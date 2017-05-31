Экс-игрок Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Крис Саймон, выступавший в «Витязе» и новокузнецком «Металлурге», объявил себя банкротом. При этом за карьеру он заработал более 15 миллионов долларов. Как такое возможно и кто еще из спортсменов умудрился полностью спустить свои миллионы — в материале «Ленты.ру».

На дне

Якорем, утянувшим Криса Саймона на дно, стали алименты. У 45-летнего хоккеиста четверо детей от двух жен. Саймон развелся с обеими. Его сын от одного брака поступил в университет и в деньгах не нуждается. Зато у него есть три несовершеннолетние дочери. За последние три года он задолжал порядка 130 тысяч долларов и объявил себя банкротом, будучи неспособным выплатить сумму. Помимо алиментов, он должен 25 тысяч долларов издательскому дому, от которого получил аванс за так и не написанную книгу, 30 тысяч долларов налогов и 1444 доллара за сотовую связь. Даже если Саймон продаст все имущество, то останется должен более 182 тысяч долларов.

«У меня нет возможности оплатить задолженность или как-то договориться. Мое финансовое положение мрачное», — сказал спортсмен под присягой.

Его положение усугубляется проблемами со здоровьем. По словам Саймона, он не может работать из-за проявляющихся симптомов хронической травматической энцефалопатии — болезни, которой страдают чаще всего боксеры. Странно? Нисколько. Саймон — один из самых известных тафгаев в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). За карьеру он стал участником более чем 100 драк и получил 1824 минуты штрафа. При этом успел выиграть Кубок Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш» в 1996-м. А теперь вынужден жить на пособие в размере 966 долларов в месяц.

Майк Тайсон, бокс, более 400 миллионов долларов

В попытке решить финансовые проблемы в 2003 году Железный Майк Тайсон объявил себя банкротом. Некогда великий боксер погряз в долгах (в том числе и невыплаченных алиментах) и решил отсудить у промоутера Дона Кинга 100 миллионов долларов. Тайсону, заработавшему более 400 миллионов долларов за карьеру, показалось хорошей идеей попытаться вытрясти деньги из одного из самых искушенных дельцов современности.

Дон Кинг и Майк Тайсон Фото: Ethan Miller / Getty Images

Чем завершились попытки боксера, догадаться несложно — никаких тебе миллионов, а размер задолженности вырос. Естественно, Тайсон сам виноват в возникшей ситуации — он никогда не считал деньги, растрачивая их направо и налево. «Майк зашел в один из ювелирных магазинов Лас-Вегаса и купил золотую цепь за 174 тысячи долларов», — писал журналист The New York Times Ричард Сандомир. В суде Тайсон признал, что общая сумма его задолженностей превышает 23 миллиона долларов.

Позднее Тайсон переквалифицировался в актеры. Гонорары уменьшились, зато никакого риска для здоровья.

Антуан Уолкер, баскетбол, более 100 миллионов долларов

Антуан Уолкер — один из самых ярких примеров обанкротившихся спортсменов. Ходячая памятка для всех новичков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Уолкер за карьеру заработал 112 миллионов долларов. Он провел в сильнейшей лиге мира 12 сезонов, выиграл чемпионство в составе «Майами Хит». Его средние показатели за карьеру выглядят весьма достойно — 17,5 очка и 7,7 подбора. Трижды Уолкер становился участником Матча звезд НБА. Но в 2010-м полноценная звезда ассоциации объявила о банкротстве. Годом ранее его задерживали за вождение в нетрезвом виде и подделку чеков. Оказалось, Уолкер пристрастился к казино и задолжал более 800 тысяч долларов. Антуан и не пытался оправдываться. В суде оказалось, что общая сумма его долгов приближается к 13 миллионам долларов.

Как он умудрился растратить сотню миллионов? По стандартной схеме: помогал деньгами друзьям и родным, купался в роскоши, отдавая баснословные суммы за автомобили, а еще вляпался в неприятную историю, потеряв 18 миллионов долларов на неудачной покупке недвижимости. Дошло до того, что ему пришлось продать чемпионский перстень (реликвия ушла с молотка за 21 тысячу долларов).

Постепенно Уолкеру удалось смыть с себя клеймо банкрота. Теперь он читает лекции и консультирует молодых игроков НБА, пытаясь предостеречь их от повторения его ошибок.

Дэвид Джеймс, футбол, более 28 миллионов долларов

За плечами футбольного вратаря Дэвида Джеймса более 500 матчей в Английской премьер-лиге и 53 встречи за сборную Англии, в которых он пропустил сотни мячей. За карьеру голкипер, отметившийся не одним ляпом, заработал свыше 28 миллионов долларов, но в 2014-м объявил себя банкротом.

Дэвид Джеймс Фото: Michael Steele / Getty Images

В 2005 году его жена затеяла бракоразводный процесс, отсудив у футболиста порядка четырех миллионов долларов. В итоге Джеймс остался должен ей еще несколько миллионов. Учитывая, что после ухода из «Ливерпуля» карьера вратаря пошла на спад, заработать огромную сумму ему было не под силу, а пристальным вниманием рекламодателей он никогда не пользовался.

Он объявил себя банкротом, уехал в чемпионат Индии за длинной рупией, попылил там сезон и вернулся на Туманный Альбион. В настоящий момент 46-летний Джеймс работает экспертом на одном из британских телеканалов.

Оскар Писториус, легкая атлетика, более 5 миллионов долларов

В 2014-м бегун-паралимпиец Оскар Писториус был осужден на шесть лет за непредумышленное убийство подруги — модели Ревы Стенкамп. Он застрелил ее в их доме, приняв за грабителя. Судебные разбирательства оказались для Писториуса слишком затратными — спортсмен задолжал адвокатам порядка 1,8 миллиона долларов.

Процесс затянулся, оплачивать услуги адвокатов стало нечем, Писториус распродал имущество, но выручил за него лишь 600 тысяч долларов. В тюрьму южноафриканский атлет отправился, уже будучи банкротом. За решеткой он пережил немало — другие заключенные грозили ему расправой, сам спортсмен пытался совершить самоубийство, затем все опроверг и обвинил в покушении тюремных медсестер.

Писториус — шестикратный чемпион Паралимпийских игр, участник Олимпиады-2012 в Лондоне. В 2011 году он выиграл серебро чемпионата мира в эстафете.