может выглядеть на практике, можно почитать здесь.
Работникам захотели всячески облегчить жизнь: что нового предлагают в Госдуме
Участникам СВО придумали квоты на трудоустройство в госорганах. С таким предложением выступил депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Кузнецов, который подготовил соответствующий законопроект.
По задумке парламентария, квота на трудоустройство в государственных организациях и органах местного самоуправления для участников специальной военной операции должна составлять 1% от общей численности работников. Но это не предел — работодатели могли бы ее увеличивать, придерживаясь рекомендаций Минтруда.
Законопроект предполагает еще одно послабление — участники СВО должны будут получать должности вне конкурса.
Мне очевидно, что среди наших ветеранов — люди с необходимым стране уникальным опытом, ответственностью и моральным авторитетом.<…> Это не льгота — это признание прав на участие в формировании будущего России.
Работников захотели освободить от расходов на суды с работодателем. Действующие нормы допускают разночтения: где-то суды освобождают от таких расходов только, если работник выиграл дело, а где-то — без оглядки на вердикт.
Законопроект призван сделать ситуацию однозначной: льгота будет действовать вне зависимости от того, чем завершится рассмотрение.
В России предложили внедрить обезличенные резюме для борьбы с дискриминацией. Депутат Госдумы от «Новых люди» Ксения Горячева направила такое предложение министру труда и соцполитике Антону Котякову.
Парламентарий считает, что на практике работодатели нередко отдают предпочтение соискателям определенного пола.
И хотя это во многих случаях делается неосознанно, это все равно нарушает право на равный доступ к вакансиям и не согласуется с принципами честной конкуренции на рынке труда.
Поэтому стоит предусмотреть возможность скрытия пола, а также фото, имени, возраста и семейного положения в резюме, которые проходят первичную фильтрацию. Доступ к ним работодатель, по задумке Горячевой, должен получать уже после приглашения кандидата на следующий этап отбора.
ИИ стали бояться меньше, но он уже «убивает» профессии – самые неожиданные
Россияне стали реже бояться замены ИИ: растет число и абсолютных скептиков, и осторожных оптимистов. К такому выводу пришли аналитики SuperJob, сравнив результаты тематического опроса за 2025 и 2026 год.
Вот что ответили в этом году участники исследования:
- почти каждый четвертый (24%) уверен, что ИИ не сможет выполнять ни одну из их рабочих задач (год назад таких было только 18%);
- каждый пятый (19%) убежден, что ИИ сможет взять на себя не более 10% их рабочих задач (против 17% в 2025-м);
- столько же (20%) готовы отдать нейросетям от 11% до 25% задач (их доля не изменилась);
- еще 12% считают, что ИИ смог бы разобраться с 26–50% их дел (годом ранее таких было 17%);
- а 6% не сомневаются, что нейросети выполнили бы 51–75% их задач.
Тех, кто убежден в способности ИИ полностью (или почти целиком) взять на себя обязанности работника, совсем мало — всего несколько процентов. Их доля практически не меняется.
Однако отдельные профессии скоро смогут прочувствовать на себе замену ИИ — в том числе самые нестандартные. В ближайшие несколько лет без работы из-за систем искусственного интеллекта останутся хироманты. Как пишет Mash, нейросети справляются с предсказаниями по ладони не хуже эзотериков, так что спрос на их услуги уже упал на 70%.
Но работа с ИИ-агентами создает риски: сервисы собирают личную информацию о любителях предсказаний в отличие от людей.
Цифра недели: возраст самых продуктивных россиян
самым эффективным работникам в России
Такое мнение высказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Помимо того, работники 40+ еще и самые востребованные на отечественном рынке труда.
Другие открытия недели
Закон о такси увел свыше 5 млн водителей в тень. Из-за его высоких требований многие самозанятые таксисты предпочли работать в серой зоне, считает директор сервиса «Максим» Максим Шушарин.
Согласно закону, таксисты должны проходить регулярные технические и медицинские осмотры, иметь путевой лист и соблюдать правила по оформлению автомобиля. Многие водители считают такие требования избыточными. В Госдуме уже думают, как освободить от их соблюдения тех, кто только подрабатывает в сфере перевозок.
Работодатели стали чаще искать готовых к командировкам. За последние три года число таких вакансий стало больше на 28%, говорится в исследовании hh.ru и «Островка» (есть в распоряжении «Теперь вы знаете».
Наиболее активно ищут мобильных работников в:
- строительстве (свыше 9,5 тысячи вакансий);
- промышленности (еще 7,7 тысячи вакансий);
- IT (около 7 тысяч вакансий);
- и ретейле (порядка 6,9 тысячи).
Если говорить о специальностях, то безоговорочный лидер здесь — менеджер по продажам.
для менеджера по продажам включают командировки
Им заметно уступают водители (всего 5,4 тысячи) и сервисные инженеры (еще 3,1 тысячи вакансий).
Назван неожиданный маркер готовности к увольнению: пишущие «спс» вместо «спасибо» теряют работу чаще тех, кто не экономит буквы. К такому выводу пришли в компании «Стахановец».
«Спс» аналитики называют ранним симптомом дистанцирования — хотя человек еще работает в полную силу, он уже начинает экономить свои психологические ресурсы. За «спс» обычно следуют «ок» и «прив» (вместо «привет»), а за обеднением коммуникации — снижение общей продуктивности.