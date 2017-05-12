Спорт
 
Последние новости
Путин усомнился в интеллекте разжигателей внутриполитической борьбы в США
Названа минимальная стоимость поездки на Кубок конфедераций
Ходаковский сообщил о гибели четырех ополченцев из бригады «Беркут»
В сети обнаружена «мать всех утечек»
Депутат усомнился в возможности отказа от демонстрации распития спиртного по ТВ
Путин в шутку пожурил Лаврова за секреты
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
Популярные новости
Путин диагностировал развитие политической шизофрении в США
В сети обнаружена «мать всех утечек»
Российский президент отказался раскрыть содержание послания лидерам G7
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
В МГУ изучили органы маленьких размеров
В трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу попали шесть пуль из травматов
Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу

«Доклад Макларена притормозил нашу дорогу в МОК»

Вице-президент ФИАС о политике, мешающей самбо попасть в олимпийскую семью

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Самбо уже не первый год стучится в закрытые Международным олимпийским комитетом (МОК) двери. С одной стороны, все требования, предъявляемые чиновниками МОК, Международной федерацией самбо (ФИАС) уже давно выполнены, но всякий раз конгресс МОК при обсуждении очередной повестки дня игнорирует заявку самбистов. По словам вице-президента ФИАС Далила Скалли, доклад канадца Стива Макларена помешал самбо быть представленным в Токио уже в 2020 году. Тем не менее настроения в ФИАС вполне оптимистичные, и, как полагает Скалли, уже в этом году этот вид спорта может быть включено в программу Игр-2024.

«Лента.ру»: Далил, на минувшем чемпионате Африки, который прошел в минувшие выходные на Сейшелах, Международная федерация самбо) пошла на эксперимент — уменьшила количество весовых категорий в программе соревнований. Этот шаг — очередной стук в закрытую дверь олимпийской семьи?

Скалли: И да и нет. На минувшем чемпионате Африки мы уменьшили количество весовых категорий с практической целью: Сейшелы для много стран-участниц довольно далеко расположены, поэтому не все имели возможность прислать на турнир достаточное количество спортсменов. Те же марокканцы, например, из интересов экономии прилетели всего на два дня. Учитывая географический фактор и экономический, мы уменьшили количество весовых категорий.

Так совпало, что на последнем заседании Исполнительного комитета ФИАС мы снова обсуждали вопрос нашего затянувшегося признания Международным олимпийским комитетом. Одной из очередных превентивных мер мы рассматривали изменения в регламенте: все-таки у того же дзюдо семь весовых категорий в программе, а в спортивном и боевом самбо — по девять в каждом. Плюс еще девять категорий — девушки. Получается очень большая команда, что непрактично, прежде всего. Первыми соревнованиями, где мы опробовали новую модель, стал чемпионат Африки. Считаю, эксперимент удался. На турнире мы выставили по шесть категорий и в боевом, и в спортивном самбо. Еще в трех весах состязались женщины.

Тем не менее, пока МОК не торопится открывать двери. Во всяком случае, в программу Игр 2020 года самбо снова не попало. Какие шансы, наконец, этому виду спорту быть представленным на Олимпиаде 2024 года?

ФИАС подала заявку в МОК, и она была принята. За последние годы мы учли все замечания международных чиновников: мы даже отдельно внесли изменения в регламент, уменьшив для удобства время схваток. Совсем недавно нас попросили включить представительницу слабого пола в состав исполнительного комитета. Мы пошли и на этот шаг. Так что все требования МОК для попадания в олимпийскую семью мы учли с лихвой. И все шло к этому, пока в России не случилась неприятная ситуация, связанная с допингом. Доклад Макларена сильно ударил по нашей заявке.

Глупо отрицать, но политика незримо присутствует в спорте. Самбо негласно считается российским видом спорта, хотя это не совсем правильно. В нашу дружную самбистскую семью входит почти 120 стран. В последнее время самбо привлекает внимание молодежи даже больше, чем дзюдо, где изменения в правилах привели к заметному падению интереса. Даже я, в прошлом дзюдоист, сейчас не получаю никакого удовольствия от посещения соревнований по данному виду спорта. Самбо куда более демократично и многогранно: оно делает упор и на технику, и на физику. Кроме того, оно позволяет молодежи выплеснуть лишнюю энергию, агрессию. Так что с точки зрения зрелищности, самбо вне конкуренции.

И какие шаги ФИАС предпринимает, чтобы изменить мнение чиновников МОК?

Мы работаем аккуратно и осторожно. Конечно, странно, что чиновники МОК руководствуются стереотипами, замедляя развитие самбо в мире. В той же Африке, например, или в ряде европейских стран, самбо получит дополнительный толчок к развитию после попадания в олимпийскую семью, ведь без этого наш вид спорта в ряде стран лишен государственной поддержки, которая возможна только у олимпийских видов, а с финансами не у всех так же здорово, как у России. Той же Франции, Испании, да и всей Африке удовлетворение заявки необходимо как глоток свежего воздуха.

В Африке очень много бедных стран. Пальцев одной руки хватит, чтобы перечислить тех спортсменов, кто получает хоть какую-то поддержку. Например, на минувший чемпионат Африки ФИАС привез некоторых самбистов за свой счет. Это еще нам повезло, что в 2009 году к руководству ФИАС пришел Василий Борисович Шестаков. Вместе с ним в наш вид спорта пришла очень серьезная поддержка со стороны российской компании «Роснефть». Но даже помощи такого гиганта нам все равно не хватает. Поэтому мы очень надеемся, что после нашей недавней заявки МОК все-таки даст самбо зеленый свет.

Вы затронули тему допинга и, в частности, упомянули доклад канадского юриста Стива Макларена. Как обстоят дела с этой мировой спортивной проблемой в самбо? Как ФИАС взаимодействует со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), особенно учитывая критику этого органа международными организациями?

Конечно, мы сотрудничаем с WADA, хотя в самбо проблем с допингом практически нет. Рассуждая же о череде скандалов, главным фигурантом в которых оказались российские спортсмены, не могу не отметить, что WADA слишком субъективна, мягко говоря, за что абсолютно объективно критикуется чиновниками многих федераций. Сотрудники WADA в последнее время учитывают сугубо односторонние интересы, что приводит к нарастанию недовольства в мировом спортивном сообществе. Если и дальше так дела пойдут, мир увидит истинное лицо WADA, но будет уже поздно.

На данный момент я отношу себя к числу тех, кто требует реструктуризации этого органа. На мой взгляд, в состав WADA должны входить представители всех национальностей, менталитетов, чтобы не было перекоса в одну, и очень известную, сторону. В таком случае можно удерживать баланс и быть более объективными. В том же докладе Макларена звучит заказной подтекст, а его расследование — чистой воды политика. Вадовские чиновники никак не могли найти методы воздействия на Россию — и вот нашли. Я против допинга в любом его проявлении, но я также против беспочвенных обвинений, которые выдвигаются сейчас.

Кстати, в последнее время нещадно критикуется не только WADA, но и МОК. Вы согласны, что международные спортивные чиновники также не всегда объективны?

Скажу так: когда я был молод и сам выходил на татами, все было иначе. Коммерциализация убивает спорт. В наше время спортсмен, получавший деньги за свою деятельность, не мог принимать участие в олимпийских играх. Сейчас же все тренируются, едут на состязания только ради заработка, а не ради соревновательного духа. Сейчас это главная цель спортсмена. Тот дух олимпийских игр, возрожденных когда-то Пьером де Кубертеном, ушел со спортивной сцены. Сейчас поговаривают о создании альтернатив Олимпиаде, но эта мера чревата разделением мира на два лагеря. Конечно, нынешние события говорят нам о том, что нужно что-то менять, это очевидно, но действовать осторожно, с умом. Например, сейчас самое время включить самбо в олимпийскую программу. (Улыбается.)

Беседовал Артем Загуменнов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Спорт
 — 
13:30 Сегодня
Мария Шарапова

«Она могла обманывать нас всех 10 лет»

Почему Марию Шарапову не пригласили на «Ролан Гаррос»
14:30 Сегодня

В трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу попали шесть пуль из травматов

13:23 Сегодня

В Госдуме предложили ввести налог на вложения в иностранные спортивные команды

21:19 6 мая 2017

«Шахтер» стал 10-кратным чемпионом Украины по футболу

Спорт
 — 
00:02 Сегодня

«Лучшим у США было шестое звено. Судейское»

Как в сети отреагировали на поражение сборной России в матче ЧМ с американцами
12:46 Сегодня

Федун рассказал о посвященных чемпионству «Спартака» мероприятиях

12:12 Сегодня

Вице-губернатор Петербурга назвал строительство «Крестовского» подвигом

10:44 7 мая 2017

Анонсирован бой между Головкиным и Альваресом

Спорт
 — 
14:19 16 мая 2017
LAS VEGAS, NV - DECEMBER 30: (R-L) Amanda Nunes of Brazil punches Ronda Rousey in their UFC women's bantamweight championship bout during the UFC 207 event on December 30, 2016 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Christian Petersen/Getty Images)

Пришел, увидел, получил

Как бойцы ММА отправляются в нокауты на первых секундах
11:16 Сегодня

Вратарь сборной Латвии по хоккею извинился за слова о ненависти к России

10:20 Сегодня

Штангист перекрестился после удачной попытки на Исламиаде

12:39 7 мая 2017

СМИ анонсировали назначение Слуцкого главным тренером «Челси»

Россия
Бойцы, штурмовавшие Рейхстаг. 2 мая 1945 годаВойна окончена, всем спасибо
Почему советская власть не спешила воздать должное ветеранам
Путин усомнился в интеллекте разжигателей внутриполитической борьбы в США
Из-под земли достанут
Монолог кладоискателя о нелегкой доле копателя в России
Петр Лидов-Петровский: Учи УК смолоду
Зачем Следственному комитету своя детско-юношеская организация
Путин в шутку пожурил Лаврова за секреты
При падении легкомоторного самолета под Пензой погиб пилот
Российский президент отказался раскрыть содержание послания лидерам G7
Все материалы
Мир
Нарендра МодиШелковые путы
Индийский слон не влез в китайский пояс
An opposition activist hurls back at riot police a tear gas canister during clashes ensuing a protest against President Nicolas Maduro, in Caracas on May 8, 2017. Venezuela's opposition mobilized Monday in fresh street protests against President Nicolas Maduro's efforts to reform the constitution in a deadly political crisis. Supporters of the opposition Democratic Unity Roundtable (MUD) gathered in eastern Caracas to march to the education ministry under the slogan ''No to the dictatorship. «Дерьмолотов» против Мадуро
Чем грозит властям Венесуэлы новая волна протестов
German Bundeswehr army soldiers demonstrate their skills at Kaserne Hochstaufen (mountain infantry military barracks) in Bad Reichenhall, southern GermanyСвастика над бундесвером
Министр обороны и канцлер ФРГ оказались под ударом из-за неонацистов в армии
Китайских владельцев беспилотников обяжут зарегистрироваться
В Центральноафриканской республике обнаружены тела 115 убитых мирных жителей
В Колумбии бюджетники потребовали повышения зарплаты
Больной человек Евразии
Кризис ЕС: что происходит и чего ждать дальше
Все материалы
Бывший СССР
Правые солдаты
Почему украинских националистов ждут суды Линча
Детская писательница обрадовалась заметной украинизации Киева
Human Rights Watch потребовала от Порошенко снять блокировку российских сайтов
Депутат Рады пожелал расстреливать людей из-за георгиевской ленты
Курившего в общественном месте мужчину убили ударом кулака в Киеве
Одесситам собрались навсегда отключить горячую воду
Киев отказался возвращать Донбасс силой
Все материалы
Финансы
Максим Орешкин и Эльвира НабиуллинаУпали в цель
Банк России выполнил обещание по снижению инфляции
Из России за 15 месяцев незаконно вывели 326 миллиардов рублей
Банк России поднял евро к 63 рублям
Медведев поведал о сократившемся почти в два раза импорте продовольствия
В России зафиксирован рост долговой нагрузки у работников всех сфер экономики
Медведев счел размер МРОТ запредельно низким
Россияне стали активнее пользоваться кредитками
Все материалы
Бизнес
Выехал из спячки
Итоги первого квартала 2017 года для российского авторынка
Поговори с Клиентом
Стартап — как сплав по горной реке
Денис Журавский: «Лакмусовая бумажка» экономики
Изменение инвестклимата в России можно изучать по локализации новых производств
Компания «Русский экспорт» откроет российский павильон на платформе Alibaba
В Гонконге за три миллиарда долларов продали самый дорогой в мире участок земли
Топ-менеджеры Volkswagen стали фигурантами уголовного дела
Компания украинского бизнесмена приобрела водочный завод в России
Все материалы
Силовые структуры
Прощай, калашников, здравствуй, калашников
До конца года российские военные выберут новый автомат
Сила доли
Почему банда бывшего милиционера выживала москвичей из их квартир
Какой будет третья мировая
Писатели-фантасты — о возможном облике войны
Автожулики вымогали деньги под предлогом ремонта разбитых в ДТП элитных часов
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
На Урале банде Тропиканки вынесен приговор за убийства односельчан
ФСБ добавила обвинение главе управления собственной безопасности СКР Максименко
Все материалы
Наука и техника
Двигатель РД-180 на испытательном стенде в Космическом центре имени Джорджа Маршалла (Алабама)Испытание огнем
США испытали двигатели на замену российским РД-180
«В этом мы пока лидеры»
Как российские химики научились лучше всех в мире прогнозировать новые материалы
Не подавятся
Раскрыта загадка появления хищных растений
НАСА показало видео вращающейся Цереры
Земные бактерии выдержали гигантские давления
СМИ узнали о планах Apple выпустить три новые модели ноутбуков
Найдена новая причина заболеваний зубов
Все материалы
Спорт
Мария Шарапова«Она могла обманывать нас всех 10 лет»
Почему Марию Шарапову не пригласили на «Ролан Гаррос»
«Лучшим у США было шестое звено. Судейское»
Как в сети отреагировали на поражение сборной России в матче ЧМ с американцами
В трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу попали шесть пуль из травматов
В Госдуме предложили ввести налог на вложения в иностранные спортивные команды
Федун рассказал о посвященных чемпионству «Спартака» мероприятиях
Вице-губернатор Петербурга назвал строительство «Крестовского» подвигом
Вратарь сборной Латвии по хоккею извинился за слова о ненависти к России
Все материалы
Культура
Люди плакатной внешности
Лучшие постеры Каннского фестиваля за 70 лет
Сквозь замочную скважину
Принцип «секс продается лучше всего» в снимках Хельмута Ньютона и его друзей
Сергей Сапожников «Танец»Русская утопия
Российские художники на 57-й Венецианской биеннале
Мединский призвал защитить российские фильмы от Голливуда
Сериал «Молодой Папа» получит продолжение
Роберт Паттинсон стал грабителем банка в трейлере «Хорошего времени»
Картина Малевича стала самым дорогим лотом торгов Sotheby's в Нью-Йорке
Все материалы
Интернет и СМИ
Время осваивать Tor
Порошенко запретил российские соцсети, и украинцам это не нравится
Остановившая пулю снайпера ИГ камера спасла жизнь журналисту
Претендент на РБК задумал объединить холдинг с «Комсомольской правдой» и Metro
«"ВКонтакте" для русских»
Как украинцы отреагировали на запрет российских социальных сетей
«Через неделю я наточу нож, и джихад выйдет за рамки закона»
Зачем религиозные активисты охотятся на атеистов, шутников и «гомофашистов»
На Украине оценили блокировку российских сайтов в миллиард долларов
Ведущий «Би-би-си» случайно потрогал женщину за грудь в прямом эфире
Все материалы
Ценности
Брак у ворот
Найдены главные причины устраивать свадьбу
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
В московских ЗАГСах продолжат женить в рваных джинсах и шортах
В Виндзорском замке устроили фестиваль Jaguar
Японский дизайнер одела толстушек в форму Сейлор Мун
Lancome предложил женщинам пахнуть «букетом весны»
Самые дорогие в мире серьги продали за 57 миллионов долларов
Все материалы
Путешествия
Зато не на улице
Самое дешевое российское жилье на Airbnb
Armenia South Caucasus Caucasus Eurasia Hyusisayin Poghota Yerevan architecture city downtown pedestrian shopping streetАрмянское радио рекомендует
Почему Армения становится все более привлекательной для российских туристов
Названа минимальная стоимость поездки на Кубок конфедераций
В России отказались усилить безопасность полетов после предупреждений о теракте
The Independent назвала самые негостеприимные места в мире
Бразильский лоукостер разрешил использовать селфи вместо паспорта
В России предложили создать министерство туризма
Все материалы
Из жизни
Харам и фуэте
Оскорбляя чувства верующих: кто рискует танцевать балет в Египте?
Джентльмены удачи
Три истории побегов из тюрьмы, требовавших подготовки и удивительного везения
Men walks by near the advertisement in Seoul, South Korea. Friday, Nov. 19, 2010. «Тут тебя ненавидят сразу»
История россиянки, поселившейся в Южной Корее
Maserati натерли щенком
На американку подали в суд за увлеченность смартфоном на свидании
Модель из Новой Зеландии съела килограммовый буррито за полторы минуты
Японская принцесса отречется от титула и выйдет замуж за простолюдина
Все материалы
Божий дар с яичницей
Тест-драйв Cadillac XT5 и Mercedes-AMG GLE 43
Роскошь и безумие автомобилей 1980-х
Интерьеры машин из прошлого века, в которых было вообще все
#чозаблогер
Тест: угадай автоблогера
10 марок с самыми крупными выплатами по Каско
Самые убыточные автомобильные марки
BMW M5 получит полный привод и восьмиступенчатый «автомат»
Появились фотографии нового российского Kia Rio
Медведь забрался в «Хонду», закрыл дверь и побибикал
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы