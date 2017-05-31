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Как спортсмены-миллионеры становятся банкротами

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Майк Тайсон
Майк Тайсон
Фото: Jeff Topping / Reuters

Экс-игрок Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Крис Саймон, выступавший в «Витязе» и новокузнецком «Металлурге», объявил себя банкротом. При этом за карьеру он заработал более 15 миллионов долларов. Как такое возможно и кто еще из спортсменов умудрился полностью спустить свои миллионы — в материале «Ленты.ру».

На дне

Якорем, утянувшим Криса Саймона на дно, стали алименты. У 45-летнего хоккеиста четверо детей от двух жен. Саймон развелся с обеими. Его сын от одного брака поступил в университет и в деньгах не нуждается. Зато у него есть три несовершеннолетние дочери. За последние три года он задолжал порядка 130 тысяч долларов и объявил себя банкротом, будучи неспособным выплатить сумму. Помимо алиментов, он должен 25 тысяч долларов издательскому дому, от которого получил аванс за так и не написанную книгу, 30 тысяч долларов налогов и 1444 доллара за сотовую связь. Даже если Саймон продаст все имущество, то останется должен более 182 тысяч долларов.

«У меня нет возможности оплатить задолженность или как-то договориться. Мое финансовое положение мрачное», — сказал спортсмен под присягой.

Его положение усугубляется проблемами со здоровьем. По словам Саймона, он не может работать из-за проявляющихся симптомов хронической травматической энцефалопатии — болезни, которой страдают чаще всего боксеры. Странно? Нисколько. Саймон — один из самых известных тафгаев в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). За карьеру он стал участником более чем 100 драк и получил 1824 минуты штрафа. При этом успел выиграть Кубок Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш» в 1996-м. А теперь вынужден жить на пособие в размере 966 долларов в месяц.

Майк Тайсон, бокс, более 400 миллионов долларов

В попытке решить финансовые проблемы в 2003 году Железный Майк Тайсон объявил себя банкротом. Некогда великий боксер погряз в долгах (в том числе и невыплаченных алиментах) и решил отсудить у промоутера Дона Кинга 100 миллионов долларов. Тайсону, заработавшему более 400 миллионов долларов за карьеру, показалось хорошей идеей попытаться вытрясти деньги из одного из самых искушенных дельцов современности.

Чем завершились попытки боксера, догадаться несложно — никаких тебе миллионов, а размер задолженности вырос. Естественно, Тайсон сам виноват в возникшей ситуации — он никогда не считал деньги, растрачивая их направо и налево. «Майк зашел в один из ювелирных магазинов Лас-Вегаса и купил золотую цепь за 174 тысячи долларов», — писал журналист The New York Times Ричард Сандомир. В суде Тайсон признал, что общая сумма его задолженностей превышает 23 миллиона долларов.

Позднее Тайсон переквалифицировался в актеры. Гонорары уменьшились, зато никакого риска для здоровья.

Антуан Уолкер, баскетбол, более 100 миллионов долларов

Антуан Уолкер — один из самых ярких примеров обанкротившихся спортсменов. Ходячая памятка для всех новичков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Уолкер за карьеру заработал 112 миллионов долларов. Он провел в сильнейшей лиге мира 12 сезонов, выиграл чемпионство в составе «Майами Хит». Его средние показатели за карьеру выглядят весьма достойно — 17,5 очка и 7,7 подбора. Трижды Уолкер становился участником Матча звезд НБА. Но в 2010-м полноценная звезда ассоциации объявила о банкротстве. Годом ранее его задерживали за вождение в нетрезвом виде и подделку чеков. Оказалось, Уолкер пристрастился к казино и задолжал более 800 тысяч долларов. Антуан и не пытался оправдываться. В суде оказалось, что общая сумма его долгов приближается к 13 миллионам долларов.

Как он умудрился растратить сотню миллионов? По стандартной схеме: помогал деньгами друзьям и родным, купался в роскоши, отдавая баснословные суммы за автомобили, а еще вляпался в неприятную историю, потеряв 18 миллионов долларов на неудачной покупке недвижимости. Дошло до того, что ему пришлось продать чемпионский перстень (реликвия ушла с молотка за 21 тысячу долларов).

Постепенно Уолкеру удалось смыть с себя клеймо банкрота. Теперь он читает лекции и консультирует молодых игроков НБА, пытаясь предостеречь их от повторения его ошибок.

Дэвид Джеймс, футбол, более 28 миллионов долларов

За плечами футбольного вратаря Дэвида Джеймса более 500 матчей в Английской премьер-лиге и 53 встречи за сборную Англии, в которых он пропустил сотни мячей. За карьеру голкипер, отметившийся не одним ляпом, заработал свыше 28 миллионов долларов, но в 2014-м объявил себя банкротом.

В 2005 году его жена затеяла бракоразводный процесс, отсудив у футболиста порядка четырех миллионов долларов. В итоге Джеймс остался должен ей еще несколько миллионов. Учитывая, что после ухода из «Ливерпуля» карьера вратаря пошла на спад, заработать огромную сумму ему было не под силу, а пристальным вниманием рекламодателей он никогда не пользовался.

Он объявил себя банкротом, уехал в чемпионат Индии за длинной рупией, попылил там сезон и вернулся на Туманный Альбион. В настоящий момент 46-летний Джеймс работает экспертом на одном из британских телеканалов.

Оскар Писториус, легкая атлетика, более 5 миллионов долларов

В 2014-м бегун-паралимпиец Оскар Писториус был осужден на шесть лет за непредумышленное убийство подруги — модели Ревы Стенкамп. Он застрелил ее в их доме, приняв за грабителя. Судебные разбирательства оказались для Писториуса слишком затратными — спортсмен задолжал адвокатам порядка 1,8 миллиона долларов.

Процесс затянулся, оплачивать услуги адвокатов стало нечем, Писториус распродал имущество, но выручил за него лишь 600 тысяч долларов. В тюрьму южноафриканский атлет отправился, уже будучи банкротом. За решеткой он пережил немало — другие заключенные грозили ему расправой, сам спортсмен пытался совершить самоубийство, затем все опроверг и обвинил в покушении тюремных медсестер.

Писториус — шестикратный чемпион Паралимпийских игр, участник Олимпиады-2012 в Лондоне. В 2011 году он выиграл серебро чемпионата мира в эстафете.

Ринат Салахетдинов

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