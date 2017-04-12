Топилин поддержал введение уголовной ответственности за неуплату соцвзносов

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин поддержал идею Минюста ввести уголовную ответственность и крупные штрафы за неуплату страховых взносов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, правительство уже согласовало данный законопроект.

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11 апреля СМИ сообщили об инициативе Минюста до конца июля вернуть в законодательство уголовную ответственности за неуплату страховых взносов. Их сборщики при этом обязаны будут сообщать в следственные органы о должниках: работодателях, индивидуальных предпринимателях и частных лицах. Отмечалось, что поправки были одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

В случае окончательного принятия документа неуплата страховых взносов будет наказываться штрафами от 200 тысяч до двух миллионов рублей в случае сокрытия денег и имущества, за счет которых осуществляется подобное финансирование.