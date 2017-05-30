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«Это сенсация! Мы показываем ее в интересах родины!»

В Казахстане пытаются копировать российское ТВ, но опережают его по уровню треша

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Кадр: Axel Zhan / YouTube

Казахстан — один из крупнейших телевизионных рынков постсоветсткого пространства, однако в России о нем ничего неизвестно. А между тем казахстанское телевидение способно впечатлить даже самого искушенного зрителя. Если кому-то кажется, что российские телевизионщики в погоне за рейтингами пробивают дно — они явно не видели казахстанских передач. Корреспондент «Ленты.ру» постарался абстрагироваться от политики и посмотрел, как в Казахстане удивляют и обманывают телезрителей и почему, что бы они ни производили, выходит плохая калька с российского ТВ.

О журналистике

«Это сенсация. В интересах родины мы показываем ее сейчас»

За столом в телевизионной студии, оформленной в стиле российского Первого канала, сидят три ведущих. Вот-вот они представят невероятную и «абсолютную», по их выражению, сенсацию.

«Смотрите все! Помните, мы сообщали, что организаторам незаконных митингов (в связи с проблемой приватизации земли — прим. «Ленты.ру») платят заказчики? Помните? Тогда столько шума было, до сих пор шумят некоторые особенно специфические люди», — один из ведущих явно неважно выучил текст, но все равно сеет интригу и подготавливает зрителей к чему-то грандиозному.

«Одни спрашивали, где берут деньги, другие уверяли, что ничего не брали. Очень странно, кстати», — сбиваясь, продолжает он. «Вы хотели увидеть лично? — бодро подхватывает его соведущая. — Вот вам видеоподтверждение. В интересах родины мы показываем его сейчас».

А далее на экране мельтешат чьи-то ноги, руки с купюрами по 100 долларов, снова ноги и руки, передающие деньги в другие руки. На этом сенсация заканчивается.

«Все увидели? Если увидели, обязательно распространите видео среди жильцов вашего ЖЭКа», — почему-то советует разгоряченный ведущий и снова показывает «сенсацию».

Таким необычным способом Первый канала Казахстана «Евразия» ответил на выпады в сторону своей ведущей Аймиры Шаукентаевой, которая в одном из выпусков заявила, что организаторы «земельных митингов» выплачивали от 50 до 150 долларов за участие в несогласованных акциях, не предъявив при этом доказательств. Спустя две недели ведущие предъявили «бомбу» в подтверждение ее слов.

О шутках на телевидении

Шаукентаева — известная телеведущая и по совместительству шеф-редактор информационного вещания Первого в Казахстане. Она ведет программу «Аналитика», но в сети прославилась неукротимым желанием попасть в кадр. С 2016 года в информационном блоке канала появилась развлекательная вставка «Подглядываем вместе», где в течение минуты зрителям показывают, как сотрудники канала ведут себя вне эфира. Шаукентаева — звезда этих коротких сюжетов. Она то самозабвенно красит губы за секунды до эфира, то дает наставления диктору, то пулей выбегает из кадра, то становится объектом пародии.

За пределами Казахстана Шаукентаева стала известна после странного ролика, в котором она якобы отвечала на блиц-вопросы Владимира Познера. Стилистически подводка к видео напоминала анонс предыдущей «сенсации» об организаторах митингов, поэтому зритель несколько напрягся и не знал, чего ожидать.

Большинство подумало, что ведущая стала героиней «Познера», но нет — тот не звал ее в гости. Зачем понадобилось монтировать ролик и в чем его сакральный смысл, казахстанские телевизионщики так и не объяснили. Видимо, хотели пошутить, но специфический юмор никто не оценил. Кроме того, канал зачем-то испортил отношения с Познером, который даже не подозревал его существовании и тоже не уловил юмора.

«Это абсолютный фейк от начала до конца, — прокомментировал журналист историю с роликом изданию Kaztoday. — Очевидно он — этот фейк — отражает уровень достоверности информации на Первом канале Казахстана, с чем я поздравляю президента Казахстана, господина Нурсултана Назарбаева. С плохо скрываемым восхищением, Владимир Познер».

То ли после этого случая, то ли из-за осознания пагубности картины в целом, в феврале 2017 года министр информации и коммуникаций республики Даурен Абаев призвал телеканалы повышать профессионализм своих сотрудников.

По его данным, зрителей раздражает обилие рекламы, отсутствие оригинального контента и низкий уровень подготовки журналистов. Министра возмутило, что страна тратит немалые деньги для перехода на цифровое вещание, но уровень телепроектов оставляет желать лучшего. Побороть невежество на ТВ Абаев предложил с помощь KPI, а желающим влиться в ряды телевизионщиков пообещал жесткий кастинг.

«Нашим телеканалам стоит всерьез задуматься об этом и проводить необходимые мероприятия для удержания и завоевания зрителя», — заключил чиновник. Собственно, некоторые из них и без лишних напоминаний борются за внимание аудитории любыми способами. К примеру, программа «Наша правда» на KTK регулярно подкидывает зрителям что-нибудь шокирующее. В одном из выпусков ведущий и его гости разбирались, кто такие андрогины, а главным героем другого выпуска стал 54-летний Александр Васильев из Кустанайской области, лицо которого изуродовано устрашающей опухолью.

Впечатлительным людям от просмотра этого видео лучше воздержаться.

«Наша правда» вообще любит сюжеты не для слабонервных (о чем вежливо оповещает в анонсе выпуска) в духе программы «Я стесняюсь своего тела». С начала года гости студии уже смаковали историю пациентки, лишившейся глаза после похода к стоматологу, и женщин, страдающих от того, что у них обезображено лицо.

По сути, «Наша правда» — аналог российской «Пусть говорят», а ее герои в основном маргиналы, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации. «Это самое скандальное шоу Казахстана! Еще бы, ведь на съемочной площадке может произойти все что угодно», — подстегивают интерес авторы программы. И правда: побратим малаховского шоу старается не ударить в грязь лицом перед старшим братом, а иногда и опережает его по накалу страстей. Здесь есть место и ожесточенным спорам, и массовым дракам. В одном из выпусков гость студии, казахский художник Канат Ибрагимов, решил показать, насколько ему безразлично мнение окружающих, снял штаны и повернулся к камере задом.

Для полноты образа «самому скандальному шоу Казахстана» недостает куража российской публики в студии, которая при любой удобной возможности готова забросать камнями героев, чье поведение выходит за рамки общественной морали. Казахстанская аудитория выглядит куда более воспитанной, спокойной и даже скучной.

Вечерний Нурлан и бывшие кавээнщики

Есть в Казахстане и свой бюджетный вариант «Вечернего Урганта» (который, конечно, и сам является калькой с американских вечерних развлекательных шоу) — «Ночная студия». Ее ведущий Нурлан Коянбаев — бывший капитан сборной КВН «Астана.kz».

В «Ночную студию» приходят не селебрити мирового уровня, а в основном местные и российские звезды — Сати Казанова, певица Валерия или Митя Фомин. Зато в конце 2016 года программу посетил президент республики Нурсултан Назарбаев. Разговор с ним длился около 10 минут. Глава государства пребывал в хорошем настроении, шутил, признался, что телевизор смотрит, но называть любимые каналы и телепередачи отказался, сославшись на то, что «никого не хочет обидеть». Позитивная информация по ТВ приносит ему умиротворение, сказал казахский лидер, а главная задача телевизионщиков — обучать и просвещать.

Спустя несколько месяцев бывший кавээнщик был назначен генеральным продюсером РТРК «Казахстан» — аналог ВГТРК. Как и в России, кавээнщики Казахстана правят на рынке ситкомов: при их участии запустились десятки рейтинговых сериалов. Если верить местным СМИ, телевизионный рынок Казахстана — третий по величине после российского и украинского — сегодня переживает сериальный бум.

Казахстанский Голливуд

Долгое время при отсутствии собственного широкого телесериального производства казахстанские зрители выбирали между индийскими, турецкими, корейскими и российскими сериалами. Американские сериалы в Казахстане не прижились: рейтинг «Доктора Хауса» на канале «Хабар» оказался ниже любой другой кинопродукции. После долгих рассуждений о необходимости своего производства с 2012 года местный сериальный продакшен начал поднимать голову. Сейчас в Казахстане выпускаются десятки многосерийных фильмов разного качества и степени драматизма. К созданию мыльных опер нередко привлекают специалистов из России — возможно, поэтому в некоторых сериалах сквозь густой национальный колорит проглядывает акцент «России 1».

В центре популярного сериала «Красное яблоко» — история ремесленника Рустема, который после смерти брата по казахскому обычаю берет в жены его овдовевшую супругу. Однако прокормить семью он не в силах. «Несмотря на трудности судьбы, члены семьи не отчаиваются и пытаются вместе решить возникшие проблемы», — обещают создатели проекта. Сериал хоть и изобилует мыльными клише (картинные слезы, гнев и ярость), однако снят весьма неплохо.

Есть в фонде казахстанского телевидения и свои «Реальные пацаны». Ситком «Побег из аула» рассказывает о четырех друзьях — Куче, Сапоге, Ерболе и Жирном, которые перебираются из поселка в город, где сталкиваются с незнакомыми ранее проблемами. Как и в «Реальных пацанах», здесь эксплуатируется тема неотесанной гопоты, которые на самом деле — хорошие ребята. Другой молодежный ситком — «Вузеры» — калька с российского «Универа».

Некоторыми сериалами казахстанские телевизионщики особенно гордятся. Недавно на центральном телеканале Казахстана вышел сериал «Знаешь, любит...» о жизни футболиста по имени Дамир. Он горячо влюбляется в дочь богатого человека, спортсменку Динару. Однако в их отношениях все не так просто. Несмотря на то что в спортивной карьере Дамир терпит неудачи, даже ради Динары он не хочет оставить спорт. Авторы анонса на телеканале «Казахстан» обещают, что сериал непременно будет кассовым.

Местные телевизионщики признаются: их каналы ругают только потому, что они уступают российским. «Наше телевидение не сравнивают с телевидением Киргизии, Узбекистана, Таджикистана или Белоруссии, да и никогда не будут сравнивать, потому что наше телевидение по качеству на голову выше всех перечисленных», — в октябре 2016 года писал генеральный директор Первого канала «Евразия» Сергей Киселев.

Однако пока российский уровень — недостижимая вершина для коллег из Казахстана: «Телевидение — игрушка дорогая <...> На производство только одной серии качественного сериала тратится в среднем более ста тысяч долларов. А один выпуск масштабного ток-шоу стоит более 80 тысяч. Конечно, такие бюджеты и не снились нашим телеканалам», — подытоживает топ-менеджер.

Светлана Поворазнюк

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