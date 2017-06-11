Культура
 
Последние новости
Украинские силовики заявили о гибели четырех военных в Донбассе
Американцы вышли на демонстрации против законов шариата
В Забайкалье обнаружили две тонны недоставленных писем
На выставке в Вильнюсе умер россиянин
Британские министры призвали Джонсона занять пост премьера страны
Два человека погибли в результате столкновения яхты и катера у берегов Крыма
Генпрокурор США даст показания по делу о «российском вмешательстве» в выборы
Популярные новости
В Забайкалье обнаружили две тонны недоставленных писем
Украинские силовики заявили о гибели четырех военных в Донбассе
Британские министры призвали Джонсона занять пост премьера страны
Колокольцев раскрыл детали спецоперации в Кратово
Путин ответил Стоуну на вопрос о желании быть царем
На выставке в Вильнюсе умер россиянин
Кратовский стрелок ликвидирован

Щука-любовь

«Кинотавр»-2017: «Блокбастер» без режиссера и Россия в «Проруби»

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: фильм «Блокбастер»

Кажется, ничего подобного в последние годы на «Кинотавре» не было: за первые три дня фестиваля показали уже два с половиной отличных фильма. С половиной — потому что полноценную, режиссерскую версию «Блокбастера» Романа Волобуева мы уже не увидим, а продюсерская такова, что Волобуев пообещал убрать свое имя из титров.

Отличия между двумя этими вариантами монтажа «Блокбастера», конечно, не ограничиваются получасом экранного времени, ставшего яблоком раздора между режиссером и продюсерами фильма. Порядок сцен, ритмический рисунок, смысловой фон, внутренние рифмы — те немногие, кто видел режиссерскую версию картины, теперь с удовольствием рассказывают, что именно фильм Волобуева потерял вместе с фамилией автора. Все остальные, впрочем, вынуждены иметь дело с тем, что есть — бойкой и складной, но, прямо скажем, поверхностной комедией о прямой колее русской жизни и кривой душе, в нее попавшей.

Жила-была девочка Лиза (Светлана Устинова), работала ведущей на ТВ и тосковала по юношеским мечтам о карьере в ММА, да и по самому ощущению юности. Застала бойфренда с другой, напилась белого под «Розового фламинго», укатила есть шаурму (совсем грешна — после 18:00!) в подмосковные Электроугли — да там, что называется, и попала. Сначала — в местную ментовку, затем и вовсе — под лишенный тормозного рычага каток с именем Наташа (Аня Чиповская), духовым пистолетом в руке и кассой ближайшей конторы микрокредитования в сумке. Вывести свою жизнь из-под Наташиного напора окажется настолько непросто, что преображаться от этой встречи двух длинноногих одиночеств начнет не только сама Лиза, но и персонажи второстепенные, вроде чувствительного милиционера (Евгений Цыганов), который криминальную парочку должен, по идее, разыскивать.

Вообще, конечно, криминальная комедия в российских условиях — особенно в руках одаренного, слышащего язык автора — всегда немного притча. И герои «Блокбастера» не только проводят время за карикатурным делом о трех коллекторских миллионах или легким сатирическим осмеянием московской жизни (и особенно ТВ, персонифицированном в виде обкокаиненного персонажа Михаила Ефремова), но и регулярно выдают сентенции, которые сделали бы честь и куда более амбициозному кино. «Ночь, Россия, страшно», «Чужое сочувствие как сладкое: все время хочешь еще, и жопа растет», «Следствие установило, что ты дура» и так далее — пролетая на Лизином джипе по ночному шоссе русского мира, кажется, все они чудесным образом успевают узнать об этом мире что-то важное, что немедленно спешит сорваться с языка афоризмом, горьким и смешным.

Другое дело, что ощущения абсурдной неожиданности этих откровений можно было и избежать — его могла бы сменить выстраданность, искренность, если бы только нам дали провести с этими персонажами побольше времени. То есть тех злосчастных, рассоривших Волобуева и его продюсера Илью Стюарта, 25 минут. В их отсутствие же «Блокбастер» вполне удовлетворяется форматом толковой, но пустышки, «Ночного продавца» для богатых — вот и получается отличный фильм, который мы потеряли. «Блокбастер» открывал в Сочи конкурсную программу. То есть произнесенные со сцены Зимнего театра слова Волобуева о решении убрать свою фамилию из титров стали хоть и печальным, но все же первым на фестивале этого года примером проявления подлинной авторской свободы — в данном случае, правда, свободы не подписываться под своим детищем, если стать по-настоящему своим ему так и не позволили.

Другой образец впечатляющей режиссерской свободы продемонстрировала — уже, к счастью, в рамках фильма, а не окружающих работу над ним обстоятельств — «Теснота» Кантемира Балагова, хлесткая, но не спекулятивная, безжалостная, но жизнеутверждающая история похищения влюбленной пары в Нальчике 1998-го и перелома, который это жуткое событие провоцирует в жизни окружающего жертв еврейского сообщества. Особенно наглядно этот перелом проходит по сестре одного из похищенных, умной, самодостаточной, еще совсем молодой Илане (Дарья Жовнер). Я уже писал подробнее о «Тесноте» после ее премьеры в «Особом взгляде» Каннского фестиваля, где она получила приз ассоциации кинокритиков ФИПРЕССИ — и это кино по-прежнему кажется одной из лучших отечественных картин за годы, редким примером фильма, с одной стороны, абсолютно ясно и осознанно выстроенного, с другой, сделанного человеком, готовым в решающие моменты собственную власть над историей ослабить, впустив в пространство кадра и воздух, и жизнь, и зрителей.

На чувстве редкой свободы — поэтической, ернической, до издевательства нонконформистской — работает и «Прорубь» Андрея Сильвестрова; это тем более обаятельно, что основной объект интереса фильма — вообще-то, несвобода. Ее эффектное проявление Сильвестров и авторы стихотворной пьесы-первоисточника Андрей Родионов и Екатерина Троепольская обнаруживают во воцерковленной страсти русского народа к крещенским купаниям в проруби, моржовском анахронизме времен советского ЗОЖ-романтизма, которая силами медийного допинга теперь обрела уже почти сакральный характер. Посредством пародии на медиа эту нелепую сакральность «Прорубь» поначалу и высмеивает: копируя форму новостного эфира, фильм выводит на большой экран телеведущих, столь возбужденных народным ритуалом, что говорить о нем они могут только в стихах. Попадают в кадр, впрочем, и зрители этого бессмысленного, но такого духовного действа — заторможенные съемкой в рапиде, довольно поглаживающие животы, сладострастно вкушающие за созерцанием сардельку, буквально трансформирующиеся из людей в потребителей, безъязыких адептов информационного шума.

Стихи при этом в фильме Сильвестрова звучат смешные, а телевидение как медиум пародируется метко и бесстрашно (попутно достается и дутым мыслителям от современного искусства, например). Так что хихикая над президентом Булатом Царьковым, выпрашивающим у выловленной в проруби чудо-щуки исполнения самой сокровенной мечты, или художником-оппозиционером Олегом Романовым, осмелившимся, вопреки канону, занырнуть не нагишом, а в гидрокостюме, можно и не заметить, как кино меняет регистр, как в него проникают самые жгучие фантазмы русской действительности: капитал, нефть, водка, зависть. В финальном акте «Прорубь» и вовсе превращается из издевательской поэмы в болезненно острую песнь о том единственном чувстве, способном хоть как-то скреплять шаткий лед русской жизни. Это чувство — любовь, бескомпромиссная в своей неистребимости даже на дне речном, не утратившая своей суровой, даже инфернальной силы под давлением хоть алкоголизма, хоть телевизора, хоть даже нефтяной трубы.

Денис Рузаев

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Культура00:15 5 июня
Картина Джорджо Моранди в фильме «Сладкая жизнь» Феллини

Стакан наполовину Пруст

Что скрывается на дне сосудов Джорджо Моранди
21:07 9 июня

Мединский нашел новый способ развивать внутренний туризм

03:3210 июня

Путин в интервью Стоуну рассказал о своих внуках

21:34 9 июня

Стоуна впечатлила выносливость Путина

Культура12:0110 июня

Без рабства нет свободы

Как перестать надеяться на закон и разум окружающих
19:51 9 июня

Эдуард Лимонов стал персоной нон грата в Азербайджане

20:52 9 июня

С Ани Лорак попытались сорвать платье

16:51 9 июня

Вышел посмертный альбом Чака Берри

Культура00:10Сегодня
Екатерина Толстая

«Не просто классик с бородой»

Екатерина Толстая об актуальности идей автора «Анны Карениной»
14:37 9 июня

В Пушкинский музей привезли Тициана и Тинторетто

07:4910 июня

Стоун предложил в Twitter выбрать постер к фильму «Интервью с Путиным»

15:45 9 июня

В Минкульте пообещали найти оптимальное решение по поддержке российского кино

Россия
«Смотрите, дуры, раньше без вас обходились!»
Андрей Кураев о роли женщины в церкви, новом Моисее и хлебных местах
Комсомол ответил «есть»
Почему функционеры ВЛКСМ стали преуспевающими бизнесменами
«На каждой остановке выгружали трупы»
Портреты и воспоминания калмыков, переживших геноцид
Полиция предупредила о возможных провокациях на митинге оппозиции в Москве
Митрополит Иларион выразил сожаление по поводу падающих доходов россиян
Читинский подросток арестован после отравления «Бешеной пчелкой» с наркотиками
МЧС экстренно предупредило москвичей о грозе с дождем
Все материалы
Мир
Роберт МугабеЧерный властелин
До чего довел Зимбабве бессменный президент Мугабе
Социалист против холодильника
Самонадеянность Терезы Мэй стоила ее партии победы
Федор Лукьянов«Общение с Трампом произвело на Меркель сильное впечатление»
Федор Лукьянов о том, полезен ли России разлад в отношениях Европы и США
На выставке в Вильнюсе умер россиянин
Британские министры призвали Джонсона занять пост премьера страны
Сына Каддафи освободили из плена
Лавров обсудил с Тиллерсоном ситуацию в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Динабургская крепостьКрепость духа
История славы и упадка знаменитой Динабургской крепости в Даугавпилсе
Порошенко начал считать часы до отмены визового режима с ЕС
Украина получила пять миллионов евро на решение гендерных вопросов
Активист Майдана рассказал о стрельбе по людям со стороны противников Януковича
Порошенко пообещал украинцам возвращение в СССР только в песнях The Beatles
Парубий понадеялся на скорейшее принятие решения по визовому режиму с Россией
Эксперт объяснил причины отмены «социального рая» в Туркменистане
Все материалы
Финансы
Свеклосахарное производство, XIX векСладкий капитал
Как в Российской империи сколачивали миллионы из сахара
Валютные ипотечники поблагодарили АИЖК за программу помощи
Сбербанк восстановил работу систем оплаты после сбоя
За пять месяцев из России утекли 22 миллиарда долларов
В ЦБ рассказали о падении ипотечных ставок до исторического минимума
Набиуллина предостерегла от легкомысленного отношения к инфляции
Госдума продлила полномочия Набиуллиной на посту главы ЦБ
Все материалы
Бизнес
РЖД едет в Мумбаи
Монополия вынашивает планы экспансии за рубеж
Для маленьких и покрупнее
Где предприниматель найдет и совет, и поддержку
Продавай российское
Как государство поддерживает отечественные компании-экспортеры
«Новатэк» получит лицензию на разработку Гыданского месторождения
«Аэрофлот» в честь Дня России проведет конкурс для пассажиров
Суд снял арест c российского имущества в Бельгии
«Аэрофлот» вошел в Топ-20 авиакомпаний мира по пассажиропотоку
Все материалы
Силовые структуры
Пострелял и в кусты
Как кратовский убийца несколько часов держал в напряжении целый поселок
Закон — «Сайга»
Почему массовые убийцы предпочитают оружие, скопированное с боевого
Помощник водолаза
Как создавался подводный робот для флота
Источник уточнил данные по раненным в Кратово росгвардцейцам
Полиция провела обыск в доме Вячеслава Мальцева
В зону спецоперации в Кратово стянуты дополнительные силы
Кратовский стрелок ликвидирован
Все материалы
Наука и техника
Без вариантов
Почему успешные взрослые люди начинают играть в видеоигры
Цветная революция
Раскрыто происхождение негров и азиатов
Штучный товар
Лучшие работы видеоигровых художников
Засмотревшаяся в телефон американская пенсионерка провалилась в люк
Представлена новая игра от Bioware
Создавшую роботов-собак Boston Dynamics продали японцам
Российского астрофизика наградят за предсказания
Все материалы
Спорт
Карина Сулейманова«Девочки больше всего боялись интеллектуального конкурса»
Мисс ФНЛ о завоевании титула, «Шиннике», соцсетях и популярности
Гинер предсказал охоту «Барселоны» и «Реала» за Слуцким
Шарапова пропустит Уимблдон из-за травмы
Пилот Mercedes Хэмилтон стал первым в квалификации Гран-при Канады
Мальчик выбежал на поле во время матча и обнял Роналду
Рябинский рассказал о «чистоте» Поветкина
РазмоЧили
Последняя проверка команды Станислава Черчесова перед КК завершилась вничью
Все материалы
Культура
Щука-любовь
«Кинотавр»-2017: «Блокбастер» без режиссера и Россия в «Проруби»
Увековеченное
История фотографии от XIX столетия до Родченко и хроники Августовского путча
Без рабства нет свободы
Как перестать надеяться на закон и разум окружающих
Путин в интервью Стоуну рассказал о своих внуках
Екатерина Толстая«Не просто классик с бородой»
Екатерина Толстая об актуальности идей автора «Анны Карениной»
Эдуард Лимонов стал персоной нон грата в Азербайджане
Вышел посмертный альбом Чака Берри
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я выбью тебе зубы и сверну шею!»
Как борцы с рептилоидами дают советы президенту США
CNN уволил назвавшего Трампа «куском дерьма» ведущего
Apple удалила мобильную игру с фашистским лягушонком Пепе
История голодного мальчика из детского дома растрогала пользователей сети
Первый канал покажет фильм «Интервью с Путиным»
Профессиональные инвесторы раскроют секреты эффективных сделок
Уставшие от «лживых СМИ» британцы начали массово сжигать газеты
Все материалы
Ценности
«Бензин на Ближнем Востоке очень плохого качества»
Роберт Уорд: автослесарь, которого могут вызвать к королеве Великобритании
«Мы пришли с миром от имени всего человечества»
Нил Армстронг — человек, первым ступивший на Луну
Lamborghini внедрила новые технологии
Питер Линдберг снял для Ermanno Scervino историю любви в Париже
Ecco создал обувь для «походки Будды»
Гоша Рубчинский представил линию одежды для марки Burberry
Hermes отметил 150-летие Канады платком с бобром
Все материалы
Путешествия
GuatemalaВ стране индейцев, шаманов и бандитов
Корреспондент «Ленты.ру» побывал в Гватемале — самой опасной стране Америки
Не нужно аплодировать!
Что больше всего бесит бортпроводниц
«Оленя замочим, крови попьем…»
Что нужно сделать, чтобы почувствовать себя настоящим ханты
Бразильская туристка пристала на улице к президенту Болгарии
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
Собака изуродовала лицо пассажиру на борту самолета в США
Агрессивный пассажир довел до слез сотрудницу авиакомпании
Все материалы
Из жизни
Мне бы твои проблемы
Самые нелепые жалобы людей на жизнь
Остаться реставеком
Как живется самой многочисленной группе современных рабов
Изабель Лагаси и Мелина РобержДевушки, море и чемодан кокаина
Как модели и королевы красоты становятся наркокурьерами
Американец пожаловался на потерявшую прах его матери почту
Американским школьникам пообещали деньги за проведенное без гаджетов лето
Право пообедать с миллиардером Баффеттом продано за 2,6 миллиона долларов
Пятилетняя внучка Трампа рассказала о желании стать морским пехотинцем
Все материалы
Самый семейный универсал
Месяц с универсалом Skoda Superb: часть первая, знакомство
Топ-25 автомобилей России
Список самых популярных машин в мае 2017 года
«УАЗы» нашей мечты
Шесть нереальных «уазиков», которые нужно воплотить в реальности
«Пятерка» BMW, предсказавшая будущее
Забытые концепт-кары: BMW 528 GT Coupe
Самыми злостными нарушителями правил парковки стали Ford и BMW
Проезд по трассе М11 станет бесплатным для красных машин
«Теслы» научились развлекать пассажиров комедийными скетчами
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы