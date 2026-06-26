Саморазвитие и карьера
26 июня 2026, 16:00

Резюме захотели обезличить, работники 40+ стали лучшими, а хироманты остались без клиентов. Главное о рынке труда за неделю

Резюме захотели обезличить, работники 40+ стали лучшими, а хироманты остались без клиентов. Главное о рынке труда за неделю
В России сохраняется вездесущий дефицит кадров — особенно рабочих специальностей. На фоне нехватки сотрудников самыми эффективными становятся сотрудники среднего возраста — молодежи до них далеко. Тем временем в Госдуме придумали новые квоты для участников СВО и обезличенные резюме для борьбы с дискриминаций. А ИИ, кажется, уже лишил россиян одной нестандартной профессии. Собрали самые интересные новости рынка труда за неделю.

Рабочих рук все еще не хватает: где и почему

Сферы с наибольшей потребностью в кадрах определили в Минтруде. По словам главы ведомства Антона Котякова, особенно заметно рабочих рук не хватает в следующих отраслях:

  • обрабатывающие производства;
  • здравоохранение;
  • социальное обслуживание;
  • образование.

Министр убежден, что этот дефицит — не результат именно 2026 года.

По большому счету тот дефицит, который сегодня сформирован, он был сформирован в предыдущие периоды и создал существенный перекос в программах контрольных цифр приема на образовательных мероприятиях, то есть мы серьезно просели в предыдущие периоды.

Антон Котяков

В целом российская экономика нуждается в миллионах новых работников. По словам Котякова, к 2032 году ей понадобится 12 млн человек — или 1,7 млн в год.

Тем временем аналитики оценили нехватку кадров в рабочих профессиях. В исследовании «Работы.ру» и «СберПодбора» профессиями с наиболее заметным кадровым голодом назвали:

  • электриков и разнорабочих (их выделили по 21% опрошенных представителей бизнеса);
  • слесарей — 19%;
  • продавцов — 17%;
  • уборщиков — 15%;
  • водителей, грузчики и сантехники — по 13%;
  • строителей — 11%.

Основные причины дефицита рабочей силы участники исследования связывают с качеством предложения, то есть непосредственно с соискателями и их требованиями.

Чаще всего назывались нехватка специалистов с нужным образованием (54%) и не соответствующие ожидания кандидатов зарплаты (52%). В число возможных причин также вошли непривлекательные условия труда (28%) и недостаточно престижный статус профессий (26%).

Ждать перелома тренда не стоит: ситуация со специалистами рабочих профессий в ближайшее время вряд ли улучшится, считают эксперты.

Конкуренция за соискателей только растет: многие переходят в более выгодные профессии, и тех, кто готов работать на прежних условиях, не хватает. В ближайшее время проблема может усугубиться из‑за сокращения трудоспособного населения и оттока мигрантов, поэтому бизнесу нужно внедрять дополнительные системы поощрения.

Александр Ветерков, заместитель генерального директора «Работы.ру», операционный директор «СберПодбора»

Привлечь нужные кадры способна достойная зарплата и ее регулярная индексация, убежден эксперт. Не меньшую пользу окажут гибкий график, премии и расширенный социальный пакет.

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Россиянам назвали способы гарантированно остаться без работы в 2026 году

Сопротивление переменам и отсутствие интереса к бизнесу вошли в топ-10 способов наверняка остаться без работы в 2026 году. Вредные советы для «Теперь вы знаете» собрала руководитель направления обучения и развития персонала, карьерный коуч и психолог Анна Бычкова.

Вот что еще она включила в список:

  • нежелание учиться новому;
  • регулярные напоминания о собственной незаменимости;
  • убеждение «результаты говорят сами за себя»;
  • жалобы без предложений что-то изменить;
  • отказ от обратной связи;
  • работа четко по должностной инструкции без исключений;
  • акцент на выслугу лет, а не на реальные результаты;
  • уход от обсуждения карьерных планов.

В 2026 году, когда рынок труда штормит, а наем во многих сферах заморозился, достаточно выполнить пару пунктов, чтобы остаться без места. Подробнее о том, как это может выглядеть на практике, можно почитать здесь.

Работникам захотели всячески облегчить жизнь: что нового предлагают в Госдуме

Участникам СВО придумали квоты на трудоустройство в госорганах. С таким предложением выступил депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Кузнецов, который подготовил соответствующий законопроект.

По задумке парламентария, квота на трудоустройство в государственных организациях и органах местного самоуправления для участников специальной военной операции должна составлять 1% от общей численности работников. Но это не предел — работодатели могли бы ее увеличивать, придерживаясь рекомендаций Минтруда.

Законопроект предполагает еще одно послабление — участники СВО должны будут получать должности вне конкурса.

Мне очевидно, что среди наших ветеранов — люди с необходимым стране уникальным опытом, ответственностью и моральным авторитетом.<…> Это не льгота — это признание прав на участие в формировании будущего России.

Дмитрий Кузнецов

Работников захотели освободить от расходов на суды с работодателем. Действующие нормы допускают разночтения: где-то суды освобождают от таких расходов только, если работник выиграл дело, а где-то — без оглядки на вердикт.

Законопроект призван сделать ситуацию однозначной: льгота будет действовать вне зависимости от того, чем завершится рассмотрение.

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

В России предложили внедрить обезличенные резюме для борьбы с дискриминацией. Депутат Госдумы от «Новых люди» Ксения Горячева направила такое предложение министру труда и соцполитике Антону Котякову.

Парламентарий считает, что на практике работодатели нередко отдают предпочтение соискателям определенного пола.

И хотя это во многих случаях делается неосознанно, это все равно нарушает право на равный доступ к вакансиям и не согласуется с принципами честной конкуренции на рынке труда.

Поэтому стоит предусмотреть возможность скрытия пола, а также фото, имени, возраста и семейного положения в резюме, которые проходят первичную фильтрацию. Доступ к ним работодатель, по задумке Горячевой, должен получать уже после приглашения кандидата на следующий этап отбора.

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ИИ стали бояться меньше, но он уже «убивает» профессии – самые неожиданные

Россияне стали реже бояться замены ИИ: растет число и абсолютных скептиков, и осторожных оптимистов. К такому выводу пришли аналитики SuperJob, сравнив результаты тематического опроса за 2025 и 2026 год.

Вот что ответили в этом году участники исследования:

  • почти каждый четвертый (24%) уверен, что ИИ не сможет выполнять ни одну из их рабочих задач (год назад таких было только 18%);
  • каждый пятый (19%) убежден, что ИИ сможет взять на себя не более 10% их рабочих задач (против 17% в 2025-м);
  • столько же (20%) готовы отдать нейросетям от 11% до 25% задач (их доля не изменилась);
  • еще 12% считают, что ИИ смог бы разобраться с 26–50% их дел (годом ранее таких было 17%);
  • а 6% не сомневаются, что нейросети выполнили бы 51–75% их задач.

Тех, кто убежден в способности ИИ полностью (или почти целиком) взять на себя обязанности работника, совсем мало — всего несколько процентов. Их доля практически не меняется.

Однако отдельные профессии скоро смогут прочувствовать на себе замену ИИ — в том числе самые нестандартные. В ближайшие несколько лет без работы из-за систем искусственного интеллекта останутся хироманты. Как пишет Mash, нейросети справляются с предсказаниями по ладони не хуже эзотериков, так что спрос на их услуги уже упал на 70%.

Но работа с ИИ-агентами создает риски: сервисы собирают личную информацию о любителях предсказаний в отличие от людей.

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Цифра недели: возраст самых продуктивных россиян

40–45 лет

самым эффективным работникам в России

Такое мнение высказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Помимо того, работники 40+ еще и самые востребованные на отечественном рынке труда.

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Другие открытия недели

Закон о такси увел свыше 5 млн водителей в тень. Из-за его высоких требований многие самозанятые таксисты предпочли работать в серой зоне, считает директор сервиса «Максим» Максим Шушарин.

Согласно закону, таксисты должны проходить регулярные технические и медицинские осмотры, иметь путевой лист и соблюдать правила по оформлению автомобиля. Многие водители считают такие требования избыточными. В Госдуме уже думают, как освободить от их соблюдения тех, кто только подрабатывает в сфере перевозок.

Работодатели стали чаще искать готовых к командировкам. За последние три года число таких вакансий стало больше на 28%, говорится в исследовании hh.ru и «Островка» (есть в распоряжении «Теперь вы знаете».

Наиболее активно ищут мобильных работников в:

  • строительстве (свыше 9,5 тысячи вакансий);
  • промышленности (еще 7,7 тысячи вакансий);
  • IT (около 7 тысяч вакансий);
  • и ретейле (порядка 6,9 тысячи).

Если говорить о специальностях, то безоговорочный лидер здесь — менеджер по продажам.

Более 19 тысяч вакансий

для менеджера по продажам включают командировки

Им заметно уступают водители (всего 5,4 тысячи) и сервисные инженеры (еще 3,1 тысячи вакансий).

Назван неожиданный маркер готовности к увольнению: пишущие «спс» вместо «спасибо» теряют работу чаще тех, кто не экономит буквы. К такому выводу пришли в компании «Стахановец».

«Спс» аналитики называют ранним симптомом дистанцирования — хотя человек еще работает в полную силу, он уже начинает экономить свои психологические ресурсы. За «спс» обычно следуют «ок» и «прив» (вместо «привет»), а за обеднением коммуникации — снижение общей продуктивности.

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