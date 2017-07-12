Культура
 
Последние новости
Госдеп США одобрил продажу Румынии ракетных систем Patriot
В женском теннисе сменился лидер
МВД Абхазии объявило награду за информацию об убийстве российского туриста
Королеву красоты обвинили в расизме и пренебрежении к чернокожим сиротам с ВИЧ
Блогеры из ЕС тайно пробрались на Байконур и станцевали на крыле корабля «Буран»
МИД России назвал ненормальным существование санкций ЕС и США против Сирии
Офицер полиции в Ростове-на-Дону стрелял в жену из-за детей
Популярные новости
В женском теннисе сменился лидер
Блогеры из ЕС тайно пробрались на Байконур и станцевали на крыле корабля «Буран»
МВД Абхазии объявило награду за информацию об убийстве российского туриста
Королеву красоты обвинили в расизме и пренебрежении к чернокожим сиротам с ВИЧ
Офицер полиции в Ростове-на-Дону стрелял в жену из-за детей
Сын Трампа опубликовал переписку о компромате на Клинтон
Госдеп США одобрил продажу Румынии ракетных систем Patriot

«Она любила отклонения»

Кристиана Морганти вспоминает Пину Бауш

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Claudia Kempf

Хореограф-легенда, Пина Бауш, ушла из жизни летом 2009 года. Для созданного ею в 1973-м Tanztheater Wuppertal — креативной команды танцовщиков, которых можно было назвать скорее соавторами хореографа, чем традиционно исполнителями, внезапный уход лидера стал настоящим ударом. Из пребывающих в постоянной творческой лихорадке перформеры Бауш в одночасье превратились в «хранителей наследия»: премьеры закончились, споры вокруг театра, как быть дальше — начались. При том, что театр оставался востребованным, как и в старые добрые времена, когда о нем говорили как об основной статье дохода немецкого культурного экспорта. В подвешенном состоянии он оставался вплоть до лета 2017-го. Теперь, когда театр наконец возглавила менеджер со стороны — харизматичная и авторитетная в мире современного танца Адольфе Биндер, — все выдохнули. И сторонники консервации Tanztheater Wuppertal, и поборники его модернизации: с трауром покончено. Объявлены имена приглашенных хореографов, назначены даты премьер, пришли новые танцовщики, и у ветеранов компании тоже момент перезагрузки. О том, как после ухода Бауш налаживалась новая жизнь, обозревателю «Ленты.ру» Ольге Гердт рассказала звезда Tanztheater Wuppertal, танцовщица и хореограф Кристиана Морганти — в августе на берлинском фестивале Tanz im August состоится немецкая премьера ее автобиографического проекта Jessica and me

«Когда я увидела "Весну священную" — это был шок»

В прошедшем сезоне в рамках первой посвященной Пине Бауш посмертной выставки вы показывали свой популярный оммаж — перформанс Moving with Pina. Вы начинаете его словами: «Я на минуточку из Рима — не самый плохой город, да? Причина, по которой я застряла в Вуппертале на 22 года, одна — Пина Бауш». Наверное, у каждой звезды в многонациональной компании Бауш есть своя история «переезда» в Вупперталь — из Австралии, Франции, Испании и даже России, откуда, например, харизматичный перформер Андрей Березин. Как вас занесло в эту дыру, Пина заманила или вы сами?

Сама. Я очень хотела к Пине Бауш. Мне было 16, когда я увидела «Весну священную» на видео — это был шок. А потом в 1986-м в Риме я попала на премьеру спектакля Viktor, и крышу мне снесло окончательно. Я училась тогда балету в Национальной танцевальной академии — восемь долгих лет муштры. Не Большой балет, но... балет. Пучок на затылке, пуанты — все дела. Но как же я там была несчастлива! Я хотела что-то другое, но только после «Виктора» поняла, что мне нужно. Одна из танцовщиц Tanztheater Wuppertal, к которой я попала на мастер-класс, подсказала, что есть такая школа в Эссене — Folkwang, где преподают технику Курта Йосса (хореограф, стоявший у истоков немецкого выразительного танца, один из создателей университета искусств Folkwang и педагог Пины Бауш — прим. «Ленты.ру»). Я отправилась туда. Пина Бауш как раз возглавила танцевальное отделение Folkwang. Я проучилась там несколько лет и оказалась в компании.

Автоматически?

Сейчас! Пина хотела меня взять, но мест не было, и какое-то время все выглядело очень неопределенно... Но после просмотра (конкурс был 400 человек на место) Пина выбрала троих — меня и еще двух девочек. И мы целый месяц разучивали «Весну священную» (постановка Пины Бауш 1975 года считается одной из лучших версий балета Игоря Стравинского, перенесен позднее в Парижскую Оперу, весной этого года еще и в лондонский Национальный балет — прим. «Ленты.ру»). Балет как раз восстанавливали к гастролям в Москве. А в конце этого месяца из троих она оставила меня! Я была счастлива. Хотя мне было уже не важно — возьмет она меня или нет. В 1992-м Пина в последний раз показывала движения «Весны» сама. Потом это делали уже ее ассистенты. К тому же вещь перед этим долго не играли, а это означает, что в компании было много артистов, которые «Весну» вообще ни разу не танцевали. Так что одного этого месяца проб мне хватило, чтобы быть на седьмом небе от счастья.

Так вы променяли пуанты и пучок на «грязные танцы» («Весну священную» танцуют на покрытом настоящей землей полу — прим. «Ленты.ру») на грани физических возможностей. Ваш блестящий и остроумный анализ этого балета в проекте Moving with Pina можно рекомендовать учебным заведениям — никто лучше вас до сих пор не объяснил, в чем сила этой вещи.

О «Весне» я могу рассказывать часами. Эта хореография такая мощная, потому что не декоративная. Когда бежишь на огромной скорости и не знаешь, что тебя ждет в этом «подвижном» ландшафте — там, где был холмик, может оказаться яма и наоборот. А надо добежать и прыгнуть с разбегу партнеру на руки — добежишь ли, прыгнешь ли? В такой ситуации напряжение, усталость, ужас на лице играть уже не надо. Я знаю танцовщиков Парижской Оперы, которых «Весна» абсолютно преобразила. Они говорили, что чувствовали себя незащищенными, эмоционально обнаженными, потому что каждое движение — подлинное и невозможно спрятаться за игрой. Они говорили: «В „Весне“ мы настоящие, подлинные».

«Я показала Пине нервную официантку, и она вставила этот эпизод в спектакль»

В 1986-м на премьеру «Виктора» в Риме пришел еще и Федерико Феллини — за несколько лет до этого он снял Пину Бауш в роли слепой принцессы в фильме «И корабль плывет». Ему тоже «крышу снесло». Известно, что он умолял Пину не останавливаться и делать подобные вещи и дальше. Похоже, она послушалась — «Виктор» стал первой из 14 копродукций, посвященных странам и городам, которые создавались очень необычным способом. Из четырнадцати копродукций вы участвовали в создании девяти. Можете рассказать, как это было: на две-три недели компания в полном составе приезжала в Вену или Гонконг и... что вы там делали — гуляли?

Пина называла это Research — исследования. Были люди на местах, которые составляли нам специальную программу — такую, чтобы была подальше от туристических троп. Когда мы приезжали, уже было нечто вроде плана: куда идем, что смотрим. И всегда было время для себя, собственных маршрутов, что, конечно, зависело от программы. Иногда все было слишком «заорганизовано» — как в Японии. Иногда полный хаос — как в Риме. Но маршруты были всегда и везде особенные. В Калькутте, помню, очень бедные районы, школы и еще центр психологической помощи девочкам, которых принуждали к занятиям проституцией. И приятных моментов было очень много — уроки танцев, которые мы с Пиной брали в частной Болливуд-школе. Или бесконечные посиделки в ночных клубах в Лиссабоне, когда мы дожидались исполнительниц «фадо» — они никогда раньше полуночи не появлялись, что для Пины было, конечно, хорошо, она была «ночная птица». Но люди, с которыми мы встречались, ее интересовали все-таки больше, чем места.

Спектакль Viktor. Видео: TANZweb / Vimeo

Я видела фотографии, которые Пина и артисты привозили из поездок, — тысячи лиц. Люди на улицах, пляжах, в кафе, ресторанах. Иногда ландшафты, но никогда достопримечательности. Организаторы поездок не спрашивали: «а где же наш Колизей?».

Конечно, принимающая сторона всегда хотела чего-то подобного, но Пину все эти фольклорные штучки не слишком интересовали. Что ей было важно, так это то, что называется «люди всюду люди». Она искала нечто универсальное — то, что, скорее, делает людей во всех странах похожими друг на друга. Появлялись, конечно, и аутентичные сценки вроде моего «быстрого меню» в O Dido 1999-го — это второй после «Виктора» римский проект Пины. Рим — единственный город, которому она посвятила два спектакля. В Риме мы ходили каждый день обедать в ресторан. Официанты там не дают бумажного меню — его просто не существует. Они подходят к вам и на бешеной скорости его проговаривают, вот так (тараторит на итальянском, перечисляя названия блюд). Ясно, что для иностранцев такое меню — проблема. Надо было видеть, как накалялись официанты, когда мои коллеги по сто раз просили «еще раз, и помедленнее». Я показала Пине такую нервную официантку, и она вставила этот эпизод в спектакль: я спускаюсь в зал и пристаю к зрителям с таким вот «быстрым меню». Но подобные аутентичные эпизоды Пина редко использовала. Обычно мы старались трансформировать их — превратить во что-то другое, новое.

В 1990-е танцовщики Пины Бауш становятся ее соавторами. Теперь уже не она показывала вам движения, как в «Весне священной», а вы — ей. Грандиозные спектакли-коллажи складывались из похожего на игру особого метода, который Пина Бауш опробовала еще в конце 70-х. Она ставила так называемые вопросы — до 800 за проект, а потом из ваших «ответов» в самых разных жанрах, не только танцевальных, монтировались соло, сцены и спектакль в целом. Как это происходило в поездках? Над новым проектом вы начинали работать на ходу или по возвращении в Вупперталь?

По-разному. Иногда начинали прямо на месте, как это было с Лиссабоном, а над Стамбулом начали работать до», еще в Вуппертале. Но сам процесс работы над вопросами Пины никогда не прекращался — даже в поездках, где мы репетировали минимум 4 часа в день и могли показывать и те этюды, что возникали под впечатлением от только что увиденного и пережитого, и те, что отвечали на вопросы, которые Пина ставила постоянно.

Были и такие?

Много. Например, ностальгия — что это такое, тосковать по дому, семье — она часто об этом спрашивала. В спектакле «Мойщик окон» (копродукция 1997 года, путешествие в Гонконг — прим. «Ленты.ру») есть сцена, где мы, артисты, показываем зрителям свои детские фотографии. Так вот она появилась задолго до нашей поездки в Гонконг. Где-то за год я попала в больницу в Вуппертале, и мой дядюшка, который путешествовал по Германии, привез мои детские фотографии. Их передал из Италии папа, чтобы меня подбодрить. Я показала их Пине, и она так растрогалась, что попросила и других артистов принести такие же снимки. А когда мы уже приехали в Гонконг, где много эмигрантов, людей, оторванных от родины и родных, к тому же китайцы сами очень любят фотографировать, Пина решила, как я предполагаю, что такая сцена подходит Китаю. Но позднее оказалось, что сцена с фотографиями в любой стране задевает людей за живое. Пина любила рассказывать случай в Стамбуле: только мы спустились в зал со снимками, как зрители вдруг начали доставать из сумок, карманов, портмоне свои личные фотографии и показывать нам в ответ! Это было так долго, так трогательно…

«Смогу выйти из-под великой тени или не смогу?»

Каково было, соскочить с этого конвейера? Раз — и не надо больше фонтанировать, исследовать, отвечать на вопросы...

Для себя я почти сразу решила, что буду делать собственные вещи. Moving with Pina я поставила довольно быстро после смерти Пины Бауш — хотела как-то выразить свою благодарность, попрощаться, но эта вещь живет до сих пор, и у нее было много хороших «следствий». Я много путешествовала с нею, сделала благодаря ей постановку для студентов парижской Консерватории танца, и компания школы оставила эту вещь в репертуаре — это помогло мне понять, что я могу работать самостоятельно. А в 2014-м сделала Jessica and me...

Эта вещь тоже о Пине Бауш?

Скорее, обо мне. Два года я была вне компании: мне нужно было понять, кто я? Могу я делать что-то на сцене, что не связано с Пиной Бауш? «Могу выйти из-под великой тени или нет?» — вопрос, который стоял передо мной, когда я делала «Джессика и я». И я получила ответ. Я убедилась, что у меня есть собственный язык, свой универсум и я могу существовать автономно. Поэтому новая вещь, которую я сделала уже в этом сезоне, для меня как следующий этап освобождения. Это первая работа, в которой я не вспоминаю Бауш и не танцую сама.

Я видела ваши мастер-классы в Берлине, а на январских гастролях компании в Гамбурге видела вас в «Викторе». У вас там несколько потрясающих и гомерически смешных персонажей — стареющая балерина, официантка, ведущая аукциона. Вы летаете там на кольцах над головами зрителей, танцуете с пожилыми кавалерами, которых для «Виктора» в каждом городе набирают с улицы и они приходят нарядные, красивые, так стараются соответствовать своим профессиональным партнершам. Великий спектакль, который просто страшно потерять. Он как праздник, хоть и на кладбище, — сцена представляет собой по сути яму, могилу, которую сверху методично засыпают землей. Ясно, почему Феллини сошел с ума, когда его увидел. Мой вопрос: вы сможете без этого? Без сцены?

Мне нужна сцена, но возраст берет свое. Я играю еще многие вещи компании, но когда-нибудь ведь надо заканчивать? Еще какие-нибудь четыре-пять лет и все, Schluss. Изменения в вещах Пины неизбежны. Это мелочи, но мелочи как раз и «делают» ее вещи. Мы, танцовщики, видим форму, но она и только она знала, что внутри этой формы. И это большая проблема сегодня. Для меня это очень болезненная тема. Иногда я думаю, стоит ли передавать спектакли Пины дальше? Иногда даже мы, те кто работал с ней, начинаем спорить. Помним, например, что в какой-то сцене мы все делали одно и то же. И начинается: «Нет-нет, я хорошо помню, что смотрела в зрительный зал, а не в пол». «Ничего подобного — в пол надо смотреть!» «Да нет же — в публику!» А на самом деле мы не были в этой сцене одинаковыми, просто Пина нам об этом не говорила. У нее был очень мощный инстинкт, многое она просто чуяла. Если она вдруг видела, что кто-то что-то делает по-своему (а она это на самом деле очень любила), и она вдруг находила это индивидуальное «отклонение» пикантным, или смешным, или особенным — кто теперь знает, что она думала? — она так это и оставляла! Но мы-то об этом не догадывались. А теперь как ее спросишь?

В спектаклях Бауш ведь нет ролей — вы все танцуете самих себя. Даже называете на сцене друг друга собственными именами — Доминик, Назарет, Кристиана. Вы верите, что можно передать это перформерам другой генерации?

Если делать, то как можно скорее, пока мы, экс-танцовщики Пины, можем им что-то передать. Другие исполнители — не проблема в случае Пины. Я сама многие спектакли получала от своих предшественниц, «Виктора» в том числе. Чего действительно не хватает — это премьер. Творчества. В этом проблема. Мы были компанией, которая каждый год выпускала одну или две новые вещи. А эта ситуация всех уравнивает: молодой ты, старый, сто лет в компании или вчера пришел, ты — никто, ты снова на старте, премьера дает всем равные шансы. И этот момент очень был важен, так как позволял интегрировать новых людей, а у «старых» после периодов профессиональной усталости, которые есть у всех, появлялся шанс на новую золотую фазу. Пина любила эти фантастические моменты, когда артисты снова расцветают. И ей хватало терпения дождаться этого. Поэтому люди так долго и оставались с Пиной и не хотели от нее уходить.

Вы все еще в Вуппертале?

Все еще. 25 лет.

СПРАВКА: Адольфе Биндер

«Та, что сядет на "шпагат"» — именно так немецкая пресса определяет задачу, с которой предстоит справиться новой руководительнице Tanztheater Wuppertal, 48-летней румынке Адольфе Биндер. Сохранить состоящий из почти 50 названий репертуар Пины Бауш и обеспечить компании новый старт под силу не всякому. В танцевальном мире у Адольфе Биндер репутация опытного и талантливого менеджера: она была художественным руководителем Комише опер в Берлине, а в последние годы — танцевальной компанией при Национальной опере в Гётеборге, куда сумела привлечь самых востребованных хореографов и где выпустила за время своего руководства более 30 премьер. На роль Пины Бауш в Tanztheater Wuppertal, говорит Биндер, она не претендует — скорее, видит себя в качестве связного и драматурга, который знает, как обеспечить театру нужный контент. Имена первых двух хореографов, которые выпустят премьеры в Tanztheater Wuppertal в конце следующего сезона, уже объявлены: это грек Димитрис Папайионау и норвежец Алан Люсьен Ойен.

В тексте использованы материалы выставки Pina Bausch und Tanztheater, организованной Фондом Пины Бауш и Kunsthalle Bonn в Бонне и Берлине в 2016-2017 годах.

Ольга Гердт

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Культура00:07Сегодня
Владимир Кехман

«Люди, которым это понравилось, либо умерли, либо заболели»

Владимир Кехман о «Тангейзере», вранье в прессе и кокаине в бананах
19:4011 июля

Серебренников прокомментировал перенос балета «Нуреев»

15:1911 июля

Индийского актера задержали из-за похищения партнерши по фильмам

20:3011 июля

Noize MC спел под гитару в парке Горького

Культура11:5410 июля

Холодная нарезка

Некролог на себя как мнемонический прием
16:4211 июля

Мужчина с топором потребовал у радиостанции поставить песню про топор

12:4411 июля

Песня из «Форсажа» побила рекорд Gangnam Style по просмотрам

17:2511 июля

Джордж Мартин спродюсирует сериал о постапокалиптической Африке

Культура00:11 8 июля
Жан Сагадеев

Гиблое дело

Артисты, умершие при загадочных обстоятельствах
14:2611 июля

Премьера новой «Игры престолов» пройдет в московском метро

11:1611 июля

Вышел второй трейлер экранизации «Темной башни» Стивена Кинга

14:0911 июля

Вышел второй тизер сериала о порно с Джеймсом Франко

Россия
«Эти два гена отвечают за 70 процентов наследственных раков»
Сможет ли персональная медицина победить онкологию и неизлечимые болезни
Владимир Путин «Это один из прорывов»
Как Путин оценил совместную работу с Трампом
Фото: Агентство «Москва»Парки вместо свалок
Как в крупнейших мегаполисах создают ландшафтные дизайн-проекты на месте промзон
Два человека погибли на Кубани в ДТП с перевозившей посторонних скорой
Мужчина в полицейской форме расстрелял бывших жену и тестя под Таганрогом
В фигуре Навального увидели выгоду для разных групп влияния
Путь Егора
Сергей Мостовщиков о 13-летнем машинисте поезда 139Н, который не может ходить
Все материалы
Мир
Джордж ПеллСтрах и ненависть в Ватикане
Третье лицо Святого Престола обвинили в растлении малолетних
Уже не торт
Японцы хотят жениться, но не делают этого
Индийский слон в ближневосточной лавке
Зачем премьер-министр Моди ездил в Израиль
Лавров выразил надежду на выполнение США обязательств в вопросе дипсобственности
МИД России назвал ненормальным существование санкций ЕС и США против Сирии
В Норвегии предложили раздавать контрацептивы подросткам до 16 лет
Афганские беженцы в ГерманииПогостили и хватит
Европейские страны высылают мигрантов обратно
Все материалы
Бывший СССР
Всюду последили
Сумеет ли Киев контролировать граждан России на Украине
Восставшие из Рады
Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
Усидеть молодым
Самые юные политики бывшего СССР
На Украине арестовали российских пограничников
На западе Украины в здание польского консульства бросили петарду
Глава ОУН задумал выставить Польше счет за «геноцид украинцев»
Киев освободит жителей Крыма от биометрического контроля
Все материалы
Финансы
Зачистка в секторе
Накроет ли Россию новой волной банковского кризиса
ПФР проверит информацию о возможной утечке данных более 17 тысяч человек
«Раздувалась как лягушка»
Как один из крупнейших банков России оказался на грани краха
ФТС заметила снижение импорта санкционных продуктов
Аналитики поверили в успешную санацию «Югры»
Налоговики задолжали бюджету почти полтора триллиона рублей
Отток капитала из России вырос на 70 процентов
Все материалы
Бизнес
Транскорейский акцент
Зачем Сеул пытается реанимировать транспортные и энергетические проекты с Москвой и Пхеньяном
Зарубежные СМИ назвали «Роснефть» и «Башнефть» целью атаки вируса Petya
Пыль в глаза
Почему экспорт угля в порту Находки стал синонимом экологической катастрофы
«Аэрофлот» занял первое место в рейтинге доверия к госкомпаниям
Эргинский участок недр выставят на аукцион
В России изменился порядок предоставления льготных автокредитов
Минпромторг рассказал о происхождении турбин для ТЭС в Крыму
Все материалы
Силовые структуры
Исключительно для убийства
Как создавались бесшумные винтовки и пистолеты
ЗРК Patriot на учениях на Тайване, июль 2006 годаВосемь батарей за восемь миллиардов
Зачем Польше американские зенитные комплексы
Служебный капкан
За что бывший гаишник застрелил сожительницу перед самоубийством
Офицер полиции в Ростове-на-Дону стрелял в жену из-за детей
В Сирии погиб российский военный советник
Суд вернул заявление ФСИН о реальном сроке для Навального
ФСИН опровергла сообщения о просьбе отправить Навального в колонию
Все материалы
Наука и техника
Полет мысли
Завораживающие и трогательные снимки с беспилотников
«Товарищ Коба хороший работник»
Почему Сталин осторожничал в 1917 году
Наполнили колодец
Как на Земле появилась вода
Раскрыта загадка появления суперземель
Блогеры из ЕС тайно пробрались на Байконур и станцевали на крыле корабля «Буран»
В Android нашли секретную «кнопку паники»
Раскрыта природа светящихся колец в атмосфере Земли
Все материалы
Спорт
Александр УсикСуперреанимация
Как боксерские боссы пытаются спасти свой вид спорта с помощью суперсерии
December 30, 2016; Las Vegas, NV, USA; Amanda Nunes celebrates her TKO victory and championship retention against Ronda Rousey during UFC 207 at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY SportsЗаметный перевес
Почему был отменен главный бой UFC 213
Тимофей Мозгов«С Прохоровым еще не встречались, буду рад с ним поработать»
Интервью с российским миллионером, перебравшимся в Нью-Йорк из Химок
Пакьяо отказался выплачивать гонорар тренеру после поражения от Хорна
В женском теннисе сменился лидер
Против Кержакова завели дело за фото с лососями
В «Динамо» задумались об отказе от стадиона в Петровском парке
Все материалы
Культура
Владимир Кехман«Люди, которым это понравилось, либо умерли, либо заболели»
Владимир Кехман о «Тангейзере», вранье в прессе и кокаине в бананах
Холодная нарезка
Некролог на себя как мнемонический прием
Премьер Большого театра Владислав ЛантратовТелесное трико на голое тело
С чем связан скандал вокруг балета Кирилла Серебренникова в Большом театре
Серебренников прокомментировал перенос балета «Нуреев»
Noize MC спел под гитару в парке Горького
Мужчина с топором потребовал у радиостанции поставить песню про топор
Джордж Мартин спродюсирует сериал о постапокалиптической Африке
Все материалы
Интернет и СМИ
Иголка в куче порно
Как в сети вычисляют педофилов и продавцов детской эротики
Антон Носик«Как же жить без Носика?»
Дуров, Варламов, Засурский, Гуревич, Гордеева и Полозкова об уходе отца Рунета
Максим Кононенко: Прощай, чувак
Памяти Антона Носика
Антон НосикРунет, я твой отец
Умер основатель российского интернета Антон Носик
Google прорекламировал лучшие сайты для просмотра пиратских фильмов
Королеву красоты обвинили в расизме и пренебрежении к чернокожим сиротам с ВИЧ
«Лабораторию Касперского» заподозрили в разработке секретной системы для ФСБ
Все материалы
Ценности
Mazda SavannaНе завертелось
Что случилось с двигателем Ванкеля и куда он исчез с авторынка
Обе хороши
Шокирующая новая мода на Неделе haute couture в Париже
Марку Viktor & Rolf обвинили в воровстве гигантских кукол
Личные вещи Вивьен Ли выставили на аукцион
Vacheron Constantin украсил часы 84 бриллиантами
Jason Wu выпустил дебютный аромат
Audi показал новый А8 с автопилотом
Все материалы
Путешествия
Свободный город
Чем заняться в экологической столице Германии
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Лариса Аханова: «Там вино стоит дешевле кофе»
О заповедных уголках Европы, где не встретить русских туристов
Хозяин квартиры сбросил с лестницы туристку из ЮАР
Египетские моряки спасли с горящего у Хургады катера иностранных туристов
Туристов наказали после фотосъемки с российским погранстолбом
Российского туриста убили в Абхазии
Все материалы
Из жизни
Сложить слово «счастье»
Фрилуфтслив, икигай, лагом — новые lifestyle-методы обретения радости и гармонии
Найди клад сумасшедшего миллионера
Сокровище ждет своего героя, но двое смельчаков уже погибли
Пост как улика
Антипример звезд: неверные супруги все чаще разоблачаются в соцсетях
В Великобритании впервые заключен однополый брак между мусульманами
Тупорылая акула укусила нудиста у берегов Флориды
В США гремучая змея забралась на катер и напугала туристов
Сотрудник детского лагеря в США избил схватившего его за голову медведя
Все материалы
Самые маленькие кроссоверы в России
Внедорожные амбиции, но только в миниатюре
Такси со штампом «эксклюзив»
Суперкары, концепты и внедорожники на службе такси
Не все коту Баку
Как на Гран-при Австрии Формула-1 копила силы перед новым броском
Новейший истребитель России Су-30СМ и спорткупе Infiniti
Машины, на которых вы не прокатитесь. Специальный выпуск
Саундтрек к «Форсажу» стал самым популярным видео YouTube
Очень быструю езду 600-сильной Subaru по дороге с обрывом сняли на видео
Компания Audi представила седан A8 нового поколения
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы