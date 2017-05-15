Самое дешевое российское жилье на Airbnb оценили в 571 рубль

Самое дешевое российское жилье, доступное на Airbnb обойдется путешественникам в 571 рубль в сутки. Об этом сообщается в исследовании сервиса, проведенном по просьбе «Ленты.ру».

За эту сумму туристы могут выбрать один из двух вариантов ночлега. Например, остановиться в палатке в лесу недалеко от пересечения Щелковского и Балашихинского шоссе в Балашихе (Московская область). Как отмечается на странице объекта размещения, палатка вмешает двоих гостей, для их удобства в ней есть надувной матрас. Также при аренде палатки на месяц предлагается 65-процентная скидка.

Материалы по теме Дорого-богато Где остановиться путешественнику с неограниченным бюджетом

За те же деньги можно остановиться в юрте в деревне Идрисово (Башкирия). По словам владельца кемпинга, жилье отлично подходит для семейного отдыха. Также путешественникам предлагается знакомство с бытом башкирского народа и творческие мастерские. Юрта вмещает пятерых гостей.

Кроме того, в десятку самых дешевых объектов размещения вошло жилье в Красноярском и Краснодарском краях, Новосибирской, Иркутской и Тверской областях, а также в Карелии.

В середине апреля сообщалось, что стоимость аренды самого дорого российского жилья на Airbnb составляет 229 тысяч рублей в сутки. За эти деньги туристы могут остановиться в особняке в Красной Поляне (Сочи) с девятью спальнями и восемью ванными комнатами.