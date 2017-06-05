Налог на катастрофу

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Учения МЧС по ликвидации последствий взрыва в рамках третьего этапа всероссийской тренировки по гражданской обороне
Учения МЧС по ликвидации последствий взрыва в рамках третьего этапа всероссийской тренировки по гражданской обороне
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

В мае вступили в силу поправки в закон о гражданской обороне. На предпринимателей возложены новые обязанности по подготовке объектов и обучению сотрудников действиям в чрезвычайных ситуациях. Под этим широким во всех смыслах определением подразумеваются война, пожар, наводнение, ураган, техногенная катастрофа и прочие бедствия. Что это будет стоить бизнесу? Готов ли он стать партнером МЧС? В этих вопросах разбиралась «Лента.ру».

На всякий пожарный

Стихийные бедствия — явление, к счастью, временное, более того, зачастую кратковременное. А вот готовность к ним предприятий и организаций согласно закону «О гражданской обороне» должна быть постоянной. Персональная ответственность возложена на работодателей, причем вне зависимости от формы собственности компании.

С мая 2017 года забот им прибавилось. Теперь они отвечают за себя (должны пройти обучение), за инструктажи и обучение сотрудников, за разработку, утверждение и актуализацию внутренних документов, за проведение тренировок и учений, а еще за материально-техническое оснащение офисов и производственных помещений.

Ответственность воспитывают рублем. Не проведен вводный инструктаж с новым сотрудником? Не согласован с МЧС какой-то документ? За эти оплошности компанию и директора могут оштрафовать на 200 тысяч рублей и 20 тысяч рублей соответственно.

В соответствии с новыми требованиями курсовое обучение сотрудников должно проводиться в специализированных центрах МЧС. Услуга эта не бесплатная — стоимость занятий одного человека, в зависимости от региона, может составлять до пяти тысяч рублей.

И это не все издержки, которые ложатся на бизнес. Здесь надо учесть, что сотрудники примерно на неделю группами или поодиночке отрываются от работы. Поскольку причина уважительная, то из зарплаты эти дни вынужденных «прогулов» не вычитаются.

Плюс к этому — затраты в размере несколько десятков тысяч рублей на подготовку пакета документов. Они неизбежны, если на предприятии нет «специально обученного» человека, профессионально разбирающегося в проблематике гражданской обороны. Впрочем, если есть такой профи, то это тоже затраты. Ведь его труд оплачивается.

Пустая формальность

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Щапов не ставит под сомнение необходимость реализации новых положений закона «О гражданской обороне». Каждый человек должен обладать знаниями и навыками, чтобы правильно действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации, подтвердил депутат.

Проблему он видит в способах реализации этих мер. «Обязанность проводить инструктажи и обучение на предприятиях, например, мерам противопожарной безопасности, привела к вырождению идеи», — считает Щапов.

По его словам, он ни разу не видел проведение такого инструктажа. Как правило, сотрудники той или иной организации просто расписываются в соответствующих документах, даже не читая их. Все это воспринимается как пустая формальность. Что касается штрафов, то эта тема в принципе коррупционноемкая, говорит Щапов. У инспектора всегда есть искушение за определенную мзду закрыть глаза и на необученных сотрудников, и на неработающую сигнализацию, и на другие недочеты, философски заметил он.

«Обучение действиям при чрезвычайных ситуациях — вещь необходимая в современной жизни. Поэтому власть и подключила работодателей», — отметила старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

А чтобы бизнес не задвинул эту работу в дальний угол, ввели повышенные штрафы. На самом деле «репрессивные» меры за пренебрежение гражданской обороной существовали и раньше, напомнила она, но со 2 мая 2017 года в закон введены поправки, расширяющие требования и, соответственно, усиливающие наказание за неисполнение.

Цена вопроса

Эксперты, опрошенные «Лентой.ру», сходятся во мнении, что издержки, которые ложатся на предприятия в связи с необходимостью проводить мероприятия в сфере гражданской обороны, отражаются на конечной стоимости товаров и услуг. Конечно, это не самые критичные по размерам затраты, но подобных поборов, явных и скрытых, набирается немало.

«Например, чтобы выполнять все требования законодательства по охране труда, на предприятии со штатом в 20-30 человек нужно иметь отдельного сотрудника для выполнения многочисленных норм и требований», —напоминает Щапов. В противном случае не избежать штрафов.

Каждый из нас, потребителей, оплачивает свое обучение азам гражданской обороны, соглашается с этим тезисом Бодрова. Между тем бизнес и так обременен различными не слишком очевидными сборами и расходами. Есть плановые проверки служб, а есть внеплановые, например сотрудник МЧС, СЭС, архитектурной службы, охраны труда может прийти в любое время, при желании — найдет нарушения и наложит штраф.

Президент группы компаний Pro-Vision Владимир Виноградов взглянул на проблему с другой стороны. «Сколько времени и денег тратят российские компании на корпоративные тренинги и мотивационные акции? А ведь курсовые занятия по гражданской обороне очень похожи на тот же тимбилдинг», — отметил он.

Бизнесмен уверен: не важно, что вы делаете сообща — вешаете скворечники в парке, проходите квесты или учитесь эвакуироваться из горящего здания. Главное, это сплачивает команду, позволяет сотрудникам узнать друг друга с разных сторон.

«Из нового закона можно извлечь и репутационные выгоды. Компания, которая работает в соответствии с принципами социальной ответственности, то есть заботится о своих специалистах и их безопасности не только на бумаге, воспринимается как привлекательный работодатель», — подчеркнул Виноградов. По его мнению, при таком раскладе затраты на эти цели становятся инвестицией в имидж компании.

Игорь Наумов

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