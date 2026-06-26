Резюме захотели обезличить, работники 40+ стали лучшими, а хироманты остались без клиентов. Главное о рынке труда за неделю

В целом российская экономика нуждается в миллионах новых работников. По словам Котякова, к 2032 году ей понадобится 12 млн человек — или 1,7 млн в год.

Тем временем аналитики оценили нехватку кадров в рабочих профессиях . В исследовании «Работы.ру» и «СберПодбора» профессиями с наиболее заметным кадровым голодом назвали:

электриков и разнорабочих (их выделили по 21% опрошенных представителей бизнеса);

слесарей — 19%;

продавцов — 17%;

уборщиков — 15%;

водителей, грузчики и сантехники — по 13%;

строителей — 11%.

Основные причины дефицита рабочей силы участники исследования связывают с качеством предложения, то есть непосредственно с соискателями и их требованиями.

Чаще всего назывались нехватка специалистов с нужным образованием (54%) и не соответствующие ожидания кандидатов зарплаты (52%). В число возможных причин также вошли непривлекательные условия труда (28%) и недостаточно престижный статус профессий (26%).

Ждать перелома тренда не стоит: ситуация со специалистами рабочих профессий в ближайшее время вряд ли улучшится, считают эксперты.