Не запылились

В пятницу, 5 мая, выходит новый альбом вернувшихся к жизни классиков стиля шугейз — британской группы Slowdive. Это их первая пластинка после 22-летнего перерыва. «Лента.ру» вспоминает похожие случаи возрождения знаменитых коллективов после долгого, очень долгого молчания.

The Stone Roses

Легендарная группа манчестерской волны. Образовалась в 1983 году, распалась в 1996-м. При жизни выпустила всего два альбома. После расформирования команды ее фронтмен Йен Браун выпустил несколько замечательных сольных пластинок. Прошло 15 лет, и в 2011 году группа официально объявила о воссоединении. В Великобритании это событие отмечали чуть ли не как национальный праздник. В мае и июне 2016 года The Stone Roses выпустили синглы All For One и Beautiful Thing — первая новая музыка от группы за более чем 20-летний срок.

Dead Can Dance

В 2012 году величественная австралийская группа Dead Can Dance выпустила альбом Anastasis — первую пластинку за 16 лет. Брендан Перри и Лиза Джеррард собрали группу в 1981 году, а в 1998-м пришло время расставаться. В 2005 году они ненадолго воссоединились ради мирового турне, в ходе которого выступили и в России, где у этой группы особая слава. Реюнион 2011 года оказался более основательным. По крайней мере о новом расставании речи не идет, и Перри строит во Франции новую звукозаписывающую студию.

Видео: BabyloneLife / YouTube

The Stooges

Лихая группа Игги Попа, недавно отметившего 70-летний юбилей, образовалась в конце 1960-х, распалась в 1974-м — из-за отсутствия широкого признания. Игги Поп прославился как сольный артист, а его бывшие соратники жизнь вели довольно скромную, пили и зарабатывали подсобными работами. И только в 2003-м, когда никому уже не надо было объяснять, кто такие The Stooges и что они дали миру, группа воссоединилась почти в оригинальном составе — за вычетом умершего в 1975 году басиста Дэйва Александра. В 2007-м после 34-летнего перерыва вышел новый альбом группы The Weirdness, в 2013-м — Ready To Die. Название последнего не было пустой бравадой: к 2016 году из оригинальных участников группы в живых остались только Игги и гитарист Джеймс Вильямсон, и они объявили о конце The Stooges.

Видео: Soraj Music / YouTube

Black Sabbath

35 лет ушло у Оззи Осборна и других музыкантов Black Sabbath на то, чтобы не только заново наладить хорошие отношения, но и выпустить новый альбом. Оззи был уволен из группы за пьянство и наркоманию в 1979 году. Его место в группе в разные годы занимали далеко не последние люди — Ронни Джеймс Дио, Ян Гиллан, Гленн Хьюз — но многие поклонники после ухода Оззи потеряли к группе интерес. Оззи пару раз мирился и воссоединялся с товарищами, но только к 2013 году команда дозрела до полноценного студийного альбома «13», который стал и последним в ее истории. К слову сказать, в возрожденном составе Black Sabbath все-таки не хватало одного человека — барабанщика Билла Уорда. Музыкантам так и не удалось наладить адекватные отношения.

Queen

С Queen еще сложнее. Фронтмен группы Фредди Меркьюри умер в 1991 году, и хотя он и завещал своим друзьям продолжать дело без него, большинство фанатов не было готово к тому, что гитарист Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тейлор воспримут эти слова буквально. В 2004 году Тейлор и Мэй объединились с бывшим вокалистом Free и Bad Company и отправились в тур под маркой Queen + Paul Rodgers. Играли хиты группы и несколько песен Роджерса. Надо заметить, что басист Queen Джон Дикон не пришел в восторг от этой идеи и, что называется, воздержался. В 2005 году вышел единственный студийный альбом Queen и Роджерса The Cosmos Rocks. В последующие годы Мэй и Тейлор гастролировали по свету с выпускником телеконкурса American Idol Адамом Ламбертом в роли Меркьюри.

Видео: ericc mercado / YouTube

Pixies

Герои американской инди-музыки Pixies распались в 1993 году — как раз в то время, когда на сцену вышли группы, выросшие на их песнях: Nirvana и другие. В 2004-м фронтмен Фрэнк Блэк воссоединил группу, но новой музыки поклонникам Pixies пришлось ждать еще около 10 лет: в 2013-2014 годах группа выпустила три EP, материал которых был чуть позже объединен в альбом Indie Cindy (2014). Не дождавшись выхода этой пластинки, первой за 23 года, коллектив покинула басистка Ким Дил.

Видео: PixiesOfficialTV / YouTube

My Bloody Valentine

Между вторым и третьим альбомами британской группы My Bloody Valentine дистанция в 22 года. Пионеры шугейза, они стали культовой группой, записав всего две пластинки и распавшись в 1997 году. Спустя 10 лет музыканты начали размышлять о том, что неплохо было бы собраться вновь. Еще через несколько лет они записали альбом m b v, наследующий их эпической работе Loveless.

New York Dolls

Считается, что, насмотревшись в Америке на глэм-панк-группу New York Dolls, Малколм Макларен вернулся в Лондон и собрал там Sex Pistols. Сами New York Dolls на избыток внимания к себе пожаловаться не могли. Группа углубилась в наркотики и прекратила существование, выпустив напоследок альбом с говорящим названием Too Much Too Soon («Слишком много, слишком рано»). Уже в 2000-х, когда их воспели музыкальные журналисты новых поколений, Дэвид Йохансен и компания вернулись на сцену. Гитарист Джони Тандерс был к тому времени давно мертв. Спустя 32 года после второго альбома, в 2006-м, вышел третий — One Day It Will Please Us to Remember Even This. Затем группа выпустила еще пару и спокойно рассыпалась второй раз.

The Faces

The Faces, группа в которой начинали Род Стюарт и гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд, выпустила свой последний альбом в 1973 и вскоре распалась. Прошло 35 лет, и в сознании ее бывших участников созрела идея воссоединиться. Стюарту, правда, потребовалось еще лет семь, чтобы наконец решиться выйти на сцену со своими старыми друзьями. Пока он думал, The Faces давали концерты с вокалистом Simply Red Миком Хакнеллом. Место бас-гитариста вместо покойного Ронни Лейна занял сначала Билл Уайман (бывший басист The Rolling Stones), а затем Глен Мэтлок их Sex Pistols. Наконец в 2015 году подтянулся и Род Стюарт. Правда к этому времени умер бессменный клавишник группы Иен Маклэган.

Видео: art pics / YouTube

Swans

Swans стояли у истоков индастриала, хотя в итоге сформировали свой особый стиль, основанный на гипнотически-монотонном, ведущим, предположительно, к катарсису, повторении музыкальных фраз. В классических Swans было два полюса: мужской (Майкл Джира) и женский (Джарбо). Когда Джира восстановил группу после 15-летнего перерыва, Джарбо в ней уже не было, и ее явно не хватало. С повторно рожденными Swans Джира записал четыре альбома, и в этом году грозится распустить коллектив окончательно.

Видео: MercifulRelease / YouTube

Guns’n’Roses

Guns’n’Roses — особая история. Вроде группа никогда не распадалась, но долгое время ее единственным оригинальным участником был капризный фронтмен Эксл Роуз. Это можно было бы пережить, если бы Guns’n’Roses не были изначально компанией ярких музыкантов, а не безликим составом, аккомпанирующим Роузу. Гитаристы Слэш и Иззи Стрэдлин, Дафф Маккэган — все они покинули группу в середине 1990-х, оставшись с Роузом в отношениях той или иной степени напряженности. Роуз 13 лет работал над пластинкой Chinese Democracy, которая оказалась по сути его единоличным проектом. Взаимные подколы Слэша и Роуза были настолько острыми, что никакой надежды на воссоединение не было. Но случилось чудо, и в 2016 году Маккэган и Слэш снова играли в Guns’n’Roses. Стрэдлин предпочел не возвращаться.

Видео: concertkid / YouTube