Культура
 
Последние новости
Путин усомнился в интеллекте разжигателей внутриполитической борьбы в США
Названа минимальная стоимость поездки на Кубок конфедераций
Ходаковский сообщил о гибели четырех ополченцев из бригады «Беркут»
В сети обнаружена «мать всех утечек»
Депутат усомнился в возможности отказа от демонстрации распития спиртного по ТВ
Путин в шутку пожурил Лаврова за секреты
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
Популярные новости
Путин диагностировал развитие политической шизофрении в США
В сети обнаружена «мать всех утечек»
Российский президент отказался раскрыть содержание послания лидерам G7
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
В МГУ изучили органы маленьких размеров
В трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу попали шесть пуль из травматов
Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу

Не запылились

Артисты, которые вдруг вернулись спустя десятилетия

Перейти в «Мою Ленту»
Вокалистка Slowdive Рейчел Госвелл
Вокалистка Slowdive Рейчел Госвелл
Фото: Shutterstock / REX

В пятницу, 5 мая, выходит новый альбом вернувшихся к жизни классиков стиля шугейз — британской группы Slowdive. Это их первая пластинка после 22-летнего перерыва. «Лента.ру» вспоминает похожие случаи возрождения знаменитых коллективов после долгого, очень долгого молчания.

The Stone Roses

Легендарная группа манчестерской волны. Образовалась в 1983 году, распалась в 1996-м. При жизни выпустила всего два альбома. После расформирования команды ее фронтмен Йен Браун выпустил несколько замечательных сольных пластинок. Прошло 15 лет, и в 2011 году группа официально объявила о воссоединении. В Великобритании это событие отмечали чуть ли не как национальный праздник. В мае и июне 2016 года The Stone Roses выпустили синглы All For One и Beautiful Thing — первая новая музыка от группы за более чем 20-летний срок.

Dead Can Dance

В 2012 году величественная австралийская группа Dead Can Dance выпустила альбом Anastasis — первую пластинку за 16 лет. Брендан Перри и Лиза Джеррард собрали группу в 1981 году, а в 1998-м пришло время расставаться. В 2005 году они ненадолго воссоединились ради мирового турне, в ходе которого выступили и в России, где у этой группы особая слава. Реюнион 2011 года оказался более основательным. По крайней мере о новом расставании речи не идет, и Перри строит во Франции новую звукозаписывающую студию.

Видео: BabyloneLife / YouTube

The Stooges

Лихая группа Игги Попа, недавно отметившего 70-летний юбилей, образовалась в конце 1960-х, распалась в 1974-м — из-за отсутствия широкого признания. Игги Поп прославился как сольный артист, а его бывшие соратники жизнь вели довольно скромную, пили и зарабатывали подсобными работами. И только в 2003-м, когда никому уже не надо было объяснять, кто такие The Stooges и что они дали миру, группа воссоединилась почти в оригинальном составе — за вычетом умершего в 1975 году басиста Дэйва Александра. В 2007-м после 34-летнего перерыва вышел новый альбом группы The Weirdness, в 2013-м — Ready To Die. Название последнего не было пустой бравадой: к 2016 году из оригинальных участников группы в живых остались только Игги и гитарист Джеймс Вильямсон, и они объявили о конце The Stooges.

Видео: Soraj Music / YouTube

Black Sabbath

35 лет ушло у Оззи Осборна и других музыкантов Black Sabbath на то, чтобы не только заново наладить хорошие отношения, но и выпустить новый альбом. Оззи был уволен из группы за пьянство и наркоманию в 1979 году. Его место в группе в разные годы занимали далеко не последние люди — Ронни Джеймс Дио, Ян Гиллан, Гленн Хьюз — но многие поклонники после ухода Оззи потеряли к группе интерес. Оззи пару раз мирился и воссоединялся с товарищами, но только к 2013 году команда дозрела до полноценного студийного альбома «13», который стал и последним в ее истории. К слову сказать, в возрожденном составе Black Sabbath все-таки не хватало одного человека — барабанщика Билла Уорда. Музыкантам так и не удалось наладить адекватные отношения.

Queen

С Queen еще сложнее. Фронтмен группы Фредди Меркьюри умер в 1991 году, и хотя он и завещал своим друзьям продолжать дело без него, большинство фанатов не было готово к тому, что гитарист Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тейлор воспримут эти слова буквально. В 2004 году Тейлор и Мэй объединились с бывшим вокалистом Free и Bad Company и отправились в тур под маркой Queen + Paul Rodgers. Играли хиты группы и несколько песен Роджерса. Надо заметить, что басист Queen Джон Дикон не пришел в восторг от этой идеи и, что называется, воздержался. В 2005 году вышел единственный студийный альбом Queen и Роджерса The Cosmos Rocks. В последующие годы Мэй и Тейлор гастролировали по свету с выпускником телеконкурса American Idol Адамом Ламбертом в роли Меркьюри.

Видео: ericc mercado / YouTube

Pixies

Герои американской инди-музыки Pixies распались в 1993 году — как раз в то время, когда на сцену вышли группы, выросшие на их песнях: Nirvana и другие. В 2004-м фронтмен Фрэнк Блэк воссоединил группу, но новой музыки поклонникам Pixies пришлось ждать еще около 10 лет: в 2013-2014 годах группа выпустила три EP, материал которых был чуть позже объединен в альбом Indie Cindy (2014). Не дождавшись выхода этой пластинки, первой за 23 года, коллектив покинула басистка Ким Дил.

Видео: PixiesOfficialTV / YouTube

My Bloody Valentine

Между вторым и третьим альбомами британской группы My Bloody Valentine дистанция в 22 года. Пионеры шугейза, они стали культовой группой, записав всего две пластинки и распавшись в 1997 году. Спустя 10 лет музыканты начали размышлять о том, что неплохо было бы собраться вновь. Еще через несколько лет они записали альбом m b v, наследующий их эпической работе Loveless.

New York Dolls

Считается, что, насмотревшись в Америке на глэм-панк-группу New York Dolls, Малколм Макларен вернулся в Лондон и собрал там Sex Pistols. Сами New York Dolls на избыток внимания к себе пожаловаться не могли. Группа углубилась в наркотики и прекратила существование, выпустив напоследок альбом с говорящим названием Too Much Too Soon («Слишком много, слишком рано»). Уже в 2000-х, когда их воспели музыкальные журналисты новых поколений, Дэвид Йохансен и компания вернулись на сцену. Гитарист Джони Тандерс был к тому времени давно мертв. Спустя 32 года после второго альбома, в 2006-м, вышел третий — One Day It Will Please Us to Remember Even This. Затем группа выпустила еще пару и спокойно рассыпалась второй раз.

The Faces

The Faces, группа в которой начинали Род Стюарт и гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд, выпустила свой последний альбом в 1973 и вскоре распалась. Прошло 35 лет, и в сознании ее бывших участников созрела идея воссоединиться. Стюарту, правда, потребовалось еще лет семь, чтобы наконец решиться выйти на сцену со своими старыми друзьями. Пока он думал, The Faces давали концерты с вокалистом Simply Red Миком Хакнеллом. Место бас-гитариста вместо покойного Ронни Лейна занял сначала Билл Уайман (бывший басист The Rolling Stones), а затем Глен Мэтлок их Sex Pistols. Наконец в 2015 году подтянулся и Род Стюарт. Правда к этому времени умер бессменный клавишник группы Иен Маклэган.

Видео: art pics / YouTube

Swans

Swans стояли у истоков индастриала, хотя в итоге сформировали свой особый стиль, основанный на гипнотически-монотонном, ведущим, предположительно, к катарсису, повторении музыкальных фраз. В классических Swans было два полюса: мужской (Майкл Джира) и женский (Джарбо). Когда Джира восстановил группу после 15-летнего перерыва, Джарбо в ней уже не было, и ее явно не хватало. С повторно рожденными Swans Джира записал четыре альбома, и в этом году грозится распустить коллектив окончательно.

Видео: MercifulRelease / YouTube

Guns’n’Roses

Guns’n’Roses — особая история. Вроде группа никогда не распадалась, но долгое время ее единственным оригинальным участником был капризный фронтмен Эксл Роуз. Это можно было бы пережить, если бы Guns’n’Roses не были изначально компанией ярких музыкантов, а не безликим составом, аккомпанирующим Роузу. Гитаристы Слэш и Иззи Стрэдлин, Дафф Маккэган — все они покинули группу в середине 1990-х, оставшись с Роузом в отношениях той или иной степени напряженности. Роуз 13 лет работал над пластинкой Chinese Democracy, которая оказалась по сути его единоличным проектом. Взаимные подколы Слэша и Роуза были настолько острыми, что никакой надежды на воссоединение не было. Но случилось чудо, и в 2016 году Маккэган и Слэш снова играли в Guns’n’Roses. Стрэдлин предпочел не возвращаться.

Видео: concertkid / YouTube


Александр Зайцев

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Культура
 — 
09:56 Сегодня
Сергей Сапожников «Танец»

Русская утопия

Российские художники на 57-й Венецианской биеннале
13:51 Сегодня

Мединский призвал защитить российские фильмы от Голливуда

14:31 Сегодня

Группа Dälek отменила остаток тура из-за депрессии российского организатора

13:08 Сегодня

Сериал «Молодой Папа» получит продолжение

Культура
 — 
00:10 16 мая 2017

Где ни слез, ни горя нет

Как Ленина покрасили в синий цвет и назначили директором цирка
12:31 Сегодня

Роберт Паттинсон стал грабителем банка в трейлере «Хорошего времени»

06:42 Сегодня

Майкл Мур снимет фильм «Фаренгейт 11/9» о Трампе

11:12 Сегодня

Картина Малевича стала самым дорогим лотом торгов Sotheby's в Нью-Йорке

Культура
 — 
08:50 11 мая 2017

«Чертовы бои на мечах мы снимали по 12 часов в день»

Чарли Ханнэм о «Мече короля Артура» Гая Ричи и плодах целеустремленной жизни
09:40 Сегодня

Джамала прокомментировала провал Украины на «Евровидении»

18:42 16 мая 2017

Кобзон прокомментировал решение Порошенко лишить его званий

19:06 16 мая 2017

Российские режиссеры из списка Forbes назвали подсчеты журнала некорректными

Россия
Бойцы, штурмовавшие Рейхстаг. 2 мая 1945 годаВойна окончена, всем спасибо
Почему советская власть не спешила воздать должное ветеранам
Путин усомнился в интеллекте разжигателей внутриполитической борьбы в США
Из-под земли достанут
Монолог кладоискателя о нелегкой доле копателя в России
Петр Лидов-Петровский: Учи УК смолоду
Зачем Следственному комитету своя детско-юношеская организация
Путин в шутку пожурил Лаврова за секреты
При падении легкомоторного самолета под Пензой погиб пилот
Российский президент отказался раскрыть содержание послания лидерам G7
Все материалы
Мир
Нарендра МодиШелковые путы
Индийский слон не влез в китайский пояс
An opposition activist hurls back at riot police a tear gas canister during clashes ensuing a protest against President Nicolas Maduro, in Caracas on May 8, 2017. Venezuela's opposition mobilized Monday in fresh street protests against President Nicolas Maduro's efforts to reform the constitution in a deadly political crisis. Supporters of the opposition Democratic Unity Roundtable (MUD) gathered in eastern Caracas to march to the education ministry under the slogan ''No to the dictatorship. «Дерьмолотов» против Мадуро
Чем грозит властям Венесуэлы новая волна протестов
German Bundeswehr army soldiers demonstrate their skills at Kaserne Hochstaufen (mountain infantry military barracks) in Bad Reichenhall, southern GermanyСвастика над бундесвером
Министр обороны и канцлер ФРГ оказались под ударом из-за неонацистов в армии
Китайских владельцев беспилотников обяжут зарегистрироваться
В Центральноафриканской республике обнаружены тела 115 убитых мирных жителей
В Колумбии бюджетники потребовали повышения зарплаты
Больной человек Евразии
Кризис ЕС: что происходит и чего ждать дальше
Все материалы
Бывший СССР
Правые солдаты
Почему украинских националистов ждут суды Линча
Детская писательница обрадовалась заметной украинизации Киева
Human Rights Watch потребовала от Порошенко снять блокировку российских сайтов
Депутат Рады пожелал расстреливать людей из-за георгиевской ленты
Курившего в общественном месте мужчину убили ударом кулака в Киеве
Одесситам собрались навсегда отключить горячую воду
Киев отказался возвращать Донбасс силой
Все материалы
Финансы
Максим Орешкин и Эльвира НабиуллинаУпали в цель
Банк России выполнил обещание по снижению инфляции
Из России за 15 месяцев незаконно вывели 326 миллиардов рублей
Банк России поднял евро к 63 рублям
Медведев поведал о сократившемся почти в два раза импорте продовольствия
В России зафиксирован рост долговой нагрузки у работников всех сфер экономики
Медведев счел размер МРОТ запредельно низким
Россияне стали активнее пользоваться кредитками
Все материалы
Бизнес
Выехал из спячки
Итоги первого квартала 2017 года для российского авторынка
Поговори с Клиентом
Стартап — как сплав по горной реке
Денис Журавский: «Лакмусовая бумажка» экономики
Изменение инвестклимата в России можно изучать по локализации новых производств
Компания «Русский экспорт» откроет российский павильон на платформе Alibaba
В Гонконге за три миллиарда долларов продали самый дорогой в мире участок земли
Топ-менеджеры Volkswagen стали фигурантами уголовного дела
Компания украинского бизнесмена приобрела водочный завод в России
Все материалы
Силовые структуры
Прощай, калашников, здравствуй, калашников
До конца года российские военные выберут новый автомат
Сила доли
Почему банда бывшего милиционера выживала москвичей из их квартир
Какой будет третья мировая
Писатели-фантасты — о возможном облике войны
Автожулики вымогали деньги под предлогом ремонта разбитых в ДТП элитных часов
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
На Урале банде Тропиканки вынесен приговор за убийства односельчан
ФСБ добавила обвинение главе управления собственной безопасности СКР Максименко
Все материалы
Наука и техника
Двигатель РД-180 на испытательном стенде в Космическом центре имени Джорджа Маршалла (Алабама)Испытание огнем
США испытали двигатели на замену российским РД-180
«В этом мы пока лидеры»
Как российские химики научились лучше всех в мире прогнозировать новые материалы
Не подавятся
Раскрыта загадка появления хищных растений
НАСА показало видео вращающейся Цереры
Земные бактерии выдержали гигантские давления
СМИ узнали о планах Apple выпустить три новые модели ноутбуков
Найдена новая причина заболеваний зубов
Все материалы
Спорт
Мария Шарапова«Она могла обманывать нас всех 10 лет»
Почему Марию Шарапову не пригласили на «Ролан Гаррос»
«Лучшим у США было шестое звено. Судейское»
Как в сети отреагировали на поражение сборной России в матче ЧМ с американцами
В трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу попали шесть пуль из травматов
В Госдуме предложили ввести налог на вложения в иностранные спортивные команды
Федун рассказал о посвященных чемпионству «Спартака» мероприятиях
Вице-губернатор Петербурга назвал строительство «Крестовского» подвигом
Вратарь сборной Латвии по хоккею извинился за слова о ненависти к России
Все материалы
Культура
Люди плакатной внешности
Лучшие постеры Каннского фестиваля за 70 лет
Сквозь замочную скважину
Принцип «секс продается лучше всего» в снимках Хельмута Ньютона и его друзей
Сергей Сапожников «Танец»Русская утопия
Российские художники на 57-й Венецианской биеннале
Мединский призвал защитить российские фильмы от Голливуда
Сериал «Молодой Папа» получит продолжение
Роберт Паттинсон стал грабителем банка в трейлере «Хорошего времени»
Картина Малевича стала самым дорогим лотом торгов Sotheby's в Нью-Йорке
Все материалы
Интернет и СМИ
Время осваивать Tor
Порошенко запретил российские соцсети, и украинцам это не нравится
Остановившая пулю снайпера ИГ камера спасла жизнь журналисту
Претендент на РБК задумал объединить холдинг с «Комсомольской правдой» и Metro
«"ВКонтакте" для русских»
Как украинцы отреагировали на запрет российских социальных сетей
«Через неделю я наточу нож, и джихад выйдет за рамки закона»
Зачем религиозные активисты охотятся на атеистов, шутников и «гомофашистов»
На Украине оценили блокировку российских сайтов в миллиард долларов
Ведущий «Би-би-си» случайно потрогал женщину за грудь в прямом эфире
Все материалы
Ценности
Брак у ворот
Найдены главные причины устраивать свадьбу
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
В московских ЗАГСах продолжат женить в рваных джинсах и шортах
В Виндзорском замке устроили фестиваль Jaguar
Японский дизайнер одела толстушек в форму Сейлор Мун
Lancome предложил женщинам пахнуть «букетом весны»
Самые дорогие в мире серьги продали за 57 миллионов долларов
Все материалы
Путешествия
Зато не на улице
Самое дешевое российское жилье на Airbnb
Armenia South Caucasus Caucasus Eurasia Hyusisayin Poghota Yerevan architecture city downtown pedestrian shopping streetАрмянское радио рекомендует
Почему Армения становится все более привлекательной для российских туристов
Названа минимальная стоимость поездки на Кубок конфедераций
В России отказались усилить безопасность полетов после предупреждений о теракте
The Independent назвала самые негостеприимные места в мире
Бразильский лоукостер разрешил использовать селфи вместо паспорта
В России предложили создать министерство туризма
Все материалы
Из жизни
Харам и фуэте
Оскорбляя чувства верующих: кто рискует танцевать балет в Египте?
Джентльмены удачи
Три истории побегов из тюрьмы, требовавших подготовки и удивительного везения
Men walks by near the advertisement in Seoul, South Korea. Friday, Nov. 19, 2010. «Тут тебя ненавидят сразу»
История россиянки, поселившейся в Южной Корее
Maserati натерли щенком
На американку подали в суд за увлеченность смартфоном на свидании
Модель из Новой Зеландии съела килограммовый буррито за полторы минуты
Японская принцесса отречется от титула и выйдет замуж за простолюдина
Все материалы
Божий дар с яичницей
Тест-драйв Cadillac XT5 и Mercedes-AMG GLE 43
Роскошь и безумие автомобилей 1980-х
Интерьеры машин из прошлого века, в которых было вообще все
#чозаблогер
Тест: угадай автоблогера
10 марок с самыми крупными выплатами по Каско
Самые убыточные автомобильные марки
BMW M5 получит полный привод и восьмиступенчатый «автомат»
Появились фотографии нового российского Kia Rio
Медведь забрался в «Хонду», закрыл дверь и побибикал
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы