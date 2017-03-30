В Институте экономики РАН назвали налоговый маневр «бредом сивой кобылы»

Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг назвал «бредом сивой кобылы» предложенный Минфином налоговый маневр. Об этом сообщает Rambler News Service.

По мнению Гринберга, реализация налогового маневра выгодна бюджету. Однако одновременно она приведет к «ограблению бедных» и не запустит экономический рост в стране.

Налоговый маневр предложил 13 марта министр финансов Антон Силуанов. Он счел необходимым снизить совокупные страховые взносы и перенести налоговую нагрузку на НДС, установив обе эти ставки на уровне 22 процентов.

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Экономический блок правительства обсуждает еще один вариант маневра — по формуле «21/20», с введением торгового сбора во всех регионах и увеличением НДФЛ до 15 процентов.

В то же время директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев в интервью «Ленте.ру» заявил, что публичные обсуждения будущей налоговой реформы являются спамом, так как окончательного решения о маневре пока не принято. «Этим самым [мы] создаем еще больше неопределенности для бизнеса», — отметил он.