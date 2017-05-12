«Доклад Макларена притормозил нашу дорогу в МОК»

Самбо уже не первый год стучится в закрытые Международным олимпийским комитетом (МОК) двери. С одной стороны, все требования, предъявляемые чиновниками МОК, Международной федерацией самбо (ФИАС) уже давно выполнены, но всякий раз конгресс МОК при обсуждении очередной повестки дня игнорирует заявку самбистов. По словам вице-президента ФИАС Далила Скалли, доклад канадца Стива Макларена помешал самбо быть представленным в Токио уже в 2020 году. Тем не менее настроения в ФИАС вполне оптимистичные, и, как полагает Скалли, уже в этом году этот вид спорта может быть включено в программу Игр-2024.

«Лента.ру»: Далил, на минувшем чемпионате Африки, который прошел в минувшие выходные на Сейшелах, Международная федерация самбо) пошла на эксперимент — уменьшила количество весовых категорий в программе соревнований. Этот шаг — очередной стук в закрытую дверь олимпийской семьи?

Скалли: И да и нет. На минувшем чемпионате Африки мы уменьшили количество весовых категорий с практической целью: Сейшелы для много стран-участниц довольно далеко расположены, поэтому не все имели возможность прислать на турнир достаточное количество спортсменов. Те же марокканцы, например, из интересов экономии прилетели всего на два дня. Учитывая географический фактор и экономический, мы уменьшили количество весовых категорий.

Так совпало, что на последнем заседании Исполнительного комитета ФИАС мы снова обсуждали вопрос нашего затянувшегося признания Международным олимпийским комитетом. Одной из очередных превентивных мер мы рассматривали изменения в регламенте: все-таки у того же дзюдо семь весовых категорий в программе, а в спортивном и боевом самбо — по девять в каждом. Плюс еще девять категорий — девушки. Получается очень большая команда, что непрактично, прежде всего. Первыми соревнованиями, где мы опробовали новую модель, стал чемпионат Африки. Считаю, эксперимент удался. На турнире мы выставили по шесть категорий и в боевом, и в спортивном самбо. Еще в трех весах состязались женщины.

Далил Скалли Министерство юстиции Украины

Тем не менее, пока МОК не торопится открывать двери. Во всяком случае, в программу Игр 2020 года самбо снова не попало. Какие шансы, наконец, этому виду спорту быть представленным на Олимпиаде 2024 года?

ФИАС подала заявку в МОК, и она была принята. За последние годы мы учли все замечания международных чиновников: мы даже отдельно внесли изменения в регламент, уменьшив для удобства время схваток. Совсем недавно нас попросили включить представительницу слабого пола в состав исполнительного комитета. Мы пошли и на этот шаг. Так что все требования МОК для попадания в олимпийскую семью мы учли с лихвой. И все шло к этому, пока в России не случилась неприятная ситуация, связанная с допингом. Доклад Макларена сильно ударил по нашей заявке.

Глупо отрицать, но политика незримо присутствует в спорте. Самбо негласно считается российским видом спорта, хотя это не совсем правильно. В нашу дружную самбистскую семью входит почти 120 стран. В последнее время самбо привлекает внимание молодежи даже больше, чем дзюдо, где изменения в правилах привели к заметному падению интереса. Даже я, в прошлом дзюдоист, сейчас не получаю никакого удовольствия от посещения соревнований по данному виду спорта. Самбо куда более демократично и многогранно: оно делает упор и на технику, и на физику. Кроме того, оно позволяет молодежи выплеснуть лишнюю энергию, агрессию. Так что с точки зрения зрелищности, самбо вне конкуренции.

И какие шаги ФИАС предпринимает, чтобы изменить мнение чиновников МОК?

Мы работаем аккуратно и осторожно. Конечно, странно, что чиновники МОК руководствуются стереотипами, замедляя развитие самбо в мире. В той же Африке, например, или в ряде европейских стран, самбо получит дополнительный толчок к развитию после попадания в олимпийскую семью, ведь без этого наш вид спорта в ряде стран лишен государственной поддержки, которая возможна только у олимпийских видов, а с финансами не у всех так же здорово, как у России. Той же Франции, Испании, да и всей Африке удовлетворение заявки необходимо как глоток свежего воздуха.

В Африке очень много бедных стран. Пальцев одной руки хватит, чтобы перечислить тех спортсменов, кто получает хоть какую-то поддержку. Например, на минувший чемпионат Африки ФИАС привез некоторых самбистов за свой счет. Это еще нам повезло, что в 2009 году к руководству ФИАС пришел Василий Борисович Шестаков. Вместе с ним в наш вид спорта пришла очень серьезная поддержка со стороны российской компании «Роснефть». Но даже помощи такого гиганта нам все равно не хватает. Поэтому мы очень надеемся, что после нашей недавней заявки МОК все-таки даст самбо зеленый свет.

Вы затронули тему допинга и, в частности, упомянули доклад канадского юриста Стива Макларена. Как обстоят дела с этой мировой спортивной проблемой в самбо? Как ФИАС взаимодействует со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), особенно учитывая критику этого органа международными организациями?

Конечно, мы сотрудничаем с WADA, хотя в самбо проблем с допингом практически нет. Рассуждая же о череде скандалов, главным фигурантом в которых оказались российские спортсмены, не могу не отметить, что WADA слишком субъективна, мягко говоря, за что абсолютно объективно критикуется чиновниками многих федераций. Сотрудники WADA в последнее время учитывают сугубо односторонние интересы, что приводит к нарастанию недовольства в мировом спортивном сообществе. Если и дальше так дела пойдут, мир увидит истинное лицо WADA, но будет уже поздно.

На данный момент я отношу себя к числу тех, кто требует реструктуризации этого органа. На мой взгляд, в состав WADA должны входить представители всех национальностей, менталитетов, чтобы не было перекоса в одну, и очень известную, сторону. В таком случае можно удерживать баланс и быть более объективными. В том же докладе Макларена звучит заказной подтекст, а его расследование — чистой воды политика. Вадовские чиновники никак не могли найти методы воздействия на Россию — и вот нашли. Я против допинга в любом его проявлении, но я также против беспочвенных обвинений, которые выдвигаются сейчас.

Кстати, в последнее время нещадно критикуется не только WADA, но и МОК. Вы согласны, что международные спортивные чиновники также не всегда объективны?

Скажу так: когда я был молод и сам выходил на татами, все было иначе. Коммерциализация убивает спорт. В наше время спортсмен, получавший деньги за свою деятельность, не мог принимать участие в олимпийских играх. Сейчас же все тренируются, едут на состязания только ради заработка, а не ради соревновательного духа. Сейчас это главная цель спортсмена. Тот дух олимпийских игр, возрожденных когда-то Пьером де Кубертеном, ушел со спортивной сцены. Сейчас поговаривают о создании альтернатив Олимпиаде, но эта мера чревата разделением мира на два лагеря. Конечно, нынешние события говорят нам о том, что нужно что-то менять, это очевидно, но действовать осторожно, с умом. Например, сейчас самое время включить самбо в олимпийскую программу. (Улыбается.)