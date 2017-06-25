Культура
 
Последние новости
ФИФА заподозрила футболистов сборной России на ЧМ-2014 в употреблении допинга
В центральной части Японии произошло землетрясение
На месте схода оползня в Китае обнаружены тела 15 человек
Британский парламент атаковали хакеры
Черчесов записал обращение к болельщикам сборной России
На юге Москвы в столкновении мотоцикла с грузовиком погибли два человека  
СМИ узнали о призыве конгрессменов вывести США из договора РСМД
Популярные новости
Черчесов записал обращение к болельщикам сборной России
СМИ узнали о призыве конгрессменов вывести США из договора РСМД
В центральной части Японии произошло землетрясение
Погоню Т-90 за террористами по сирийской пустыне показали на видео
Депутат предложил дать в морду футболисту сборной России Жиркову
ФИФА заподозрила футболистов сборной России на ЧМ-2014 в употреблении допинга
Акинфеев заявил о готовности к критике после ошибки в матче с мексиканцами

Примадонна с ядовитыми фиалками

Анна Нетребко спела в опере «Адриана Лекуврер»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Наталья Разина

Франческо Чилеа написал не только оперу о знаменитой французской актрисе XVIII века, «Адриана Лекуврер» (так на афише Мариинского театра, хотя традиционно имя героини пишется как «Адриенна Лекуврер») — самое известное его сочинение. Премьера прошла в Мариинском театре, партию главной героини спела Анна Нетребко, а за дирижерским пультом стоял Валерий Гергиев.

Считается, что эта опера — веристская, то есть апеллирующая к реализму на сцене. Но 1902 год — дата премьеры в Милане — это уже время разочарования в веризме, быть может, еще во многом бессознательного. Это вполне сентиментальное сочинение, с умильными, иногда чересчур типично итальянскими кантиленами. С изобразительной музыкой, лепечущей в неге и рыдающей в горе, живописующей, например, шелест листвы лунной ночью; с истерической страстностью в показе женской ревности (Верди в «Аиде» и «Дон Карлосе» отдыхает). Опера похожа на сказку, в которой высокородный граф хочет жениться на Золушке… то есть на актрисе — в XVIII веке существе вполне презираемом в обществе. И даже при всех уступках в виде исторических прототипов «Адриана» в наши дни с трудом может считаться чем-то психологически более реальным, чем оперные рассказы из жизни древних героев и царей.

Да и пьеса Скриба, положенная в основу либретто, — вполне умозрительная мелодрама, словно увеличенная под микроскопом и подошедшая к пределу своих возможностей: дальше начинается пародия. С потерянными браслетами и отравленными букетами. Правда, диалоги с короткими, стремительно бегущими, эмоционально насыщенными репликами, разящими как рапира, несомненно, ведут в глубины эмоциональной достоверности. Получается история о чувстве собственности в любви. Так что не все с этой слезливой трагедией просто. Есть еще нравы театральных кулис, поданные (привет комической опере) с усиленной буффонадой, и либертинаж эпохи, который выявлен через язвительные реплики («А где Дюкло? — Одевается. — Скорее раздевается»), колкости и испепеляющие взгляды.

Реальная Лекуврер, актриса театра французской комедии, приятельница Вольтера, прославилась как трагическая актриса в пьесах классицизма. Особенно ей удавался Расин. Ее роман с графом Морисом Саксонским и ранняя смерть обросли анекдотами и сплетнями, не последнюю роль в которых играла версия об отравлении, устроенном ревнивой соперницей. В жизни, а потом и в опере соперницей актрисы якобы стала знатная дама.

В петербургском спектакле за Мориса (Юсиф Эйвазов) боролись мировые оперные звезды — Екатерина Семенчук (принцесса де Буйон) и Анна Нетребко (Адриана Лекуврер). Две арии героини, давно включенные Нетребко в репертуар, прозвучали у нее с блеском наработанного мастерства, хотя было видно, что появившееся несколько лет назад расширение диапазона вниз, к драматическому сопрано, для самой певицы явление еще новое и подлежащее творческому исследованию. Сцену, когда героиня «больна от любви», как и мелодекламацию монолога Федры, Нетребко провела с яркой актерской харизмой. Но двух недель репетиций, честно говоря, оказалось маловато — для точного интонирования в дуэтах, например. Как спела примадонна, лучше всех понимает она сама: «Изучение новой роли — это семь кругов ада. Мы еще не прошли их до конца. Опера новая для всех, репетиции горячие. Работы много. К спектаклю восьмому мы сделаем все хорошо».

Об успехе меццо-сопрано Семенчук свидетельствуют аплодисменты после ее крепчайших, хорошо выверенных, броских «низов». А Эйвазов-Морис, как и солист Мариинского театра Алексей Марков (в партии верного друга Адрианы, режиссера Мишонне), порадовали смачной ровностью голосов на протяжении всего спектакля. Ариозо графа «Лик смеющийся, нежнейший» и восхищенные реплики Мишонне, наблюдающего за Адрианой на сцене, ловко поддерживали оркестранты. У Гергиева, знающего толк и в мелодраме, оркестр то и дело разливался медовой сладостью, не доводя ее, впрочем, до приторной липкости, причем сила звучания была удобной для пения.

Французский режиссер и сценограф Изабель Парсьо-Пьери с самого начала увлеклась идеей «актриса — всегда актриса». Ну или что-то типа «мы смотрим на ту эпоху как на театр страстей». Посреди сцены сооружен подиум, который — при небольших дополнениях — служит и театральными подмостками, и дворянскими особняками, и квартирой Адрианы (в последнем случае в основание подиума заботливо врезан очаг). Все персонажи на подиуме как будто играют в костюмном спектакле, претендующем на искренность. Финал, когда отравленная ядовитыми фиалками актриса перед кончиной, отбросив любовь, вспоминает главное — Мельпомену, призван усилить впечатление. Чистой воды театр в театре: читка предсмертного монолога. После чего Адриана уезжает на поворотном круге в темную вечность, но потом выходит к нам на свет с круглым гримерным зеркальцем в руках.

Этот спектакль трудно рецензировать. В иллюстративном действии «про XVIII век», с допотопным раскладом мизансцен и простоватыми деталями, настолько нет драйва, что радуешься любому развлечению. Даже странной маскарадной массовке в зеленых халатах, с ананасами и павлиньими перьями на головах: это, видимо, оживший сад как мода XVIII века на экзотическое и диковинное. Или видео, в котором враги опрыскивают ядом букетик, а труп Адрианы выбрасывают в яму. В какой-то момент вельможа устраивает гигантского крокодила из тел слуг: двое изображают красную пасть, прочие — длинное зеленое тело с лапами, последний — хвост. Какое это имеет отношение к действию, понять невозможно. Почему-то выброшен балет «Суд Париса» — то есть музыка есть, а балета как такового нет. Подразумевается, что танец идет, но где-то вдалеке, на сцене театра, а мы, зрители, видим закулисье, куда выходят отдышаться взволнованные герои: им не до балета, к тому же именно тогда принц велит изобразить рептилию. Еще хуже ситуация с костюмами (Кристиан Гаск). На них не пожалели денег, и Гаск назван в программке «мастером исторического костюма», но скажите на милость, как можно было облачать героев в платье или камзол такого цвета и кроя, которые ощутимо портят фигуры и подчеркивают не достоинства, а недостатки?

Это очень женская постановка, затеянная, кажется, ради париков, корсетов и кринолинов. И такое впечатление, что театр вообще не делал этот проект всерьез и надолго или рассматривал его как рамку к приезду Нетребко и Эйвазова. Как бенефис звезд. Часто казалось, что лучше бы просто концертное исполнение, чем малобюджетное зрелище с откровенно картонными декорациями, когда будуары аристократических домов оклеены дешевыми обоями, старинная мебель — как будто из ИКЕА, а в театре, где служит героиня, на нарисованном бархатном занавесе висят плохо нарисованные маски. И даже толика игривости, когда плюгавый аббатик пытается щупать корпусную принцессу де Буйон, погоды не делает. Разве что улыбнешься.

Майя Крылова

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Культура00:0324 июня
Автопортрет «Великий художник» (Le Grand Peintre)

Рождение буффонады из зеленой тени на носу

Ретроспектива авангардиста Аристарха Лентулова открылась в Бахрушинском музее
14:3824 июня

СМИ узнали причину ареста украинского залога за «Евровидение»

03:0123 июня

Фильм о молодом Хане Соло снимет Рон Ховард

22:2223 июня

Джонни Депп извинился за шутку об убийстве Трампа

Культура10:0323 июня

Автобот короля Артура

Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Трансформеров» до «Холодного танго»
20:5223 июня

Роулинг рассказала о существовании другого Гарри Поттера

11:5822 июня

Электронный дуэт Ofenbach выступит в Москве

20:0923 июня

Секретная служба США взяла на заметку слова Джонни Деппа об убийстве Трампа

Культура00:0917 июня

Венецианская школа чувственности

Пушкинский музей завершает сезон выставкой о Возрождении
18:5123 июня

Алексиевич обрадовалась предложенным пранкерами орденам России и Украины

11:3321 июня

Актера из «Глухаря» обокрали в Москве

16:3423 июня

Арест залога Украины объяснили низким уровнем организации «Евровидения»

Россия
«Большинство из них верят в духов»
Психолог Владимир Серкин о феномене современных отшельников
Путевка в «Артек»
Как прошел очередной визит Путина в Крым и при чем тут Саманта Смит
«Без тебя стала порченой»
О чем пишут российские политики в песнях
Велосипедист на Ставрополье плеснул кислотой в лицо переходившим дорогу девушкам
Путин упрекнул директора «Артека» за детские экскурсии на винзавод
Путин дал совет по написанию новостей
Путин приехал в «Артек» и попробовал испеченные детьми блины
Все материалы
Мир
Цена ошибки
Неправильно понятая депеша стала причиной начала Корейской войны
Богемская рапсодия
Жертвоприношения, ритуалы и пьянство в самом закрытом мужском клубе США
Африканский «боярышник»
Как спиваются жители Черного континента
На месте схода оползня в Китае обнаружены тела 15 человек
В центральной части Японии произошло землетрясение
СМИ узнали о призыве конгрессменов вывести США из договора РСМД
ВВС Израиля нанесли удар по сирийским войскам в ответ на обстрел Голан
Все материалы
Бывший СССР
А теперь сохатый!
Как лоси взяли Ригу
Власти ЛНР предупредили о подготовке СБУ провокации на границе с Крымом
Выгребная драма
Как деревенские сортиры навлекли на Литву гнев Еврокомиссии
Главреда издания «Страна.ua» арестовали
МИД Украины выразил протест из-за визита Путина в Крым
СМИ сообщили о продаже украинцам мест в очереди за биометрическими паспортами
Турчинов пообещал снимать отпечатки пальцев у приезжающих на Украину россиян
Все материалы
Финансы
«Надо расти в пять раз быстрее, чтобы не отстать»
Сможет ли экономика России показать взрывной рост после успеха в мае
Moody’s впервые за два года повысило кредитный рейтинг Греции‍
Украина подала в суд Лондона апелляцию по делу о долге перед Россией
Украина потратит на Приватбанк еще около миллиарда долларов
В России осталось 22 миллиона бедняков
Американцы стали самыми активными покупателями евробондов России
Россияне увеличили платежи по картам на 31 процент
Все материалы
Бизнес
Пан или пропал
Киев угрожает арестами активов «Газпрома» за пределами национальной юрисдикции
Вода камень точит
Инвестиционная привлекательность столицы может вырасти на 10 процентов
Сергей КурченкоОтнять и поделить
Какую собственность на Украине все еще может потерять Россия
Завершен первый этап заводских испытаний МС-21
Грузия обзавелась крупнейшей за годы независимости ГЭС
США объявили в розыск ответственных за «дизельгейт» менеджеров Volkswagen
Глава ФАС назвал позором наличие роуминга в Крыму
Все материалы
Силовые структуры
Проклятие 5,45 и похороны «Гренделя»
Почему не могут создать идеальный автоматный патрон
«В крови ребенка действительно был алкоголь»
Монолог судмедэксперта о подмене анализов погибшего мальчика из Балашихи
Кричащая проблема
Как проданный мигрантами младенец стал сиротой при живых родителях
Погоню Т-90 за террористами по сирийской пустыне показали на видео
Российские военные в Сирии и власти Латакии подписали соглашение о перемирии
Силовики Саудовской Аравии предотвратили теракт в Заповедной мечети в Мекке
Торнадо в США повредил два самолета «судного дня»
Все материалы
Наука и техника
Кистью и краской
Неизвестные кадры Великой Отечественной через призму советской ретуши
Что-то нажали
Какие тайны скрывают научные комплексы в видеоиграх
Стив ДжобсГнилой пепин
Забытая история худшего в истории продукта от Apple
Показан геймплей Beyond Good & Evil 2
В Польше создали «беспилотную картошку»
Назван эффективный способ избавиться от усталости
«Человеческую рыбу» засняли на рекордной глубине
Все материалы
Спорт
«Ну что мне, пойти повеситься?»
Как футболисты и болельщики отреагировали на вылет России из Кубка конфедераций
Хотели как лучше
Ну, вы поняли. Сборная России покинула Кубок конфедераций
Рубка с Крокопом и укрощение Минотавра
Пятерка самых ярких побед Федора Емельяненко
ФИФА заподозрила футболистов сборной России на ЧМ-2014 в употреблении допинга
Депутат предложил дать в морду футболисту сборной России Жиркову
Сборная Португалии вслед за Мексикой вышла в полуфинал Кубка конфедераций
Черчесов прокомментировал вылет сборной России из Кубка конфедераций
Все материалы
Культура
Примадонна с ядовитыми фиалками
Анна Нетребко спела в опере «Адриана Лекуврер»
В Москву, в Москву!
Коппола, Дюмон, Каурисмяки: чьи фильмы привезли на ММКФ-2017
Автопортрет «Великий художник» (Le Grand Peintre)Рождение буффонады из зеленой тени на носу
Ретроспектива авангардиста Аристарха Лентулова открылась в Бахрушинском музее
СМИ узнали причину ареста украинского залога за «Евровидение»
Джонни Депп извинился за шутку об убийстве Трампа
Роулинг рассказала о существовании другого Гарри Поттера
Секретная служба США взяла на заметку слова Джонни Деппа об убийстве Трампа
Все материалы
Интернет и СМИ
Черный русский
Реклама, после которой рыдают, лезут в Tor и выгоняют детей из дома
Архивное фотоРедакционное мочилово
В Мексике наркокартели убивают журналистов, но власти не торопятся их защищать
Павел ДуровБеда для анонима
Как Telegram обойдет блокировку в России
Google перестанет сканировать почту пользователей
Ургант в образе Оксимирона устроил рэп-дуэль со Шнуровым и назвал его импотентом
Американка уволилась из школы после просьбы перестать сниматься в порно
Автор странных вирусных роликов вернулся спустя четыре года с новым творением
Все материалы
Ценности
Чтоб я так жил!
Дома на колесах и просто большие машины на аукционе в Санта-Монике
Сверху видно все
Откровенные купальники для женщин, которым повезло
Дочь Трампа вызвали в суд по делу об обувном плагиате
Guerlain выпустил унисекс-аромат на основе бензоина
Верфь Princess обновила линейку флайбриджных яхт
Демна Гвасалия отправил модников в Булонский лес
Бывший участник OneDirection оденет россиян в модную одежду
Все материалы
Путешествия
Столица Черноземья
Открываем Россию: Почему эти летом нужно ехать на отдых в Воронеж
Отпуск без проблем
10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Интимный берег
Про «золотую милю» Испании, где местные жители отдыхают сами
Госдума одобрила законопроект о курортном сборе
Турецкий отель попытался штрафовать туристов за недоеденную пищу
Airbnb запустит новый проект для VIP-туристов
Итальянский аэропорт изменил правила безопасности из-за соуса песто
Все материалы
Из жизни
Аскот, ВеликобританияДень безумных шляп
Почему британские аристократы, съехавшиеся на скачки в Аскоте, так странно одеты
Папа накачался
Личный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
reaches up to the sky during the summer solstice at Stonehenge, near Salisbury in England, Tuesday, June 21, 2011. The ancient stone circle of Stonehenge is a World Heritage Site erected between approximately 3000BC and 1600BC and despite years of research the reason behind its construction remains a mystery. The summer solstice in the northern hemisphere occurs annually on June 21 and is the time at which the sun is at its northernmost point in the sky.Меч и мотоцикл
Зачем тысячи ведьм и друидов собрались возле Стоунхенджа
В США 167 незнакомцев накормили друг друга обедами из «Макдоналдс»
Депутаты в США случайно одобрили позволяющий беременным убивать законопроект
Ученые напугали 17 диких пум записями политических передач
Первая женщина-гондольер в Венеции стала мужчиной
Все материалы
Автомобильные братья, которых разлучили маркетологи
Одна марка, одна и та же модель, но очень разные машины
Самые качественные машины в мире
Машины каких брендов ездят в сервис реже остальных
Тест и стоимость владения Skoda Superb
Длительный тест универсала Skoda Superb: итоги
Самые крутые участники гонки Pikes Peak
Лучшие автомобили «Гонки в облаках» за ее 101-летнюю историю
Toyota поможет владельцам Land Cruiser выжить
Kia представила новый Rio для России
Названы самые «иномарочные» города-миллионники
Все материалы
Вите надо выйти
Соседи несколько лет травят москвича, который отказывается переселяться
Без свидетелей
Дома для тех, кто ненавидит соседей
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Классовая борьба
На смену дешевым квартирам в Москве пришел новый вид жилья
Да катитесь вы
Семейная пара отказалась от квартиры и поселилась в автобусе
Минстрой решил помочь ипотечным заемщикам
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы