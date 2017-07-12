«Товарищ Коба хороший работник»

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций, посвященных революционному прошлому нашей страны. Вместе с российскими историками, политиками и политологами мы вспоминаем ключевые события, фигуры и явления тех лет. Почему в 1917 году Сталин спорил с Лениным и выступал за сотрудничество с Временным правительством? Отчего он конфликтовал с Троцким и заступался за Зиновьева и Каменева? Зачем после Октябрьского переворота будущий диктатор участвовал в выборах в Учредительное собрание? Об этом «Ленте.ру» рассказал кандидат исторических наук, директор Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) Андрей Сорокин.

Умеренный большевик

«Лента.ру»: Когда случилась Февральская революция, Сталин был в ссылке в Ачинске. Как он узнал о событиях в Петрограде?

Сорокин: В Ачинске узнали о революции в Петрограде 2 марта 1917 года из телеграммы нового министра юстиции Александра Керенского, в которой приказывалось освободить ссыльных. А уже 7 марта вместе со своим старым товарищем по ссылке Львом Каменевым Сталин выехал из Ачинска в Петроград.

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Чем он стал заниматься в столице?

Вернувшись из ссылки в Петроград в марте 1917 года, Сталин занял важное, но не определяющее место в большевистском руководстве. Он стал одним из руководителей ЦК РСДРП и вошел в редколлегию газеты «Правда», которую они вместе с Каменевым фактически поставили под свой контроль.

Каких взглядов придерживался тогда Сталин? Можно ли сказать, что он, как и его друг Каменев, поначалу был умеренным или даже правым большевиком, настроенным на сотрудничество с Временным правительством?

Действительно, Сталин поначалу придерживался умеренных взглядов, исходящих из закономерности прихода к власти буржуазии и отдаленности социалистической перспективы. Поэтому он и считал возможной поддержку Временного правительства. Вразрез с политикой большевистского ЦК и лично Ленина предшествующего периода, решительно настроенных на размежевание, Сталин поддержал инициативу меньшевиков о воссоединении российских социал-демократов.

«Творческий» марксист

Почему впоследствии Сталин, в отличие от Каменева, охотно перешел на радикальные позиции Ленина?

Как и большинство членов ЦК, ленинские «апрельские» тезисы Сталин принял не сразу. Однако всего через несколько дней после возвращения Ленина из эмиграции Сталин переориентировался на несомненного лидера партии и поддержал его лозунг превращения «буржуазно-демократической» Февральской революции в пролетарскую социалистическую. Наибольшие расхождения внутри руководства большевистской партии осенью 1917-го вызовет вопрос о вооруженном восстании.

Иосиф Сталин (Джугашвили) во время туруханской ссылки Фото: РИА Новости

Скорее всего, Сталин, как и большинство большевистских вожаков, уступал не столько логике Ленина, сколько его безудержному яростному напору. Кроме того, вероятно, в ленинском плане по захвату власти партией большевиков Сталин увидел лично для себя большую перспективу, нежели в случае альянса с меньшевиками и в рамках существующего политического режима. В этом случае, личные, политические и административные способности обрекали его на роли второго и третьего плана.

В апреле Сталин в качестве делегата принял участие в работе I Петроградской городской конференции большевиков, затем VII конференции РСДРП(б). Он выступил в прениях по докладу о текущем моменте, поддержал взгляды Ленина, сделал доклад по национальному вопросу. В итоге благодаря рекомендации Ленина его избрали членом ЦК с третьим результатом после Ленина и Зиновьева. Сам Ленин так тогда отзывался о Сталине: «Товарищ Коба… хороший работник во всяких ответственных работах». В июне Сталин уже участвовал в I Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов, его избрали членом ВЦИК и членом Бюро ВЦИК от фракции большевиков. К тому времени он стал известным публицистом и писал много статей в газетах «Правда» и «Солдатская правда».

В августе 1917 года Сталин говорил: «Существует марксизм догматический и марксизм творческий. Я стою на почве последнего». Его биограф Олег Хлевнюк пишет, что «почва "творческого марксизма" оказалась настолько удобной, что Сталин обосновался на ней навсегда, и она позволяла манипулировать теоретическими догматами в интересах текущих политических потребностей». Вы согласны с такой оценкой? Действительно ли Сталин был таким же выдающимся оппортунистом, как и Ленин?

Не стоит интерпретировать поведение Сталина как оппортунистическое. Оппортунизм в марксистской традиции — это теория и практика, заключающая в отказе от революционных форм борьбы, капитуляция пролетариата перед буржуазией. К оценке Хлевнюка, с которой я соглашусь, этот термин не имеет отношения. Сталин в еще большей степени, нежели Ленин, готов был декларируемые им постулаты привязывать к конкретным актуальным политическим задачам, в том числе и потому, что серьезным теоретиком он не был.

Ленин, Сталин и Разлив

Как так получилось, что в «Июльские дни» 1917 года именно Сталин стал главным переговорщиком среди большевиков?

После провала попытки мятежа в начале июля Сталин остался вне списка большевистских лидеров, преследуемых Временным правительством. Например, Троцкого арестовали и посадили в «Кресты», где он находился вплоть до провала корниловского выступления. Кстати, сам Троцкий считал, что «в закулисной работе… Сталин был очень ценен. Он… умел быть убедительным для среднего командного состава, особенно для провинциалов».

Иосиф Виссарионович Сталин, Владимир Ильич Ленин и Михаил Иванович Калинин (во втором ряду в центре слева направо) среди делегатов VIII съезда РКП (б). 1919 год Фото: РИА Новости

Кроме того, еще в марте Бюро ЦК делегировало Сталина в Исполком Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, где он сумел наладить контакты с умеренными социалистами (меньшевиками и эсерами), в том числе из руководства Совета.

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После неудачи июльского выступления партия большевиков находилась не в самом лучшем положении: Ленин с Зиновьевым прятались в Разливе, Троцкий сидел в «Крестах». Можно ли сказать, что именно Сталин был одним из немногих большевистских лидеров, остававшимся на свободе?

Да, конечно. Из-за отсутствия Ленина, ушедшего в подполье, Сталин выступил на VI съезде РСДРП(б) с отчётным докладом ЦК, где озвучил ленинские идеи: «Не исключена возможность, что именно Россия явится страной, пролагающей путь к социализму». А уже на заседании ЦК РСДРП(б) 5 августа его избрали членом узкого состава ЦК.

В официальной биографии Сталина утверждается, что он дважды встречался с Лениным в Разливе. Так ли это на самом деле?

Разумеется, нет. Версия о встречах с Лениным в Разливе появилась в поздних вариантах воспоминаний рабочего Николая Емельянова, прятавшего в Разливе Ленина с Зиновьевым, под давлением, скажем так, внешних обстоятельств. В его мемуарах не только появился Сталин, но и исчез Зиновьев.

А как сложилась судьба Емельянова во время правления Сталина?

Печально. Вся его семья (он сам, его родители, жена и три сына) в 1930-е годы подверглась репрессиям. Двоих сыновей Емельянова, Николая и Кондратия, в 1937 году расстреляли. Не помогло и участие главы семейства в фальсификации истории в угоду Сталину.

Сталин и Троцкий

Почему Сталин пытался примирить Ленина с Зиновьевым и Каменевым после публикации ими скандальной статьи о готовящемся вооруженном восстании? Как известно, Ленин требовал их исключения из партии, но Сталин выступил против этого, и в итоге Ленин уступил.

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Действительно, в октябре 1917 года, впервые со времени возвращения Ленина из эмиграции, Сталин открыто выступил против него. Когда Зиновьев и Каменев опубликовали свое письмо о несогласии с планами Ленина захватить власть вооруженным путем, он долго уговаривал разъяренного Ленина не выгонять их из РСДРП(б). Сталин даже напечатал их письмо в «Правде», снабдив его примиренческим комментарием.

Сейчас уже трудно сказать, каковы были его реальные мотивы. Судя по всему, Сталин видел возможность развития событий не по ленинскому сценарию. Поэтому он предусмотрительно пытался сохранить отношения с умеренными (с Каменевым, напомню, его связывали несколько лет совместной ссылки), а также оставить для себя возможность легального существования в рамках легитимного на тот момент политического режима.

А как складывались отношения Сталина с Троцким в 1917 году?

Если говорить кратко, то неважно. Они были антиподами. «Умеренность и аккуратность» Сталина трудно совмещалась с буйным темпераментом Троцкого, что заложило основы будущих межличностных и политических конфликтов.

Сталин в Октябре

Какова реальная роль Сталина в подготовке и проведении Октябрьского переворота?

На этот счет есть много спекуляций. Вообще, роль Сталина в событиях 1917 года в современном массовом сознании описывается двумя противоположными интерпретациями. Одни утверждают, что Сталин вместе с Лениным был истинным вдохновителем и вождем Великой Октябрьской социалистической революции. Другие считают, что Сталин — это человек, «проспавший революцию». Оба этих тезиса не имеют отношения к исторической реальности.

Декларация прав народов России, написана И.В. Сталиным. Один из первых документов советской власти, принятый Советом народных комиссаров РСФСР 2 (15) ноября 1917 года Фото: РИА Новости

О том, что «Сталин проспал революцию», первым сказал Троцкий…

Это утверждение основывается на том факте, что Сталин не участвовал в решающем заседании ЦК в ночь на 25 октября (7 ноября). Почему его там не было, неизвестно до сих пор. Возможно, Сталин просто выжидал, просчитывая возможные риски в случае подавления переворота. Но еще 10 октября на заседании ЦК он голосовал за резолюцию о вооружённом восстании, тогда же его избрали членом Политбюро.

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А в ночь на 16 октября на заседании ЦК Сталин стал членом Военно-революционного центра. Хотя, как известно, одновременно с этим он послал в Ставропольскую окружную комиссию по выборам в Учредительное собрание телеграмму о своем согласии баллотироваться по списку большевиков.

Поэтому нельзя сказать, что Сталин недостаточно активно участвовал в подготовке и проведении Октябрьского переворота в Петрограде.

Еще один общеизвестный факт: 24 октября (6 ноября), после закрытия накануне приказом Керенского типографии газеты «Правда», Сталин обеспечил выход большевистской газеты «Рабочий путь», где он опубликовал статью «Что нам нужно?» с призывом к свержению Временного правительства и замене его Советом народных комиссаров, где впоследствии получил пост наркома по делам национальностей.

Как вы полагаете, почему в новом правительстве ему достался именно этот портфель?

В 1913 году Сталин опубликовал статью «Марксизм и национальный вопрос» и на этом основании в среде большевиков считался специалистом в этой сфере. С другой стороны, на тот момент он не имел достаточного политического, организационного и интеллектуального багажа, чтобы претендовать на более видные позиции в Совнаркоме. И Сталин это сам понимал.

Ученик Ленина

Вы упомянули про согласие Сталина участвовать в выборах в Учредительное собрание. Как известно, в списке партии большевиков он шел на шестом месте, после Каменева и Коллонтай. Зачем ему это было нужно?

Сталин был очень осторожным и осмотрительным политиком. Я уже говорил, что он, вероятно, хотел, чтобы у него были развязаны руки, чтобы он смог на всякий случай сохранить себя на легальном политическом поле. Учредительное собрание на тот момент было единственным институтом, легитимность которого в России не оспаривал никто, даже большевики.

Владимир Серов. Картина «24 октября 1917 года». Музей Русского искусства в Киеве Фото: РИА Новости

Как вы думаете, позаимствовал ли Сталин в 1917 году что-либо у Ленина, что в дальнейшем позволило ему взять власть и удерживать ее на протяжении почти трех десятилетий?

Безусловно, Сталин многому научился у Ленина. Он научился у него решительности и последовательности в продавливании собственной программы действий. Следует говорить, видимо, и об известном политическом авантюризме, нашедшем выражение в следовании афоризму Наполеона «нужно сперва ввязаться в бой, а там уже видно будет», не раз цитированному Лениным. Ведь Ленин, реализуя курс на взятие власти вооруженным путем, не предложил положительной программы преобразований. Главным для многих большевиков, и для Сталина в первую очередь, стал захват и удержание власти.

Что именно делать с этой властью для достижения целей построения «социалистического» общества — оказывалось второстепенным, отступало на второй план. Как справедливо пишет упоминавшийся вами Олег Хлевнюк, Сталин позднее в решающий момент — на рубеже 1920-1930-х, как и Ленин в 1917 году, сделает ставку на стратегию «опережающей радикальности», которая во многом и приведет его к успеху в установлении режима личной власти. С тем важным отличием, что к этому времени у Сталина уже сложились общие представления о том курсе, который он намерен реализовать в практической политике.