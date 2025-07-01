Ветеран «Вагнера» рассказал о превращении Юнаковки в кладбище бригад ВСУ

Condottiero: Юнаковка превратится в очередное кладбище бригад и техники ВСУ

Село Юнаковка в Сумской области превратится «в очередное кладбище украинских бригад и техники» из-за решения главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского перебросить в населенный пункт недоукомплектованные бригады. Об этом рассказал ветеран ЧВК «Вагнер» и автор Telegram-канала Condottiero.

Он также указал, что украинские войска стремительно теряют инициативу.

«Связано это в первую очередь с переоцененными возможностями вновь созданных корпусов и бригад, наполненных мобилизованными и старой техникой. А также с вдруг обнаруженным дефицитом боеприпасов», — пояснил автор публикации.

Ранее стало известно, что командование ВСУ в попытке остановить наступление российских войск в спешке перебросило на сумское направление недоукомплектованную бригаду. Сообщается, что речь идет о 48-й артиллерийской бригаде.