Налоговый маневр сочли бесполезным для вывода бизнеса из тени

Глава ассоциации предпринимателей «Опора России» Александр Калинин считает, что налоговый маневр правительства по схеме «22/22» не приведет к сокращению теневого бизнеса. Об этом сообщает Rambler News Service. По его словам, среди выигравших будет только бюджетная сфера.

Калинин также отметил, что нагрузка на фонд оплаты труда для бизнеса останется примерно такой же. При этом повышение НДС негативно скажется на инвестициях.

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«Резко повышая НДС, мы увеличиваем существенно изъятие прибыли у предприятия. В том числе мы увеличиваем нагрузку на фонд оплаты труда. Для инвестиционных процессов это будет негативно», — сказал он.

Ранее 11 апреля глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин предложил в рамках налогового маневра повысить НДС только до 20 процентов, а не до 22 процентов, как планирует правительство. Кроме того, он считает, что налог на прибыль можно было бы снизить до 15 процентов.

Сейчас базовая ставка налога на прибыль организаций в России составляет 20 процентов, ставка НДС — 18 процентов.

Налоговый маневр предложил провести министр финансов Антон Силуанов. Он счел необходимым снизить совокупные страховые взносы и перенести налоговую нагрузку на НДС, установив обе эти ставки на уровне 22 процентов.