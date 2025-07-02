Азербайджан обвинил Иран в ведении информационной кампании

Комиссия Милли Меджлиса: Против Азербайджана ведется кампания по дезинформации

Комиссия Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана по борьбе с иностранным вмешательством и гибридными угрозами выпустила заявление, в котором говорится, что против Баку ведется кампания по дезинформации. Его распространило азербайджанское издание 1news.az.

Как уточнили в комиссии, в период 12-дневного противостояния между Ираном и Израилем азербайджанскую республику преднамеренно выбрали как цель. Эксперты пришли к выводу, что страна подверглась «скоординированной дезинформационной кампании со стороны коварных сил, действующих на территории соседних государств».

При этом кампания, по заявлению комиссии, ведется с территории дружественного ей Ирана. Распространяются ложные новости о «роли Азербайджана в конфликте» в социальных сетях, размещенные сообщения являются средством осуществления масштабных кампаний по дезинформации, говорится в тексте. Они направлены против безопасности Азербайджана и его национальных интересов.

Мониторинг показал, что целевая аудитория подобных публикаций — иранское общество, уточнили в парламентской комиссии. По мнению его членов, фиксируется деятельность, которая направлена на формирование внутри страны антиазербайджанских настроений.

Ранее политолог Раванди-Фадаи рассказал, что лучшие посредники в ирано-израильских переговорах — Россия и Азербайджан. Азербайджанская сторона уже попросила Израиль не атаковывать иранские территории, населенные их гражданами. Данную просьбу передали по различным каналам связи.