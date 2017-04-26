Титов пожаловался на сложности с ведением в России честного бизнеса

Вести бизнес честно и прозрачно сегодня в России очень сложно. Такое мнение в интервью ТАСС высказал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Выживают те бизнесы, у которых достаточно высокая норма доходности. Коррупции со стороны контрольных органов стало меньше, это вам каждый бизнесмен скажет. Но на уровне административного гнета это не отразилось», — отметил он.

Государство, по словам Титова, «все никак не может преодолеть недоверие к бизнесу». В результате задачей считается не помогать его развитию, а отслеживать все до мелочей. «Контролирующие органы считают, что борются с потенциальными жуликами, которых во что бы то ни стало надо поймать. Есть некоторые зоны большего понимания, где контрольно-надзорные органы все-таки меняют свой стиль работы. Но, вообще, продолжает царить принцип: "если вы не находитесь в тюрьме, то это не ваша заслуга, а наша недоработка"», — заявил Титов.

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В развивающейся экономике у контролирующих органов, по его словам, должен быть другой KPI (ключевые показатели эффективности) — рост экономики в регулируемом ими секторе, а не количество штрафов.

В конце марта «Коммерсантъ» сообщил об инициативе Минэкономразвития объявить 2018 год годом предпринимательства. В качестве «подарков» предлагается списание с предприятий задолженности по налогам и страховым взносам, объявление амнистии по экономическим преступлениям, прощение «самостроя» и бессрочные надзорные каникулы для малого бизнеса.