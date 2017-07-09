Чем славен Новосибирск? Репиным, Карелиным, Звягинцевым? Большим количеством зданий в стиле конструктивизма? Шанежками и пельменями? Сильной школой классического танца? Всем этим и еще двумя десятками смыслов и явлений. Зачем ехать в центр России прямо сейчас, разбиралась «Лента.ру»

Жить по-сибирски

Лето в Новосибирске каждый раз ждут как последнего и очень любят. Благодаря резко континентальному климату плюс 30 — вполне обычный уровень температуры. Поэтому энергетически город считывается как курортный: мужчины в шортах и с обнаженными торсами, фланирующие по широким улицам барышни, там и тут мороженое, сланцы, обязательный выезд в Академгородок.

Здесь найдется эталонный сибирский лес и пляжи, как дикие, так и вполне гламурные. Хотя Обское водохранилище, которое романтики называют морем, может быть холодновато, на берегу оставаться небезопасно — местные мошки довольно серьезно настроены вас покусать. Лайфхак от местных — растворить в воде десять пакетиков ванилина и щедро полить себя получившейся жидкостью. Комары отстанут.

Кроме пляжного досуга, можно осмотреть здание Новосибирского государственного университета и расположенный рядом центр вирусологии, где хранятся споры бактерий сибирской язвы. Словом, Академгородок — типичный наукоград и даже интеллектуальный заповедник, построенный в 1957 году и до сих пор сохраняющий статус значимого научного центра России.

На Обском водохранилище найдутся пляжи как дикие, так и вполне гламурные Фото: Евгений Мухортов / Фотобанк Лори

Культура по-сибирски

Новат — Новосибирский театр оперы и балета имеет особую судьбу. Он строился и открылся в годы Второй мировой войны. У истоков проекта стоял Всеволод Мейерхольд. В своей беседе с молодыми архитекторами в 1927 году он предложил «произвести революцию в области театрального здания, перепрыгнуть объективные данные современности». Так через полтора десятка лет возникло самое большое театральное здание в России, панорамно-планетарного типа, «театр техники и реальной обстановки», где перед зрителем могли появляться прямо с улицы автомобили, тракторы, танки или колонны демонстрантов.

В 2015 году Генеральным директором театра назначен Владимир Кехман. Под его руководством уже в первый сезон провели масштабный ремонт, представили новую концепцию развития театра, состоялось одиннадцать премьер. В репертуаре как классические произведения, так и современные постановки, например, недавняя премьера — балет «Пер Гюнт».

«Красный факел», или Сибирский МХАТ, — главный драмтеатр Новосибирска. Молодой главный режиссер известен новаторскими постановками русской классики вплоть до весьма скандальных. Кроме того, «Красный факел» раз в два года принимает на своей сцене межрегиональный фестиваль «Новосибирский транзит», а в «КаФе» актеры устраивают капустники и музыкальные вечера.

Музей олимпийской славы создан в 1995 году, но до 2008 года располагался в помещениях главной трибуны стадиона «Спартак».

Экспозиция включает в себя коллекцию доказательств славы и почета сибирских олимпийцев. Среди экспонатов: легендарные кубки, медали, грамоты, а также множество предметов (части экипировки, сабли, шпаги, черный пояс по тайскому боксу, принадлежавшие победителям) и фотографий, на которых запечатлены моменты великих побед.

Новосибирский зоопарк — место особое. Именно здесь были выведены уникальные животные — лигры, представляющие собой сочетание тигров и львов. А еще в этом просторном, прекрасно оборудованном зоопарке живут медведи, символы города. Новорожденному мишке имя придумывают всем миром, новосибирцы всегда внимательно следят за судьбой животного.

Новосибирский театр оперы и балета открылся в годы Второй мировой войны Фото: Matwey / Фотобанк Лори

Есть по-сибирски

«У нас в Сибири много гастрономических специалитетов: хренодер, черемуховый торт, брусника с кедровыми орехами, варенье из калины, различные соленые грибы. — говорит Лариса Соболева из Winestylist Club, — Новосибирцы уважают с детства вареную сгущенку и мед, который также делается с кедровыми орехами. Есть одно характерное блюдо, сейчас почти утраченное, — шанежки. В моей семье их готовила бабушка, и я до сих пор помню вкус этой ватрушки с картошкой под сметанной помадкой».

В названии кафе «Мамин сибиряк» не только фамилия писателя, но и homemade акцент. Основатели проекта решили убрать прямолинейные ассоциации с Сибирью, создав место с теплыми эмоциями, цветами и фактурами. Возле входа — батарея, где зимой сушат варежки, на полках — детские и взрослые книжки, а посуда в основном разномастная, как обычно и бывает дома.

В меню налегают на патриотизм: котлеты, в том числе рыбные и морковные, домашние соленья, вареники и пельмени, впрочем, на зеленом чае и с копченой сметаной. Идеология кафе — вкусно по-домашнему, но по части «просто» есть над чем задуматься: свеклу наполняют сыром и призывают макать в него мясо, в кофе добавляют вареную сгущенку и кедровые орехи, а в барной карте можно найти игристое с сорбетом на палочке.

Это и называют современной сибирской кухней с концентрированным локальным патриотизмом. По словам автора проекта Славы Яковлева, в ресторане продают не только еду, а идеи вкупе с ожиданиями.

Park cafe, расположенное, конечно же, в парке, — тот случай, когда название не раскрывает жанр: это респектабельный, чинный ресторан с лаконичным интерьером. Летом — просторная веранда под тенистыми деревьями, а зимой из панорамных окон открывается идиллический, почти швейцарский вид. Здесь один из лучших завтраков в городе: шакшука, холодная злаковая каша с ягодами, черные вафли со шпинатом, круассан с фисташками. Остальная еда довольно внятная, концептуально звучащая, как авторские высказывания на тему кухни стран Европы.

Борщ подают со свекольным соком и бесплатными горячими луковыми булочками, главлакс — с теплым картофелем и сырным кремом, а желе из облепихи — с медовым печеньем.

Обязательно попросите у официанта фирменную открытку и отправьте ее домой друзьям, родственникам или себе на память.

Одно из самых востребованных заведений в Новосибирске — People’s.

Интересной идеей кажется тренд меню, в основе которого лежит определенное блюдо, служащее поводом для импровизаций. Хиты обновлений переходят в основное меню, как это случилось с бифштексами в стиле такос или грузинскими хачапури.

Например, июнь был посвящен греческому гиросу — лепешку для него пекут в печи, а затем щедро начиняют овощами, сыром, маслом и другими ингредиентами. Получается невероятно сытное блюдо в средиземноморском ключе. Вопрос, что пить, отягощен мукой выбора — в меню пять больших коктейльных разделов: Best of Paris, New-York, Moscow, Rio, Bangkok. Все титульные коктейли в ассортимент включены, но приправлены сибирскими ингредиентами. В People's дорогое продают дешево, например в идеальной паре «стейк и виски», мясо стоит 1290 рублей.

Фото: Марина Володько / Фотобанк Лори

Как правильно есть пельмени:

Пельмени необходимо выложить на плоскую тарелку и подождать, чтобы ушел пар. Затем подождать еще немного, наблюдая за тестом — оно не должно блестеть и быть скользким. Посыпать молотым черным перцем и есть, обмакивая в сметану. Чтобы тесто было упругим, нужно именно макать, а не поливать сверху. Пользоваться руками — куда лучшая идея, чем приборы. Уксус и горчица на вашей совести, но я бы не стал. Владимир Свищев «Сибирский Гурман».

Если бы итальянцы знали, какую отличную пиццу готовят в Сибири, они определенно испытали бы патриотический экстаз. Дровяная печь в Drovamuka плюс качественные ингредиенты, плюс местные продукты в сумме дают кристально понятный вкус. Сыры берут на Алтае (в том числе деликатесный камамбер и редкий халуми), в меню придерживаются сезонности, а вино — по ценам супермаркета.

За бренд отвечает Руслан Коробов: «На мой взгляд, сейчас в Новосибирске можно отметить несколько основных гастрономический направлений: мода на вино и открытие винных баров (свежий пример — «Гриль и бутыль», где прямо в зале жарят мясо за стеклянными панелями, а в меню 87 процентов — интересное российское вино), смена кофейных привычек и, как следствие, переход на альтернативные способы заваривания и некоммерческое зерно, расцвет пивоварения, актуальность бургеров (нельзя не упомянуть проект Mясо Roob и их Siberian Burger) и, наконец, вьетнамская кухня.

В прошлом году ресторан #Сибирьсибирь получил в Москве золотую «Пальмовую ветвь» и стал достаточным поводом для гастрономического туризма. Проект посвящен современной и традиционной кухни Сибири.

В интерьере активно используется все, с чем она ассоциируется: самовары, чайники, скворечники, стеганые подушки, одеяла, различные соленья, валенки и шали, создающие очень уютную, теплую атмосферу. Барную зону украшают десять тысяч ложек, а тематический зал «Водочная» — порядка 740 бутылок. В меню не обошлось без традиций: икра (четыре вида, в том числе редкая икра пеляди), обский судак, жареный с сельдереем и огуречным соусом, котлеты из карпа с птитимом и томатами или котлеты из гусятины с тушеной капустой и брусничным соусом.

Пельмени начиняют медвежатиной, телятиной, мясом косули, белыми грибами и осетриной, посвящая им отдельный раздел. А на десерт черемуховый торт, клюква с кедровыми орехами с медом или сгущенным молоком, варенье из шишек.

Лигрица Зита и ее детеныш в вольере Новосибирского зоопарка Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Гулять по-сибирски

То, что сибиряки не дураки выпить, не требует подтверждения! Соответственно, и барная культура в Новосибирске на очень достойном уровне. Мохито в городе все еще живее всех живых, но и новые тренды интегрированы достаточно широко. По мнению местных жителей, ходить стоит во Friends и Twiggy.

Девиз Friends — Talk, drink, rock, а барная карта названа в честь одного из альбомов Red Hot Chilly Peppers. В разделе Blood — соленое и острое, в Sweet, понятно, сладкое, Magic отличается интересными подачами, в Sex ищите неоклассику и пряности.

Не стоит и упоминать, но бармены используют только домашние сиропы и настойки, а также всячески поддерживают концепцию безотходного производства. Самые популярные коктейли в баре: Negroni, Basil smash, May tai, New York sour, Melon bond — твист на «Пина колада». Если вздумаете заказать виски-колу, мягко отговорят, предложив коктейль с облепихой на роме.

Twiggy — коктейльный бар в лондонском стиле для тех, кто может себе позволить потратить немного времени впустую и сделать это элегантно. С одной стороны, Twiggy — это псевдоним лондонской иконы моды 60-х. С другой — создатели призывают Новосибирск свинговать, то есть модничать и наслаждаться жизнью в стиле «скромного обаяния буржуазии». Коктейль-бар расположился на двух этажах особняка на улице Потанинской. На первом этаже находится бар, на втором — джентльменский клуб, в подвале — камерный паб. По городу курсирует элегантный кэб с адресами и телефонами, присоединяйтесь!

Говорить по-сибирски

Чтобы облегчить понимание, предлагаем вашему вниманию небольшой новосибирско-русский словарь:

Маленько — чуть-чуть, мало;

Вехотка — мочалка;

Мультифора — файл для бумаг;

Толченка — картофельное пюре;

Догоняшки — детская игра, то же самое что и салочки.

Более подробно с лексиконом местных жителей можно познакомиться, купив «Словарь региональной лексики и народных топонимов Новосибирска».

Что привезти:

Кедровые орехи. Обязательно в натуральном виде на развес. Также компания «Сибирский кедр» выпускает много содержащих орехи сладостей — от марципана и конфет до халвы и меда. Большой бутик находится в аэропорту, но найти продукцию компании можно и в супермаркетах города.

Косметику «Сибирское здоровье». В основе продуктов — многолетние научные исследования свойств лекарственных трав Байкала и Горного Алтая.

Из еды — алтайский мед, сушеную клюкву и белые грибы.

Из алкоголя — сиббитер — водочный специалитет с дистиллятом таежного меда. Это оригинальный сибирский напиток, вобравшийся в себя уникальные свойства сибирской воды, чистоту отборного зернового спирта и натуральный дистиллят. Поэтому вкус получается сбалансированным и мягким. В ассортименте сиббитер: с дистиллятом таежного меда, цветками липы, сибирское разнотравье, сибирский мед с перцем, сибирская хреновуха и кедровый выдержанный.